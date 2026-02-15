Ir al contenido principal

Intercontinental GT Challenge 12h Bathurst

Vídeo: ¡un canguro, atropellado en las 12 Horas de Bathurst a 250 km/h!

El piloto de Ford Christophier Mies atropelló a un canguro a 250 km/h durante la noche en las 12 Horas de Bathurst. Así fue el incidente y así reaccionó el piloto.

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Publicado:
#64 HRT, Ford Mustang GT3

#64 HRT, Ford Mustang GT3

Christopher Mies ha explicado su desafortunada colisión con un canguro durante el comienzo de las 12 Horas de Bathurst 2026, prueba inicial del Intercontinental GT Challenge, de la que el piloto de Ford salió ileso.

Mies, que compartía el Ford Mustang GT3 #64 de HRT con el actual campeón de Supercars, Broc Feeney, y el campeón del Intercontinental GT en 2019, Dennis Olsen, chocó contra un canguro a 250 km/h en la recta Conrod del circuito de Mount Panorama, y el incidente arrancó el parabrisas del coche. Al principio hubo preocupación. El dos veces ganador de la carrera estaba visiblemente conmocionado, y tardó varios minutos en recuperarse. 

 

"Sí, me alegro de estar aquí ahora mismo hablando con vosotros. Obviamente, fue un impacto muy, muy fuerte a una velocidad muy alta, así que sí, me alegro de estar aquí ahora mismo", dijo el piloto de 36 años en su reacción inicial.

A continuación, elogió las características de seguridad del Ford, que corrió por última vez en su configuración pre-Evo en Bathurst: "Creo que, probablemente, fue el primer gran golpe para el Mustang GT3, y estoy muy contento de que Ford Racing y Multimatic hayan construido un coche de carreras tan seguro, así que gracias por ello".

El impacto pilló a Mies completamente desprevenido: "En el momento en que vi al canguro, fue cuando lo golpeé, así que no hubo ninguna advertencia previa, no vi ninguna bandera amarilla ni nada, así que creo que simplemente se despertó y empezó a correr. Y, sí, yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado".

El canguro dentro del coche "no huele muy bien"

La gravedad del accidente quedó patente por el hecho bastante desagradable de que los restos del canguro acabaron en la cabina del coche, cubriendo el casco y el mono de carreras del alemán y creando así un desastre extremo.

 

Mies confirmó que todo su equipo ya no es utilizable: "Sí, bueno, está todo en la basura. Quiero decir, ya no se puede usar. Una cosa puedo decir, un canguro por dentro no huele muy bien. Pero estoy destrozado por el equipo HRT y Ford Racing, por no haber podido completar la carrera hoy".

A pesar del susto, su amor por Australia sigue intacto. Mies ya ha anunciado su intención de volver a Bathurst el año que viene. Sin embargo, tras esta experiencia, tiene pensado cambiar su elección de recuerdos para llevar a casa: "Mi hijo me pidió que le llevara un juguete, un canguro de peluche. No lo haré, le compraré un koala o un wombat o lo que sea, pero ningún canguro", bromeó. "Sigo queriendo a Australia, volveré".

Así fue la carrera:

Galería de fotos de las 12 Horas de Bathurst 2026

N.º 2 Johor Motorsports Racing JMR Chevrolet Corvette Z06 GT3.R: Alexander Sims, Nicky Catsburg, Earl Bamber

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
Sigue la acción al atardecer

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
Sigue la acción por la noche

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#32 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Jordan Pepper, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#9 Hallmarc/Team MPC Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lee Holdsworth, Dean Fiore, Marc Cini

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#32 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Jordan Pepper, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#32 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Jordan Pepper, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#75 Express Mercedes-AMG GT3 EVO: Kenny Habul, Luca Stolz, Jules Gounon

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#75 Express Mercedes-AMG GT3 EVO: Kenny Habul, Luca Stolz, Jules Gounon

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#95 Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO: Garnet Patterson, Ben Barnicoat, Marvin Kirchhofer

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#32 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Jordan Pepper, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
N.º 77 Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 EVO: Maximilian Gotz, Ralf Aron, Lucas Auer

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#32 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Jordan Pepper, Kelvin Van Der Linde, Charles Weerts

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#93 Wall Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Marco Mapelli, Antonio D'Alberto, Grant Denyer, Adrian Deitz

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
N.º 77 Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 EVO: Maximilian Gotz, Ralf Aron, Lucas Auer

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#75 Express Mercedes-AMG GT3 EVO: Kenny Habul, Luca Stolz, Jules Gounon

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
Cameron Waters, Scott Taylor Motorsport

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
N.º 86 Porsche 911 GT3 R de High Class Racing: Dorian Boccolacci, Anders Fjordbach, Kerong Li

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#46 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
N.º 86 Porsche 911 GT3 R de High Class Racing: Dorian Boccolacci, Anders Fjordbach, Kerong Li

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#46 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#46 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#46 Equipo WRT BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
#888 Mercedes-AMG Team GMR Mercedes-AMG GT3 EVO: Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin

Galería: las 12 Horas de Bathurst 2026, en fotos
Intercontinental GT Challenge
35

