De ganar Le Mans a quedarse fuera... y buscar el imposible; la historia de Albert Costa

Los últimos 42 días de Albert Costa han sido de película... de terror. El catalán ganó Le Mans en 2023 en la categoría LMP2 junto a sus compañeros, en lo que ya de por sí fue una historia casi épica, pero en este 2024 no podrá defender su victoria salvo un salto mortal que pueda dar el destino y que de hecho está peleando.

En una charla con Motorsport.com, Costa explicó cómo fue el momento de saber que este año no podría correr, cuando Nielsen, el equipo con el que compite en este 2024 en las European Le Mans Series y que le había inscrito en la lista provisional para las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana, le comunicó lo que en principio pensaba que era una broma.

"El día de mi cumpleaños, 2 de mayo, tenía carrera en Paul Ricard con el mismo equipo. Llegué todo feliz, porque era mi cumpleaños, era día de test... ¿qué podía ir mal? Suelo llegar a las ocho de la mañana al circuito y el equipo que estaba fuera. Les dije 'bah, me estáis haciendo una broma', una broma de mal gusto, de humor inglés o yo qué sé, pero me dijeron 'no, no, estás fuera, no vas a correr', y me quedé '¿qué?", recordó.

"Pero fue por dinero, así que no puedo decir nada más".

Y entonces, ¿cómo vive Albert Costa esta semana de la cita de la que le borraron? Con un plan. Cogió su coche, lo cargó con todo el material para disputar la carrera y viajó a Le Mans para buscar una oportunidad de última hora en forma de lesión o enfermedad de alguno de los convocados.

Desde allí atiende a esta web y revela: "He venido en coche, he tardado ocho horas desde Andorra. He traído mi patinete, mi bici, mi ropa, mi casco, mis guantes, todo, todo lo de correr, por si acaso. Era lo más rápido. El equipo me ha proporcionado un hotel, pase al circuito... pero no pase de parking para el coche, así que cuando llegué me quedé sin nada. Por suerte me encontré a una vieja amiga de Lamborghini y me dio uno y pude entrar".

Albert Costa, en el desfile de pilotos de Le Mans 2023

No fue sencillo llegar al circuito de La Sarthe, y no precisamente por no tener acceso al parking: "Ha sido muy difícil, porque llegué y me vino todo a la memoria, la victoria, estar en Le Mans, no correr, el equipo no me ha apoyado en lo que he querido... ha sido un cúmulo de emociones muy duras y no fáciles de aceptar".

Ahondando más en cuál es su plan, dijo: "El viernes tengo convocadas varias reuniones con equipos tanto de Hypercar como de LMGT, y alguno de LMP2, y si sale una oportunidad a última hora porque alguien se ha hecho daño o cualquier cosa, voy a estar preparado... como se suele decir, ¡calienta, que sales!".

La oportunidad estuvo cerca de llegar, cuando Mike Conway se lesionó y Toyota le sustituyó con Pechito López. Una oportunidad asistida por otro piloto español que sí correrá en Le Mans este año, Dani Juncadella: "Cuando Conway se rompió la clavícula, dije 'Buah, el coche de Pechito López queda libre". Llamé al equipo Akkodis, me pasó Dani Juncadella el contacto del jefe porque lo conocía. Le dije 'conozco Lexus muy bien y gané Le Mans el año pasado, si quieres, aquí estoy libre'. Y me dijo que Lexus ponía a un piloto del equipo oficial de América".

"Pero ese piloto, Jack Hawksworth, no completó las vueltas requeridas el domingo de los test, y había una pequeña opción de que pudiera correr yo, porque como no había podido completar las vueltas, saltaría yo al coche, que conocía el circuito más. Pero el martes a las 19:30h me confirmaron que no, y nada".

Como anunció en sus redes sociales, Albert Costa volverá a casa el sábado si no consigue un asiento, y Motorsport.com le preguntó por qué no se queda a ver la carrera: "Porque no quiero verla. Prefiero verla desde mi casa, tranquilamente, desde mi sofá y ya está. Si no voy a correr, ¿para qué voy a estar aquí sufriendo, estando con el equipo en el que tenía que correr, dando vueltas por aquí, viviéndolas desde fuera? Así es un día que descanso más, estaré más pronto en casa y todos mejor, así que el sábado yo... a casa... ¡o corriendo, no lo sé!".

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson. Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer

Si finalmente no puede ser en 2024, tratará de hacerlo en 2025 con un currículum inmaculado: "Sí, para 2025 hay opciones, ¡y tanto! Por eso estoy aquí, por eso estoy trabajando, y aquí mi rating siempre va a ser pleno de victorias, porque una vez he corrido, una vez he ganado, así que voy a intentar defender eso a tope, para poder intentar estar el año que viene y estar en una buena situación".

Por último, es inevitable el lamento de la injusticia, pero Costa deja un mensaje positivo: "No es justo, porque al final es una cosa que yo me he trabajado, he currado como nadie sabe. En mis redes sociales siempre comparto mis entrenamientos y todo para que la gente vea lo que sacrifico, y que me gusta hacer lo que hago y no ha estado compensado eso. Y esto duele y es difícil de aceptar, pero es lo que hay, hay que aceptarlo y hay que ser positivo... ¡y la vida sigue!".

Que la vida le devuelva algún día a Le Mans... pero en un coche para competir.