Newgarden y Ericcson hablan del "polémico" final de la Indy 500

Dirección de Carrera sacó la bandera roja en la vuelta 198 de 200 después de un accidente entre varios coches al ver la bandera verde a falta de cuatro giros para la bandera a cuadros, lo que dejó un final de carrera a una sola vuelta con bandera verde y blanca para los coches que salieron directamente del pitlane en la Indy 500.

Eso permitió a Josef Newgarden adelantar al ganador del año pasado, Marcus Ericsson, y salir victorioso de la carrera más importante de Estados Unidos en su 12º intento.

Newgarden se mostró a favor de la decisión de dirección de carrera: "Bueno, estoy contento de que hicieran eso para ofrecer un buen final de carrera. Obviamente, si estuviera en la situación de Marcus, habría dicho lo contrario".

"Hay tantas maneras diferentes en que esto podría haber acabado, y cada uno puede decir si esto es justo o no. En este momento estoy muy agradecido de que lo hicieran como lo hicieron".

"He visto otras muchas situaciones en las que no nos ha ido bien. Y en esta ocasión salió como nosotros queríamos. Es lo que hay y lo acepto", explicó el piloto de IndyCar.

Poco antes de salir esa bandera amarilla que posteriormente se convirtió en roja, Ericsson acababa de arrebatarle el liderato a Newgarden, lo que significaba que éste último tendría la clara oportunidad de atacar en esa última vuelta.

"Eres un blanco fácil si vas líder", dijo Newgarden, que se puso en cabeza en la curva 2 y se aferró a esa posición hasta la línea de meta dando un volantazo en lo que se ha denominado como el "movimiento del dragón".

Sin embargo, Marcus Ericsson pensó que la carrera no debería haberse reiniciado sin tiempo para dar una vuelta completa de calentamiento: "Fue un final injusto y peligroso. Nunca hemos hecho un reinicio directo desde boxes. Porque así no podemos hacer que los neumáticos entren en la temperatura correcta".

"Creo que fue una forma injusta de terminar la carrera, no estoy de acuerdo con cómo lo hicieron".

"No creo que quedaran suficientes vueltas como para hacer lo que hicimos, no creo que sea seguro salir de boxes con los neumáticos fríos para reiniciar la carrera cuando la mitad de la parrilla está intentando salir a la pista, no creo que sea una manera justa o correcta de terminar una carrera, repito, no estoy de acuerdo con eso".

"Creo que hice un último reinicio increíble y cogí a Josef completamente con la guardia baja y, por sorpresa, mantuve la ventaja en la curva 1, pero no pude mantenerlo atrás después de eso, no fue suficiente, así que es difícil de digerir esto", concluyó el expiloto de Fórmula 1.

