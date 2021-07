El intento de adelantamiento de Hamilton en la curva 9 (Copse) en el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo acabó en un toque que envió al Red Bull Racing de Verstappen fuera de la pista y con fuerza contra las barreras de seguridad.

El holandés llegó a la carrera con una ventaja de 33 puntos sobre el siete veces campeón tras sacarle uno con la victoria de la clasificación al sprint, pero su abandono y el triunfo de Hamilton ahora han reducido esa diferencia a solo ocho puntos.

Dado que la maniobra agresiva de Hamilton seguramente estuviera influida porque era contra su único rival por el título, Motorsport.com le preguntó a Alex Palou si creía, como líder de la IndyCar, que tendría que pasar por desafíos sin concesiones ni margen.

"¡Creo que en la IndyCar siempre es así!", declaró sonriendo el de Chip Ganassi Racing-Honda. "En Mid-Ohio, en cada carrera, nos tocamos con otros pilotos. Todos los adelantamientos están al límite... Las carreras en IndyCar son así. Creo que también es la belleza del campeonato y estos coches te permiten tener toques"

"¿Si espero que algunos pilotos sean más agresivos conmigo? No lo creo. Tal vez los chicos con los que peleamos más, como digamos Pato [O'Ward], Josef [Newgarden] y [los compañeros de equipo] Scott [Dixon], Marcus [Ericsson]... Hombre, creo que todos pelean muy duro entre ellos aquí en IndyCar".

"En Road America con Newgarden, ni siquiera sabíamos cómo íbamos en el campeonato. Estábamos luchando muy duro, tocando rueda con rueda. Él no estaba siendo muy duro conmigo, ni yo estaba siendo muy duro con él".

“No cambiaría mi forma de pensar sobre él ahora. Quizás ahora sería más agresivo conmigo, pero no lo sé".

"Por supuesto, cuando dices que Hamilton hizo ese movimiento agresivo, teniendo poco espacio, seguro que fue porque era Verstappen, si fuera otro, eso no habría sucedido, pero ellos están luchando por el campeonato".

"Espero que sucedan cosas así. ¿Qué haría yo si eso sucediera? No sé. Seguro que si yo fuera Verstappen no me lo tomaría con calma contra Hamilton. Pero si yo fuera Hamilton, lo habría hecho así. En mi opinión, ambos hicieron lo que yo haría en su lugar".

“Quizás, obviamente, ahora que ves las consecuencias, si eres Verstappen, dices: 'Está bien, le dejo pasar'. ¡Pero no puedes dejar pasar a alguien en las carreras!".

Palou se encuentra actualmente 39 puntos por delante de O'Ward (Arrow McLaren SP-Chevrolet), 56 por delante de Dixon y 69 por encima de Newgarden (Team Penske-Chevrolet).

A Dario Franchitti, que ejerce como asesor de pilotos en Ganassi, equipo para el que ganó tres de sus cuatro campeonatos de IndyCar, se le preguntó qué consejo le daría a Palou si se encontrara con una situación en la que uno de sus rivales por el título intentara un adelantamiento así.

"El problema es que tienes que tomar decisiones en un abrir y cerrar de ojos", dijo el ganador de 31 carreras. "Esa decisión no es algo que puedas enseñar. El instinto tiene que estar ahí para eso".

"Creo que Alex tiene razón: va a competir con la gente de la forma en que lo ha hecho durante toda la temporada. 'No olvides lo que te ha traído aquí... - pilotar de cierta manera, no ser locamente agresivo, mantener un buen equilibrio en todo momento...'. Creo que lo ha hecho".

"Sí, mi consejo sería 'simplemente sigue corriendo como lo has hecho. Ha funcionado hasta ahora".

Cuando se le preguntó si había aprendido a correr al estilo Ganassi, explicó: "Si no puedes ser el primero, sé el segundo; si no puedes ser segundo, sé tercero". Incluso antes de que llegara al legendario equipo de Chip Ganassi, Franchitti respondió "Realmente lo aprendí a lo largo de mi carrera. Lo aprendí especialmente cuando llegué por primera vez a Indy Car".

"Ese fue mi consejo a Alex. Hubo un tiempo en que si tenía un coche para ser tercero, apretaba para ser segundo y me estrellaba".

"Creo que es algo que aprendí al cometer errores, sabiendo cuándo podía hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Saber cuándo contenerme, saber cuándo pasarlos. Creo que lo aprendí con la experiencia ".