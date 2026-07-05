Honda, pese a la ausencia de Zarco, vuelve a ganar las 8H de Suzuka

Por quinto año consecutivo, las 8 Horas de Suzuka, monumento de la resistencia motociclista, las ganó Honda. Fue el equipo de la moto #30, compuesto por Takumi Takahashi y Jonathan Rea, el que se impuso por delante de la Yamaha oficial #21 (Jack Miller-Andrea Locatelli) y la BMW #37.

El equipo de la marca del ala dorada debía ser el de Johann Zarco, que participó en los dos últimos éxitos en la prueba, pero el francés tuvo que causar baja debido a las lesiones derivadas de su accidente de Barcelona.

Le sustituía el expiloto de MotoGP Somkiat Chantra, pero este último no fue requerido durante la carrera, aunque sí estuvo en el podio, ya que Honda prefirió apoyarse en la experiencia de Rea y Takahashi.

El japonés (que hizo el último stint) se adjudica así, tras sus triunfos de 2010, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 y 2025, una octava corona de laureles en las 8H de Suzuka -todo un récord- y también la quinta consecutiva.

La carrera, que se disputó en condiciones de lluvia y estuvo marcada por numerosos incidentes de carrera, fue controlada pronto por la Honda #30, pese a la presión de las BMW #76 y Yamaha #21. La BMW #37 firmó un primer podio para el constructor alemán e incluso para un constructor europeo en la prueba.

A falta de 30 minutos, cuando la carrera entraba ya en su tramo final, salió el coche de seguridad por la cantidad de lluvia que caía y las condiciones de la pista. Yamaha, que iba segundo y se acercaba a Honda HRC, perdió su oportunidad al quedar integrado en el grupo del segundo Safety Car.

La carrera terminó bajo régimen de coche de seguridad. Con ello, Honda logró su quinta victoria consecutiva en las 8 Horas de Suzuka.

Resultados de las 8 Horas de Suzuka 2026

Pos # EQUIPO Y PILOTOS Cat MOTO TIEMPO VUELTAS Gap 1º 30 Honda HRC Takumi TAKAHASHI y Jonathan REA EWC Honda 07:54:19.425 188 - 2º 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM Katsuyuki NAKASUGA y Jack MILLER EWC Yamaha 07:55:53.705 188 1:34.280 3º 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM Markus REITERBERGER y Steven ODENDAAL EWC BMW 07:56:03.512 188 1:44.087 4º 1 YART Yamaha Official EWC Team Karel HANIKA y Marvin FRITZ EWC Yamaha 07:58:03.869 188 3:44.444 5º 76 AutoRace Ube Racing Team Naomichi URAMOTO y Sylvain GUINTOLI EWC BMW 07:58:05.538 188 3:46.113 6º 12 Yoshimura SERT Motul Gregg BLACK y Dan LINFOOT EWC Suzuki 07:54:21.221 186 2 Lp. 7º 0 Team SUZUKI CN CHALLENGE Takuya TSUDA y Ryo MIZUNO EXP Suzuki 07:55:53.936 186 2 Lp. 8º 73 SDG Team HARC-PRO. Honda Yuki KUNII y Teppei NAGOE EWC Honda 07:56:01.065 185 3 Lp. 9º 88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo Nakarin ATIRATPHUVAPAT y Khairul Idham PAWI EWC Honda 07:56:07.708 185 3 Lp. 10º 40 Team ATJ with NTT docomo Business Satoru IWATA y Koki SUZUKI EWC Honda 07:55:52.653 184 4 Lp. 11º 95 S-PULSE DREAM RACING SUZUKI Sho NISHIMURA y Jonas FOLGER EWC Suzuki 07:55:52.135 183 5 Lp.

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