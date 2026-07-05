Honda, pese a la ausencia de Zarco, vuelve a ganar las 8H de Suzuka
La pareja de la Honda #30, compuesta por Takumi Takahashi y Jonathan Rea, ganó las 8 Horas de Suzuka 2026.
Por quinto año consecutivo, las 8 Horas de Suzuka, monumento de la resistencia motociclista, las ganó Honda. Fue el equipo de la moto #30, compuesto por Takumi Takahashi y Jonathan Rea, el que se impuso por delante de la Yamaha oficial #21 (Jack Miller-Andrea Locatelli) y la BMW #37.
El equipo de la marca del ala dorada debía ser el de Johann Zarco, que participó en los dos últimos éxitos en la prueba, pero el francés tuvo que causar baja debido a las lesiones derivadas de su accidente de Barcelona.
Le sustituía el expiloto de MotoGP Somkiat Chantra, pero este último no fue requerido durante la carrera, aunque sí estuvo en el podio, ya que Honda prefirió apoyarse en la experiencia de Rea y Takahashi.
El japonés (que hizo el último stint) se adjudica así, tras sus triunfos de 2010, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 y 2025, una octava corona de laureles en las 8H de Suzuka -todo un récord- y también la quinta consecutiva.
La carrera, que se disputó en condiciones de lluvia y estuvo marcada por numerosos incidentes de carrera, fue controlada pronto por la Honda #30, pese a la presión de las BMW #76 y Yamaha #21. La BMW #37 firmó un primer podio para el constructor alemán e incluso para un constructor europeo en la prueba.
A falta de 30 minutos, cuando la carrera entraba ya en su tramo final, salió el coche de seguridad por la cantidad de lluvia que caía y las condiciones de la pista. Yamaha, que iba segundo y se acercaba a Honda HRC, perdió su oportunidad al quedar integrado en el grupo del segundo Safety Car.
La carrera terminó bajo régimen de coche de seguridad. Con ello, Honda logró su quinta victoria consecutiva en las 8 Horas de Suzuka.
Resultados de las 8 Horas de Suzuka 2026
|Pos
|#
|EQUIPO Y PILOTOS
|Cat
|MOTO
|TIEMPO
|VUELTAS
|Gap
|1º
|30
|
Honda HRC
Takumi TAKAHASHI y Jonathan REA
|EWC
|Honda
|07:54:19.425
|188
|-
|2º
|21
|
YAMAHA FACTORY RACING TEAM
Katsuyuki NAKASUGA y Jack MILLER
|EWC
|Yamaha
|07:55:53.705
|188
|1:34.280
|3º
|37
|
BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM
Markus REITERBERGER y Steven ODENDAAL
|EWC
|BMW
|07:56:03.512
|188
|1:44.087
|4º
|1
|
YART Yamaha Official EWC Team
Karel HANIKA y Marvin FRITZ
|EWC
|Yamaha
|07:58:03.869
|188
|3:44.444
|5º
|76
|
AutoRace Ube Racing Team
Naomichi URAMOTO y Sylvain GUINTOLI
|EWC
|BMW
|07:58:05.538
|188
|3:46.113
|6º
|12
|
Yoshimura SERT Motul
Gregg BLACK y Dan LINFOOT
|EWC
|Suzuki
|07:54:21.221
|186
|2 Lp.
|7º
|0
|
Team SUZUKI CN CHALLENGE
Takuya TSUDA y Ryo MIZUNO
|EXP
|Suzuki
|07:55:53.936
|186
|2 Lp.
|8º
|73
|
SDG Team HARC-PRO. Honda
Yuki KUNII y Teppei NAGOE
|EWC
|Honda
|07:56:01.065
|185
|3 Lp.
|9º
|88
|
Honda Asia-Dream Racing with Astemo
Nakarin ATIRATPHUVAPAT y Khairul Idham PAWI
|EWC
|Honda
|07:56:07.708
|185
|3 Lp.
|10º
|40
|
Team ATJ with NTT docomo Business
Satoru IWATA y Koki SUZUKI
|EWC
|Honda
|07:55:52.653
|184
|4 Lp.
|11º
|95
|
S-PULSE DREAM RACING SUZUKI
Sho NISHIMURA y Jonas FOLGER
|EWC
|Suzuki
|07:55:52.135
|183
|5 Lp.
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