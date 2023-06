Leclerc apunta a Le Mans: "¿Por qué no? Quiero marcar esa casilla"

Las 24 Horas de Le Mans de 2023 acabaron siendo muy especiales para Ferrari, puesto que el equipo italiano consiguió la victoria en la edición centenaria de la mítica prueba. Los de Maranello se hicieron con el triunfo medio siglo después con el #51 de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi tras una batalla que duró casi hasta el final con el Toyota #8.

Sin embargo, un error de Ryo Hirakawa a falta de algo menos de dos horas dejó en bandeja la primera posición a los de rojo, que celebraron por todo lo alto la conquista del Circuito de la Sarthe. Alguien que siguió muy de cerca la prueba fue uno muy conocido por todos los tifosi, Charles Leclerc, quien trata de poner también el nombre del Cavallino Rampante en lo más alto en la Fórmula 1.

Mira cómo han sido las 24 Horas de Le Mans 2023: 24H Le Mans: el centenario cumple el destino de Ferrari; Albert Costa, gloria en LMP2

El monegasco viajó hasta el trazado para estar durante el fin de semana con el proyecto del Hypercar 499P, y tras la décima victoria de Ferrari en la cita gala, apuntó a una posible participación en el futuro: "¿Por qué no? Me encantaría, es un evento increíble. Seguro que algún día de mi vida quiero marcar esa casilla, no sé cuándo será, pero de nuevo, estoy muy orgulloso de lo que Ferrari ha hecho hoy, ha sido una locura".

"Es increíble, sobre todo que gane un Ferrari. Es increíble volver después de tantos años", dijo a los micrófonos de la retransmisión oficial de las 24 Horas de Le Mans. "Una edición muy especial. Mala suerte para el segundo Ferrari, tuvo un pequeño impacto creo que con una roca más pequeña, en un radiador, así que eso les hizo perder mucho tiempo, pero yo estaba aquí para apoyar, y de todas formas, estoy muy contento de que Ferrari haya ganado, ha sido una experiencia increíble".

Parece que el destino llevará a Charles Leclerc a una de las pruebas que componen la conocida como Triple Corona, algo que si quiere completar el monegasco, primero deberá vencer en su carrera de casa, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, además de en las 500 Millas de Indianápolis, cosa muy complicada en los tiempos que corren con un nivel tan alto en todas las categorías.

