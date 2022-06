Vídeo: el incidente que condenó la carrera de Palou en Road America

Cargar el reproductor de audio

La octava prueba de la temporada de Indycar no empezó como el vigente campeón quería. Alex Palou vio interrumpida su carrera por un impacto de Marcus Ericsson, reciente ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

En la tercera vuelta, de las 55 programadas en el Road America, el sueco quiso adelantar al piloto español por el interior, pero llegó pasado al vértice de la curva e impactó ligeramente con su monoplaza. Palou acabó en la grava como resultado, pero su carrera no terminó ahí.

Los comisarios pudieron recuperar el coche del barcelonés y llevarlo de vuelta al pitlane, para que su equipo, Chip Ganassi, evaluara los daños y decidir si volver a salir a pista era factible.

Palou, que consiguió aquí su segunda victoria en la categoría el año pasado en su camino hacia el título, pasó por los micrófonos de la televisión mientras su conjunto arreglaba el monoplaza, dejando claro que no estaba nada contento con el incidente.

"Pienso que todo el mundo lo vio", comenzó el español. "No lo he visto desde fuera. Él [Ericsson] trataba de ganar la carrera en la tercera vuelta, el coche se rompió y eso fue todo".

El vigente campeón no ocultó su enfado con su compañero de garaje, pero también aceptó que este tipo de accidentes ocurren en estas pruebas: "No, estoy sorprendido de que me diera mi compañero. Es un monoplaza, y un contacto así puede provocar daños, pero bueno, jugaremos este juego".

Mientras Palou atendía a los medios, Chip Ganassi pudo arreglar la dirección, el mayor problema que habían detectado en el coche, y el piloto español logró volver a salir, con numerosas vueltas perdidas cuando se reincorporó a la pista, intentando sumar algunos puntos para la lucha por el campeonato de 2022.

Por su parte, Marcus Ericsson, que en estos momentos lidera la clasificación de pilotos de la Indycar gracias a los puntos que consiguió tras su victoria en la Indy 500, salió sin problemas del incidente, asentándose en la tercera plaza.

Los compañeros de equipo salían en tercera y cuarta posición, tras haberse metido en el Fast Six del sábado.

