Acosta: "Ha sido el error más ridículo de mi carrera deportiva"

La pista estaba mojada y el frío se hacia evidente en las imágenes de televisión, pero el viento es un elemento que solo el que está encima de la moto puede entender en qué medida perjudica, y a veces, ni el mismo piloto lo puede controlar, como fue el caso de varios corredores que se cayeron incluso antes de empezar la carrera.

Cuando se abrió el pitlane del Circuito de Phillip Island, unos 20 minutos antes de la carrera, los corredores salieron a dar la vuelta de formación, y estaban autorizados a dar un segundo giro, pasando por la calle de garajes, debido a las criticas condiciones. Casi todos optaron por esa segunda vuelta y fue en ella en la que, precisamente, se cayó Pedro Acosta, el líder del mundial. El murciano no pudo arrancar la moto tras irse al suelo, pese a que lo intentó hasta agotarse. Finalmente tuvieron que llevar la moto en un remolque al garaje y allí, repararla.

Acosta salió desde el pitlante a la vuelta de calentamiento y partió último en parrilla (30º), llegando a la novena posición cuando se suspendió la carrera por el viento a 14 giros del final.

Con su habitual desparpajo, Acosta calificó la caída como "el error más ridículo de mi carrera deportiva".

Seguramente porque los pilotos estaban avisados de que el viento estaba azotando algunas partes del circuito y que una situación así se podía producir, como se había visto en la carrera de Moto3, donde se produjeron múltiples caídas.

"Sí sabíamos, pero no entendí muy bien por qué me caí, iba casi recto, no estaba apretando ni forzando para calentar los neumáticos, pero el viento me ha sorprendido en ese punto".

Además del fuerte viento, las condiciones de lluvia y frío han complicado más aún la situación.

"No había tanta agua en pista, hemos corrido muchas veces en condiciones peores, no quiero echarle la culpa al viento, pero yo no hice nada diferente".

Pese a que el murciano estaba en modo remontada y que, de haberse completado la distancia de carrera, seguramente hubiera llegado al podio, Acosta estuvo de acuerdo con la bandera roja.

"Sin duda, hacía demasiado viendo, en la curva tres no podías tumbar, costaba entrar. Para era lo más seguro. Nuestras motos no tienen alas y no hay nada que empuje la rueda delantera al suelo".

Al final de la carrera, Acosta no estaba del todo contento. "No hemos ganado, hoy he perdido y a mi no me gusta perder, así que está el patio para pocas flores".

Con la bandera roja se repartieron la mitad de los puntos, al no completarse los tres tercios de carrera, por lo que la victoria de Tony Arbolino quedó minimizada y Acosta solo perdió nueve puntos.

"Nos hemos salvado, hemos remontado del 31 al noveno, podíamos haber hecho un poco más, pero también un poco menos, hoy tocaba perder que llevamos mucho ganando, todos somos humanos".

Un resultado que ofrece a Acosta, dentro de una semana en Tailandia, la primera posibilidad de convertirse en campeón del mundo de Moto2.

"No he hecho números, he visto que tengo que sacarle 19 puntos a Arbolino", o lo que es lo mismo, ganar la carrera y el italiano terminar 12º.

"Lo veo factible porque nadie tiene que hacer cero, ni caerse para que yo sea campeón. Pero no voy a pensar en eso, tenemos que hacer nuestro trabajo y si no logramos en Tailandia, que sea en la siguiente o cuando sea", zanjó el tiburón de Mazarrón.