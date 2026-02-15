Vídeo: ¡un canguro, atropellado en las 12 Horas de Bathurst a 250 km/h!

Christopher Mies ha explicado su desafortunada colisión con un canguro durante el comienzo de las 12 Horas de Bathurst 2026, prueba inicial del Intercontinental GT Challenge, de la que el piloto de Ford salió ileso.

Mies, que compartía el Ford Mustang GT3 #64 de HRT con el actual campeón de Supercars, Broc Feeney, y el campeón del Intercontinental GT en 2019, Dennis Olsen, chocó contra un canguro a 250 km/h en la recta Conrod del circuito de Mount Panorama, y el incidente arrancó el parabrisas del coche. Al principio hubo preocupación. El dos veces ganador de la carrera estaba visiblemente conmocionado, y tardó varios minutos en recuperarse.

"Sí, me alegro de estar aquí ahora mismo hablando con vosotros. Obviamente, fue un impacto muy, muy fuerte a una velocidad muy alta, así que sí, me alegro de estar aquí ahora mismo", dijo el piloto de 36 años en su reacción inicial.

A continuación, elogió las características de seguridad del Ford, que corrió por última vez en su configuración pre-Evo en Bathurst: "Creo que, probablemente, fue el primer gran golpe para el Mustang GT3, y estoy muy contento de que Ford Racing y Multimatic hayan construido un coche de carreras tan seguro, así que gracias por ello".

El impacto pilló a Mies completamente desprevenido: "En el momento en que vi al canguro, fue cuando lo golpeé, así que no hubo ninguna advertencia previa, no vi ninguna bandera amarilla ni nada, así que creo que simplemente se despertó y empezó a correr. Y, sí, yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado".

El canguro dentro del coche "no huele muy bien"

La gravedad del accidente quedó patente por el hecho bastante desagradable de que los restos del canguro acabaron en la cabina del coche, cubriendo el casco y el mono de carreras del alemán y creando así un desastre extremo.

Mies confirmó que todo su equipo ya no es utilizable: "Sí, bueno, está todo en la basura. Quiero decir, ya no se puede usar. Una cosa puedo decir, un canguro por dentro no huele muy bien. Pero estoy destrozado por el equipo HRT y Ford Racing, por no haber podido completar la carrera hoy".

A pesar del susto, su amor por Australia sigue intacto. Mies ya ha anunciado su intención de volver a Bathurst el año que viene. Sin embargo, tras esta experiencia, tiene pensado cambiar su elección de recuerdos para llevar a casa: "Mi hijo me pidió que le llevara un juguete, un canguro de peluche. No lo haré, le compraré un koala o un wombat o lo que sea, pero ningún canguro", bromeó. "Sigo queriendo a Australia, volveré".

Así fue la carrera: Intercontinental GT Challenge Mercedes gana unas caóticas 12 horas de Bathurst, con podio de Valentino Rossi

Galería de fotos de las 12 Horas de Bathurst 2026