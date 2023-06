Newgarden ve posible que alguien remonte a Palou en la IndyCar 2023

Palou logró en Road America el pasado domingo su tercer triunfo de la temporada, en lo que fue la victoria 250 del equipo Chip Ganassi Racing, ampliando su ventaja a 74 puntos sobre su compañero de equipo Marcus Ericsson.

Sin embargo, Newgarden, ganador de la Indy 500 y tercero a 81 puntos de distancia del español, recordó que aún queda mucho, y que de hecho la cita del mes que viene en Mid-Ohio será el ecuador del curso.

"Probablemente sería campeón por 200 puntos si ganara nueve carreras seguidas", dijo. "Sí, quiero decir, está bastante abierto todavía".

Josef Newgarden señaló la asombrosa consistencia de Alex Palou a la hora de sumar puntos, incluso recuperándose para terminar cuarto en la Indy 500 después de que Rinus VeeKay se estrellara contra él en la calle de boxes y rompiera su alerón delantero, lo que le hizo caer al último puesto.

"En cierto modo está fuera de nuestro control", admitió sobre la regular puntuación de Palou. "Han tenido una buena racha hasta este punto, ¿verdad? No han tenido una mala carrera. Creo que era de esperar".

"A nosotros se nos rompió un motor en la primera vuelta. Todo el mundo tiene una historia diferente. Si nos fijamos en la suya, no han tenido una mala carrera todavía. Cuando llevas ocho carreras seguidas sin una mala, esto es lo que pasa en cuanto a puntos".

"Lo que va a pasar en las últimas nueve, es imposible de decir. Queda tanta temporada que sí, tiene un buen colchón en este momento, han hecho un gran trabajo, pero no creo que eso garantice nada en IndyCar".

Pato O'Ward, de Arrow McLaren, añadió: "Obviamente esto no es lo ideal para todos en el campeonato, incluidos nosotros mismos, pero Alex y los chicos de Ganassi han vuelto a hacer un trabajo fantástico, y sólo tenemos que intentar ser mejores que ellos".

"Tenemos que ganar carreras. Si ganas las nueve carreras que quedan, sí, puedes hacerlo".

Palou dijo que era demasiado pronto para pensar en correr con la calculadora y que seguirá centrándose en ganar carreras. Ya ha igualado el número de victorias en la temporada 2021 en la que fue campeón.

"Entendería correr pensando en los puntos en las dos últimas carreras, pero es demasiado pronto", explicó el catalán. "Hemos disputado ocho carreras. Todavía quedan nueve. Quiero decir, alguien más puede hacer la misma cantidad de puntos que nosotros, o incluso más, en las carreras que nos quedan".

"Vamos a centrarnos en conseguir victorias, porque es la manera de sumar más puntos. Es la mejor manera. Sinceramente, ahora vienen algunas carreras que todavía son muy buenas para nosotros y sabemos que vamos a tener un coche y mi confianza para luchar por ganar".

Palou dice que la experiencia de haber sido campeón antes le da más confianza en cómo afrontar la segunda mitad de la temporada.

"Ahora me siento mucho mejor, en 2021 todo era nuevo para mí", admitió. "No sabía muy bien cómo gestionar las cosas. Todo era nuevo para mí".

"Al menos ahora tengo algo más de experiencia tanto en la pista como fuera de ella. Espero que podamos mantener esa diferencia".

"Estoy contento de llevar estos puntos y no tener que alcanzar a otros, pero no me relaja en absoluto la diferencia de puntos porque esto es la IndyCar. Si fuera otra categoría, sí, tal vez estaría un poco más relajado. En IndyCar, no puedes. Alguien puede sumar tres o cuatro victorias seguidas".

