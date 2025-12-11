La IndyCar introducirá un sistema de arbitraje independiente

La IndyCar Series contará con un sistema de arbitraje independiente a partir de la temporada 2026, según confirmó el organismo sancionador este jueves. El nuevo sistema también se extenderá a Indy NXT, la categoría telonera del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica.

La nueva organización independiente y sin ánimo de lucro —INDYCAR Officiating Inc.— ha sido creada y estará gobernada por una Junta Independiente de Oficiales (IOB) compuesta por tres personas. Los miembros de la junta seleccionarán a un director general de arbitraje (MDO) y establecerán su presupuesto anual.

Los miembros de la junta fueron seleccionados de forma independiente esta semana. Los propietarios de los equipos de IndyCar, que son miembros fundadores, eligieron a dos de ellos mediante una votación, seleccionando a la leyenda del motorsport Ray Evernham y al veterano de la industria automotriz Raj Nair. El tercer miembro, Ronan Morgan, fue designado por la FIA.

"Hemos mantenido nuestro compromiso con un arbitraje independiente para 2026, y nos complace anunciar este siguiente paso", declaró Doug Boles, presidente de IndyCar. "Los propietarios de los equipos y la FIA han seleccionado una junta de primer nivel, con gran integridad, un conocimiento increíble y una pasión intensa por el motorsport y las carreras de IndyCar".

El director general reportará directamente a la junta independiente, sin supervisión por parte de IndyCar o de los responsables de Penske Entertainment. Esta persona se encargará de toda la supervisión del arbitraje, lo que incluirá la contratación de personal para la dirección de carrera, la inspección técnica de IndyCar y la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento tanto en IndyCar como en Indy NXT.

"Fue un proceso exhaustivo, y tengo plena confianza en la junta de arbitraje independiente que ha sido elegida por los propietarios de los equipos de nuestro deporte", afirmó Chip Ganassi, propietario de Chip Ganassi Racing. "Espero con interés sus directrices mientras dan el siguiente paso y contratan a un director general".

Los dos miembros de la IOB seleccionados por votación entre los equipos miembros fundadores son:

Ray Evernham – Veterano del motorsport que, sobre todo, ejerció como jefe de equipo en tres de los campeonatos de la NASCAR Cup Series de Jeff Gordon. Evernham también impulsó el regreso de Dodge a NASCAR como propietario de Evernham Motorsports antes de convertirse en analista de televisión, productor y consultor.

Raj Nair – Con 30 años de experiencia en la industria del automóvil y de la competición, Nair cuenta con una amplia trayectoria y conocimientos técnicos en cumplimiento normativo como directivo en Singer Group, Inc., Multimatic, Inc. y Ford Motor Company, donde también fue presidente de Ford Norteamérica entre 2017 y 2018. Como director técnico y vicepresidente ejecutivo del desarrollo global de productos de Ford (2012-17), Nair fue responsable de todos los programas de Ford en competición, incluidos NASCAR, IMSA y el FIA WEC.

El tercer miembro de la IOB, designado por la FIA, es:

Ronan Morgan – Aporta más de 50 años de experiencia en el motorsport global como alto cargo, promotor, organizador y competidor. Dentro de la FIA, Morgan fue presidente de comisarios en más de 100 carreras y rallies internacionales, fue director deportivo del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 desde 2009 hasta 2021 y es presidente de la Comisión de Pilotos de la FIA. Morgan también forma parte del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA y es asesor del presidente de la FIA.

El papel de la FIA en el sistema de arbitraje independiente de IndyCar se limitará al nombramiento de su miembro en la junta.

"IndyCar es un icono estadounidense y estoy orgulloso de la relación que estamos construyendo juntos", aseguró Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. "La experiencia independiente de la FIA en ofrecer una supervisión arbitraria consistente en nuestros campeonatos del mundo, combinada con la innovación y el espíritu competitivo de IndyCar, apoyará el crecimiento continuo de la serie. Espero con interés el trabajo que tenemos por delante".

La contratación del director general de arbitraje, junto con más detalles, se anunciarán a comienzos de 2026.

