Mercedes gana unas caóticas 12 horas de Bathurst, con podio de Valentino Rossi

El Mercedes del GruppeM Racing logró una gran victoria en las 12 horas de Bathurst, manteniendo la calma y la lucidez durante una carrera en la que las neutralizaciones cambiaron varias veces el rumbo de la misma.

Antes de la salida, no faltó la modificación del Balance of Performance por parte del Departamento Técnico de SRO Motorsports Group, que redujo el peso de Corvette, Aston Martin y McLaren en 10 kilos, y el de Ferrari en 15. Para el Z06 y el 296 también se redujo la incidencia del alerón trasero, y los coches de Maranello, además de los McLaren, disfrutaron de una mayor potencia. Por el contrario, a los Mercedes, que monopolizaron la primera fila, se les añadieron 5 kilos más.

En total, salieron 8 coches de seguridad, pero en la octava hora también hubo una bandera roja: justo en la reanudación tras una intervención del Safety, con todos los coches en fila, el Porsche #79 de Johannes Zelger hizo un trompo en la parte alta de la montaña y se quedó en medio de la pista, pero Dirección de Carrera esperó demasiado para señalar lo ocurrido.

Un par de coches pasaron, pero Ralf Aron ya no pudo evitar el 911 de Tsunami RT, y el violento impacto no dejó escapatoria al Mercedes-Craft Bamboo #77. Afortunadamente, ambos pilotos salieron por su propio pie, aunque cojeando, y la larga detención acabó a dos horas del final.

Como ya se ha mencionado, varios accidentes salpicaron una carrera como siempre única y emocionante. El primero se produjo en la tercera vuelta, cuando Christopher Mies se encontró de repente con un canguro delante, y no pudo evitar el impacto que dejó fuera de combate al Ford-HRT #64, afortunadamente sin grandes daños físicos para el piloto.

Los restos esparcidos (entre los que se encontraban partes del desafortunado animal) también fueron golpeados por los coches que venían detrás, entre ellos Kelvin Van Der Linde con el BMW-WRT #32 (dañando parte del morro, que fue sustituido tras la obligación impuesta por los comisarios al equipo belga) y el Mercedes-Tigani #6 de Jayden Ojeda, que también pasó por boxes para reparaciones.

El segundo SC llegó en la segunda hora por un accidente del Audi-BRM #268 de Mark Rosser, que volvió a salir posteriormente, mientras que en la tercera hora el IRC GT #111 perdió el alerón trasero en la bajada hacia la última variante, afortunadamente escapando hacia la amplia escapatoria, volando, sin golpear a nadie.

En la sexta hora, Rylan Gray también se salió en la parte de la montaña con el McLaren-Volante Rosso #15 y, dos horas más tarde, se produjo otro choque del Audi-BRM, esta vez con James Golding, que tiró definitivamente la toalla.

Al reiniciarse la carrera tras este episodio, se produjo un choque múltiple entre Zelger y Aron (atendido por los médicos y posteriormente ingresado en el hospital), mientras que la última interrupción detrás del coche de seguridad se produjo en la penúltima hora, cuando Earl Bamber chocó y destrozó el Corvette-Johor JMR #2.

Si bien anteriormente se había llamado al coche de seguridad durante un breve periodo de tiempo para retirar un cono al final del pit lane, golpeado por Valentino Rossi al salir de boxes, peor fue el momento en el que Chaz Mostert chocó con el Mercedes-Scott Taylor Motorsport #222, que en las primeras fases de la carrera había luchado por la victoria, antes de quedar rezagado debido a una larga parada en boxes.

En esta última situación, varios equipos aprovecharon para hacer otra detención, lo que alteró considerablemente la clasificación con respecto a quienes ya habían entrado. A poco más de 30 minutos del final, Maro Engel mantuvo la calma tras ponerse en cabeza con el AMG #888, resistiendo a un Dorian Boccolacci que, increíblemente, se encontró en la segunda plaza.

El alemán cruzó la línea de meta victorioso por un segundo, y se adjudicó así la primera ronda del Intercontinental GT Challenge 2026 junto con Mikael Grenier y Maxime Martin al término de una bonita remontada, ya que partían bastante rezagados.

Boccolacci, Kerong Li y Anders Fjordbach ocuparon el segundo puesto con el Porsche #86 de High Class Racing y se llevaron a casa la victoria en la clase Bronze Cup, tras una dura lucha contra sus rivales de la misma categoría durante toda la carrera. El podio absoluto lo completó el BMW-WRT #46 de Rossi, Raffaele Marciello y Augusto Farfus, constantemente en la lucha por las cinco primeras posiciones, con 'Lello' como gran protagonista de choques y adelantamientos con sus rivales en su última tanda.

El Audi-Jamec MPC #55 de Schumacher, Haase y Brown se llevó un buen cuarto puesto, seguido del BMW-KRC #89 de Hesse, Oosten y Ruan, que se hizo con el segundo puesto de Bronze tras superar en la recta final al Porsche-Absolute Racing #911 de Campbell, Picariello y Buus. Mercedes también se impuso en la clase PRO/AM con O'Keeffe, Hobson y Walden en el AMG #45 de RAM-GWR, por delante del Corvette-Johor JMR #99 de Green, Ibrahim, Bakar y Love.

IGTC - 12 horas de Bathurst: clasificación final

Más de este fin de semana: Fórmula E ePrix de Yeda: Da Costa gana y Pepe Martí firma su mejor resultado en la Fórmula E