Cuando el talento en karting no es suficiente para llegar a la F1

Durante el Gran Premio de Australia de 1993, Ayrton Senna dio una respuesta inesperada a la pregunta de contra qué piloto había disfrutado más en su carrera. Para sorpresa de muchos, que esperaban nombres como el de Alain Prost o el de Nigel Mansell, el brasileño mencionó a Terry Fullerton.

El británico era un antiguo rival de la época de karting del tricampeón del mundo, y había cosechado numerosos títulos: fue campeón británico junior en 1966, 1967 y 1968, pero también ganó cinco títulos británicos absolutos y cuatro a nivel europeo.

Para Fullerton, el karting era lo único que importaba. Colgó el casco en 1984 y se pasó al otro lado de la barrera, creando su propio equipo de competición, en el que acogió a nombres como Paul di Resta, Dan Wheldon y Anthony Davidson, entre otros.

Hoy en día, es casi impensable que un piloto de monoplazas profesional llegue a lo más alto sin haber pasado por esas categorías de iniciación, pero no todos llegan al Gran Circo.

Max Verstappen, que fue campeón del mundo de karting en 2013 y conoce bien sus entresijos, es de la opinión de que esas competiciones y la Fórmula 1 son extremadamente diferentes.

"El hecho de que seas muy bueno en karting no garantiza que seas bueno en la Fórmula 1", aseguró el piloto de Red Bull, que también insiste en que lo contrario también es cierto. "Por supuesto, hay muchos buenos pilotos en todo tipo de categorías, no solo en la Fórmula 1, pero también hubo muchos grandes pilotos de karting que se subieron a un coche de carreras y no dieron todo su potencial, y viceversa".

"Había pilotos que no eran tan buenos en los karts, pero sí en los coches. Así que es muy difícil decir que un piloto que era rápido en los karts hubiera llegado a la Fórmula 1. No hay ninguna garantía".

Terry Fullerton y Ayrton Senna en su época de karting

Valtteri Bottas está de acuerdo con esta afirmación del neerlandés: "Lo veo de la misma manera que Max [Verstappen]. Es realmente una curva de aprendizaje muy pronunciada a lo largo de tu carrera".

Según el piloto de Alfa Romeo, el trabajo duro también tiene mucho que ver: "Por supuesto, algunos pilotos se desarrollan antes, otros quizá un poco más tarde. Los que siguen trabajando y aprendiendo pueden llegar a conseguirlo. En cierto modo es triste que tanto talento no tenga la oportunidad de llegar a la F1. Podrías verlo como un desperdicio", se lamentó.

"En mis tiempos de karting en Finlandia había muchos pilotos prometedores, pero no tenían ningún apoyo financiero. Hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado". Bottas puso como ejemplo al ex piloto Jussi Kohtala: "Ahora dirige un equipo de karts. Era muy bueno, pero nunca tuvo la oportunidad de entrar en una categoría de fórmula junior".

"Es muy difícil dar el salto fuera del karting", añadió George Russell, actual piloto de Mercedes. "Cada año y con cada categoría superior, los presupuestos son cada vez mayores. A veces el talento se pierde. Creo que, como deporte, tenemos que encontrar la manera de asegurarnos de tener los mejores talentos [en la F1]".

La generación de Russell es una rara avis, ya que un gran número de pilotos logró llegar hasta la categoría reina. "En mi primer año en el karting europeo, Max y Charles [Leclerc] eran los tipos que ganaban y estaban en la cima. Alex Albon ganó en los años anteriores. Ahora estamos juntos en la Fórmula 1".

Los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, también quisieron dejar constancia de su opinión. En el caso del monegasco, la incógnita de cuántos llegarían a ocupar un asiento en F1 se convirtió en una especie de disco rayado en su cabeza.

"Iba a las carreras y me preguntaba '¿cuántos de nosotros estaremos en la F1 algún día?' Todos los nombres que pensé están aquí ahora. Es bueno ver que somos muchos. Pero también hay tres nombres que pensé que llegarían, pero que finalmente no lo hicieron por falta de suerte y otras razones: Dennis Olsen, Ben Barnicoat y Nicklas Nielsen".

Los tres pilotos que menciona Leclerc siguen activos en el mundo de la competición, aunque no les ha sido posible hacerse un hueco en los monoplazas. Olsen está presente en el DTM y en el IMSA en 2022. Barnicoat compite en las Asian Le Mans Series y en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que compagina con la IMSA, donde compite Nielsen, que también forma parte de las European Le Mans Series (ELMS).

"Todos siguen corriendo y lo hacen muy bien. Pero demuestra que, aunque se tengan la mayoría de los requisitos para la F1, a veces hay que tener suerte. Estoy seguro de que he olvidado algunos nombres de entonces".

Sainz, por su parte, en lugar de dar nombres, prefirió remarcar la escasez de asientos que hay en una categoría como la Fórmula 1 como una de las razones clave: "Al final, solo hay sitio para veinte pilotos de F1. Nunca habrá espacio para todos ellos".

"He competido contra tantos buenos pilotos que es difícil elegir uno", dijo el español. "Soy amigo de todos ellos y puede que alguno me diga: '¿por qué no me has mencionado?' Por supuesto, conozco entre tres y cinco personas que creo que lo habrían hecho muy bien en la F1, pero no consiguieron [llegar]".