Acosta: "Como gané como rookie, creían que tenía que hacerlo en Moto2"

El nombre de Pedro Acosta está resonando fuerte en las últimas semanas. El piloto de Mazarrón tenía como objetivo luchar por el Mundial de Moto2 en este año 2023 después de una difícil campaña de debut. Tras cuatro victorias en ocho carreras, en Portimao, Austin, Mugello y Sachsenring, el murciano se ha ido de vacaciones cumpliendo su objetivo, a apenas 8 puntos del aún líder del campeonato, Tony Arbolino, con quien ha ido recortando la diferencia.

Este gran estado de forma ha sido especialmente relevante para el español. Y es que esta serie de triunfos ha terminado por convencer a KTM de que su futuro en 2024 está en MotoGP, y no en mantenerle otro año más en Moto2, como en principio tenían pensado en la casa de Mattighofen. Así, tal y como informó Motorsport.com, Acosta decidió hacer valer la cláusula de su contrato que le permite subir a la categoría reina con los austriacos el año que viene. Ahora, es cuestión de KTM de hacerle hueco.

A la espera de que eso ocurra, el joven piloto de 19 años sigue centrado en intentar ganar el título de Moto2, en lo que sería su segundo mundial después de ganar Moto3 como 'rookie' en 2021. Al hilo de su situación, Acosta se ha sincerado sobre cómo lleva la presión de luchar por el título en un reportaje concedido a DAZN, el 'Carpool', donde Natacha Alfageme le ha entrevistado mientras comparten un paseo en un coche.

Preguntado por cómo está siendo la batalla con su rival italiano, el de Murcia reconoció que se lo está pasando bien: "Está siendo una batalla bastante limpia, me lo estoy pasando muy bien. Ninguno puede decir algo malo del otro. Fuimos muy amigos, luego cuando él dio el salto al Mundial nos alejamos. Tenemos un trato meramente cordial, no me gusta tener amigos en el paddock", comentó.

Además, sobre qué ha cambiado en comparación a 2022, Acosta también admitió que su precoz victoria en la clase pequeña le jugó una mala pasada: "El año pasado cometí muchísimos errores, más de los que me hubiera gustado. A todos se nos olvida que era rookie y muchos piensan que como venía de ganar una categoría en mi primer año, aquí como mínimo tenía que igualarlo. Creo que este año he aprendido de todo lo del año pasado y está saliendo bien".

Por último, el #37 detalló cuáles han sido estas variaciones: "He puesto mucho empeño en el gimnasio, en Moto3 no fui nunca y en mi primer año en Moto2 tuve que empezar a ir para recuperarme de la lesión. El año pasado estaba muy delgado, cuando veo vídeos míos en la moto me veo delgadísimo. He cogido 7 kilos y estoy mucho mejor porque, aunque voy tres kilos pasado del peso de Moto2, sé que con el ritmo de las comidas en el campeonato los voy a perder y me voy a quedar perfecto", dijo para finalizar.

