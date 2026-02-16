Un piloto se rompe la espalda en Bathurst tras un accidente de 27G

El piloto oficial de Mercedes-AMG, Ralf Aron, ha sufrido dos fracturas en la espalda tras un terrible accidente durante las 12 Horas de Bathurst. Aron pilotaba el Mercedes Craft-Bamboo #77 cuando se vio involucrado en una colisión frontal con el Porsche Tsunami-RT de Johannes Zelger. Según el equipo, sufrió una desaceleración de 27 G.

"En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos por la increíble cantidad de mensajes que me han llegado. El apoyo recibido durante los últimos días ha significado mucho para mí", escribió el corredor estonio, de 27 años, en Instagram.

"También quiero dar las gracias especialmente al equipo médico que me atendió inmediatamente después del accidente. Su profesionalidad y rápida respuesta marcaron una gran diferencia. Teniendo en cuenta las circunstancias, estoy bien y mi estado es estable. Sufrí dos fracturas en la espalda, pero tengo movilidad y sensibilidad en todo el cuerpo, por lo que estoy muy agradecido. También me alegra mucho ver que Johannes Zelger pudo salir ileso del accidente".

Aron pide que se tomen medidas: "La situación en Bathurst era grave"

El incidente fue provocado por Zelger, cuyo Porsche había derrapado en una zona ciega en la subida de Mount Panorama. El coche de Zelger estaba parado en la pista cuando llegó el grupo líder, donde rodaba el hermano de Paul Aron.

El piloto del Mercedes Craft-Bamboo no pudo evitar el Porsche, y chocó contra él a toda velocidad. Aunque Aron pudo salir de su vehículo por su propio pie, se quedó tumbado junto a la pista, lo que suscitó inmediatamente la preocupación, por la gravedad de sus lesiones. La carrera se detuvo inmediatamente.

Aron declaró que es consciente de los riesgos de correr en circuitos urbanos, pero subrayó que la situación en Bathurst era grave: "He corrido en muchos circuitos urbanos de todo el mundo, incluidos Macao, Pau, Norisring e incluso lugares tan difíciles como Nordschleife", escribió.

"Tengo mucha experiencia en estos entornos y entiendo los riesgos que conlleva este tipo de carreras. La situación en Bathurst era grave y, por eso, me gustaría reunirme y mantener una conversación abierta con los responsables de la carrera para compartir mi experiencia y mi punto de vista. No se trata de señalar a nadie. Se trata de comprender lo que ocurrió y asegurarnos de que podemos evitar situaciones como esta en el futuro, para que las carreras en este precioso circuito sean lo más seguras posible para todos".

¿Por qué no se mostraron banderas amarillas?

Aron hizo hincapié en que su publicación no tenía como objetivo culpar a nadie, sino comprender lo que sucedió y garantizar que se puedan evitar situaciones similares en el futuro, para que las carreras en Bathurst sean lo más seguras posible para todos.

Tras el accidente, se produjo un intenso debate sobre si se había advertido adecuadamente a los pilotos. En el penúltimo puesto de comisarios antes del accidente, no se mostraron señales con banderas. Solo se ondearon banderas amarillas dobles en el puesto situado justo al lado de los vehículos accidentados.

Además, Aron tuvo problemas con la radio, lo que le dejó sin casi ninguna posibilidad de evitar la grave colisión.

Siete accidentes de AMG con lesiones en la espalda desde 2022

Cabe destacar que el accidente de Aron es el séptimo en el que un coche Mercedes sufre un accidente con lesiones graves en la espalda para los pilotos.

6 de mayo de 2022: accidente de Manuel Metzger en Nurburgring durante la segunda sesión de clasificación para la carrera clasificatoria, que le provocó una fractura de vértebra torácica.

en Nurburgring durante la segunda sesión de clasificación para la carrera clasificatoria, que le provocó una fractura de vértebra torácica. 28 de agosto de 2022: El piloto oficial de Mercedes Jules Gounon se fracturó la cuarta y quinta vértebras torácicas en la ronda de la IMSA en Virginia.

se fracturó la cuarta y quinta vértebras torácicas en la ronda de la IMSA en Virginia. 8 de octubre de 2022: El entonces piloto de Winward Mercedes, David Schumacher , chocó de frente contra un muro de hormigón en un accidente en cadena en la carrera del sábado del DTM en Hockenheim, fracturándose la primera vértebra lumbar.

, chocó de frente contra un muro de hormigón en un accidente en cadena en la carrera del sábado del DTM en Hockenheim, fracturándose la primera vértebra lumbar. 31 de enero de 2023: Lucas Auer chocó de frente contra un muro de hormigón durante los primeros entrenamientos de las 24 Horas de Daytona, sufriendo fracturas en las vértebras lumbares.

chocó de frente contra un muro de hormigón durante los primeros entrenamientos de las 24 Horas de Daytona, sufriendo fracturas en las vértebras lumbares. 29 de junio de 2023: Kenny Habul , propietario australiano de 50 años del equipo SunEnergy1, perdió el control en Eau Rouge durante la preclasificación de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, chocando contra el muro con la parte delantera izquierda y fracturándose la primera vértebra lumbar.

, propietario australiano de 50 años del equipo SunEnergy1, perdió el control en Eau Rouge durante la preclasificación de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, chocando contra el muro con la parte delantera izquierda y fracturándose la primera vértebra lumbar. Hace un año: Stephen Grove, propietario de equipo de 58 años, en Bathurst, cuyo Mercedes-AMG GT3 salió disparado por los aires tras una colisión con Habul, se estrelló con fuerza contra el asfalto. Aunque inicialmente se informó de que no había sufrido lesiones graves, mencionó una vértebra aplastada en la página web australiana V8 Sleuth.

Aron da las gracias a Mercedes

El Mercedes-AMG GT3 cuenta, a diferencia de la mayoría de los coches GT3, con un asiento de fibra de carbono especialmente robusto con un arnés de seis puntos, atornillado a la jaula antivuelco de acero y a la estructura de aluminio del vehículo. La carcasa del asiento personalizado del piloto está moldeada en este asiento.

Tras el accidente de Lucas Auer a principios de 2023, Mercedes-AMG puso en marcha una investigación y anunció medidas de seguridad mejoradas para evitar nuevas lesiones. Por el momento, no está claro si estas medidas influyeron en el accidente de Aron.

Aron, acompañado al hospital por su compañero de equipo Auer, expresó su gratitud al fabricante alemán: "También me gustaría dar las gracias a Mercedes-AMG por fabricar un coche tan resistente y por proporcionarme la protección que me permitió salir por mi propio pie. Gracias también por todo el apoyo", escribió.