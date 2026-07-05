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Crónica de carrera
FIM Resistencia

Honda, pese a la ausencia de Zarco, vuelve a ganar las 8H de Suzuka

La pareja de la Honda #30, compuesta por Takumi Takahashi y Jonathan Rea, ganó las 8 Horas de Suzuka 2026.

Fabien Gaillard Jose Carlos de Celis
Editado:
Honda

Por quinto año consecutivo, las 8 Horas de Suzuka, monumento de la resistencia motociclista, las ganó Honda. Fue el equipo de la moto #30, compuesto por Takumi Takahashi y Jonathan Rea, el que se impuso por delante de la Yamaha oficial #21 (Jack Miller-Andrea Locatelli) y la BMW #37.

El equipo de la marca del ala dorada debía ser el de Johann Zarco, que participó en los dos últimos éxitos en la prueba, pero el francés tuvo que causar baja debido a las lesiones derivadas de su accidente de Barcelona.

Le sustituía el expiloto de MotoGP Somkiat Chantra, pero este último no fue requerido durante la carrera, aunque sí estuvo en el podio, ya que Honda prefirió apoyarse en la experiencia de Rea y Takahashi.

El japonés (que hizo el último stint) se adjudica así, tras sus triunfos de 2010, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 y 2025, una octava corona de laureles en las 8H de Suzuka -todo un récord- y también la quinta consecutiva.

La carrera, que se disputó en condiciones de lluvia y estuvo marcada por numerosos incidentes de carrera, fue controlada pronto por la Honda #30, pese a la presión de las BMW #76 y Yamaha #21. La BMW #37 firmó un primer podio para el constructor alemán e incluso para un constructor europeo en la prueba.

A falta de 30 minutos, cuando la carrera entraba ya en su tramo final, salió el coche de seguridad por la cantidad de lluvia que caía y las condiciones de la pista. Yamaha, que iba segundo y se acercaba a Honda HRC, perdió su oportunidad al quedar integrado en el grupo del segundo Safety Car.

La carrera terminó bajo régimen de coche de seguridad. Con ello, Honda logró su quinta victoria consecutiva en las 8 Horas de Suzuka.

Resultados de las 8 Horas de Suzuka 2026

Pos # EQUIPO Y PILOTOS Cat MOTO TIEMPO VUELTAS Gap
30

Honda HRC

Takumi TAKAHASHI y Jonathan REA

 EWC Honda 07:54:19.425 188 -
21

YAMAHA FACTORY RACING TEAM

Katsuyuki NAKASUGA y Jack MILLER

 EWC Yamaha 07:55:53.705 188 1:34.280
37

BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM

Markus REITERBERGER y Steven ODENDAAL

 EWC BMW 07:56:03.512 188 1:44.087
1

YART Yamaha Official EWC Team

Karel HANIKA y Marvin FRITZ

 EWC Yamaha 07:58:03.869 188 3:44.444
76

AutoRace Ube Racing Team

Naomichi URAMOTO y Sylvain GUINTOLI

 EWC BMW 07:58:05.538 188 3:46.113
12

Yoshimura SERT Motul

Gregg BLACK y Dan LINFOOT

 EWC Suzuki 07:54:21.221 186 2 Lp.
0

Team SUZUKI CN CHALLENGE

Takuya TSUDA y Ryo MIZUNO

 EXP Suzuki 07:55:53.936 186 2 Lp.
73

SDG Team HARC-PRO. Honda

Yuki KUNII y Teppei NAGOE

 EWC Honda 07:56:01.065 185 3 Lp.
88

Honda Asia-Dream Racing with Astemo

Nakarin ATIRATPHUVAPAT y Khairul Idham PAWI

 EWC Honda 07:56:07.708 185 3 Lp.
10º 40

Team ATJ with NTT docomo Business

Satoru IWATA y Koki SUZUKI

 EWC Honda 07:55:52.653 184 4 Lp.
11º 95

S-PULSE DREAM RACING SUZUKI

Sho NISHIMURA y Jonas FOLGER

 EWC Suzuki 07:55:52.135 183 5 Lp.
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