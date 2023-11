Acosta deberá esperar a Sepang para ser campeón: "Cumplí, pero no dependía solo de mi"

Además de acabar primero o segundo la carrera de Moto2 del Gran Premio de Tailandia, Pedro Acosta necesitaba que el segundo de la general, Tony Arbolino, no terminara más allá del 10º o 15º puesto, respectivamente, para que el español saliera campeón del mundo de la clase intermedia. Finalmente, el italiano fue cuarto y desactivó cualquier posibilidad para el murciano.

Aunque había opciones reales, como el propio Acosta reconoció en la previa de la carrera, finalmente no se dieron las combinaciones necesarias lo que dio un poco de rabia al piloto de Ajo-KTM.

"No me dio rabia, sabía que iba a ser difícil porque dependía mucho de lo que iba a hacer Tony", en referencia a Arbolino. "Por lo que a mi respecta, salí a la carrera a terminar primero o segundo, que es lo que tenía que hacer. No pudo ser la victoria, hice segundo, y un podio más en el bolsillo que también es importante", explicó Acosta al final de la carrera en conversación con Motorsport.com.

Aunque un segundo puesto el domingo en Buriram era un excelente resultado y, al fin y al cabo, con ello Acosta cumplía con lo que debía para ser campeón, no poder asumir grandes riesgos en un momento en el que se juega el mundial, nos deja sin saber si hubiera podido presionar un poco más a un Fermín Aldeguer que ganó con gran solvencia.

"El ritmo que puso fue realmente alto, pero no era tan diferente al nuestro, solo que en las primeras cinco o siete vueltas las hizo a un ritmo superior, y ahí es donde nos sacó toda la distancia. Llegó un momento que cuando vi en la pizarra que había dos segundos de diferencia, pensé 'hoy no es el día'. incluso se fue un poco largo y pensé, 'vamos a dar un tirón', pero me fui largo en la curva 1 y ahí ya pensé en calmarme. Era un día para coger puntos y no repetir la liada que hicimos en Australia (se cayó en la vuelta de formación de la parrilla). Fue una carrera más de cabeza que de corazón", describió.

Desde su irrupción en el mundial, Acosta ha sido señalado como un piloto de los denominados 'especiales'. Campeón del mundo de Moto3 en su primera temporada, el año pasado ya ganó carrera en Moto2 (una lesión le descartó para el título) y este segundo año ganará la corona con una tremenda superioridad, lo que le ha garantizado dar el salto a MotoGP el próximo año con una KTM del GasGas Tech3.

Antes de eso, Acosta quiere cerrar el campeonato, algo que conseguirá en Sepang dentro de dos semanas, incluso cediendo 13 puntos a Arbolino, o lo que es lo mismo, acabando cuarto o mejor haga lo que haga el italiano. Sin embargo, conociéndo mínimamente a Pedro, seguro que tratará de ser campeón ganando la carrera o, como mínimo, estando en el podio.

"Primero vamos a ver cómo llegamos a Malasia y qué opciones tenemos, una vez allí ya podemos soñar en hacer una cosa o la otra, ahora toca una semana de descanso que seguro que será importante para estar tranquilos y empezar de cero otra vez", frena las cábalas antes de viajar de regreso a Murcia.

"Sí, vuelvo para estar en casa, tranquilo, pensar en las posibilidades y también en lo que ha fallado en algunas carreras, que no han sido muchas, porque hemos estado bastantes en el podio, pero hay que analizar cuando no lo hemos estado para tratar de mejorar siempre", zanja el chico del Puerto de Mazarrón.