Una lesión en el pie y la radio rota: la historia del triunfo de Albert Costa en Le Mans

El equipo polaco del Inter Europol Competition, con el español Albert Costa en la nómina de pilotos, ganó en la categoría de LMP2 de las 24 Horas de Le Mans a pesar de que sufrieron una rotura en su sistema de radio y de que Fabio Scherer tenía una supuesta fractura en el pie. Fue la primera victoria del conjunto en el WEC, pero estuvo cerca de perderla por la presión que impuso el #41 del Team WRT con Robert Kubica al volante.

La diferencia entre ambos era de solo 21 segundos al final de la prueba, y el piloto suizo señaló: "Es increíble, ha sido muy duro luchar hasta el último segundo en la meta. Que un equipo privado de Polonia consiga ahora su primer triunfo es increíble".

"Ha sido un año duro de trabajo, porque después de la temporada pasada, construimos un conjunto de una forma un poco diferente, y ahora lo ganamos, así que es impresionante", explicó Scherer, que tuvo muchas dificultades en sus últimos stints debido a un fallo en la radio que impedía que su equipo le mandara mensajes desde el miro, hasta el punto de que sus mecánicos y compañeros le hacían señas.

"Seguro que no ayudó, pero al final solo me decía que debía pilotar a fondo, no había nada más que hacer", dijo el piloto suizo sobre la falta de comunicación. "Hablamos de ello en el garaje antes de entrar, y no estábamos seguros de poder cambiar de piloto porque la puerta no se abría bien, pero en Le Mans a veces necesitas algo de suerte".

Scherer también se vio obligado a adaptar su pilotaje al sufrir una lesión en el pie izquierdo, porque al parecer, un GTE Am le pasó por encima durante la noche. Debido a eso, estaba cojeando antes de entrar al coche, y tuvo que saltar y hacer palanca dentro del cockpit para poder conducir: "De momento, el pie está bien porque la adrenalina está muy alta, así que no siento nada, pero mañana me temo que no será bueno, aunque prefiero eso y ganar la carrera que lo contrario".

Su compañero, Albert Costa, declaró al respecto tras ganar en su estreno en las 24 Horas de Le Mans: "Soy el novato más veterano del campeonato, pero ahora soy un novato que ha ganado Le Mans. No tengo palabras, es increíble".

Por su parte, el tercero en discordia, Jakub Smiechowski, añadió: "Es increíble, ¿qué puedo decir? Es un sueño hecho realidad, creo que todo se debe al duro trabajo que hemos realizado estos últimos años, estoy realmente sin palabras".

