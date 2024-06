Peugeot puede "pensar en un podio" en las 24H de Le Mans 2024

El equipo Peugeot no pudo clasificarse para la lucha por la Hyperpole y eso les ha complicado las cosas ligeramente para la carrera de hoy domingo en el Circuito de la Sarthe, con los dos 9X8 saliendo más atrás de lo esperado; el #93 lo hará desde el 15º lugar y el #94 desde el 20º.

Sin embargo, en una charla con los medios allí presentes, entre ellos Motorsport.com, el jefe de Stellantis Motorsport (Peugeot), fue optimista y reconoció que pese a no estar en el ritmo de los grandes favoritos, todavía sueñan con conseguir un podio en las 24 Horas de Le Mans 2024 si consiguen "gestionar bien la carrera" y aprovechar todas las oportunidades que se presentarán a lo largo de todo un día completo.

"No creo que un segundo o un segundo y medio suponga una gran diferencia, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo. Tenemos que gestionar bien la carrera, evitar cometer errores, aprovechar las oportunidades, tener una buena estrategia y tenemos que alinear todo eso. Creo que si podemos conseguir eso el domingo a partir de las 16:00h, se podría pensar en un podio".

"Pero será un largo camino. Serán 24 horas de concentración total. Con el tiempo, con la lluvia, banderas amarillas, coches de seguridad. Muchas banderas rojas. Será más una carrera de ingenieros que de pilotos", dijo.

Jean-Marc Finot recibirá con los brazos abiertos cualquier alteración durante la carrera, siempre que sus dos 9X8 no sean los protagonistas de las banderas amarillas o rojas.

"Todo lo que pueda traer un poco de lío puede ser rentable. Creo que tenemos un equipo ágil. Desde que empezamos a correr con el 9X8, todas las decisiones que tomamos después de analizarlas fueron bastante buenas".

"Así que creo que es uno de nuestros puntos fuertes. No significa que podamos cometer un error. Pero si hay un poco de lío, la agilidad del equipo es uno de los puntos fuertes para disfrutar de la oportunidad".

El resultado de la clasificación no es indicativo para la carrera de 24H

"Una décima por kilómetro. Eso es lo que perdemos", dijo antes de recordar lo siguiente: "Recordemos que hace 15 años, éramos cinco segundos más rápidos que el Audi y perdimos. Eso o significa nada".

En cuanto a si esperaban más de la clasificación, el director de Peugeot Motorsport aseguró que habían dado un paso adelante respecto al año pasado, pero recordó que los ajustes del BoP han afectado negativamente a su equipo de cara a este fin de semana.

"Es difícil de decir porque muchas cifras han cambiado justo antes de empezar. No sabíamos dónde estaban los demás, así que nuestra referencia era el coche del año pasado. Creo que este año somos un segundo más rápidos, a pesar de que, si no recuerdo mal, tenemos 8 kilovatios menos y más peso, quizá 12 kilovatios menos por encima de los 250 km/h y 5 kg más".

"Hemos progresado mucho entre el coche 2023 y el coche 2024. Es la única comparación que tenemos. Después, creo que es sólo una relación de potencia y peso en comparación con el otro coche y también la configuración".

"Pero hemos hecho algunas mejoras en la puesta a punto. Era nuestra primera vez en Le Mans con este coche y creo que hemos mejorado, ya que los pilotos se sintieron más cómodos en la FP4. Hemos usado todos los datos que estamos cogiendo en todas partes, pero Le Mans sigue siendo muy específico. Tiene una recta muy larga, curvas rápidas. No podemos compararlo con otra pista", explicó.

Sin presión de cara a las 24 Horas de Le Mans 2024 del WEC

Cuando se le recordó que el hecho de haber ganado tres veces ya en Le Mans con el Peugeot 905 (1992 y 1993) y con el Peugeot 908 (en 2009), añadía algo de presión al equipo, su respuesta fue muy clara.

"No hay presión extra, estamos centrados en la carrera, así que no pensamos en la presión. Tenemos que gestionar la carrera de la forma más limpia posible, y hacerlo todo lo mejor posible, así que no pensamos en eso", concluyó Jean-Marc Finot.