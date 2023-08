Scott McLaughlin, cabreado con las resalidas de la IndyCar

Tras la carrera de la IndyCar del pasado domingo en Nashville, en la que terminó segundo tras salir desde la pole, Scott McLaughlin calificó de "broma" los reinicios de la categoría después de cada periodo de Safety Car.

El piloto neozelandés sintió que la forma en la que se desarrolló el final de la carrera le impidió atacar al ganador, Kyle Kirkwood, que acabó consiguiendo su segunda victoria de la temporada en un circuito callekero.

"Creo que desde una perspectiva deportiva, los reinicios [de carrera] son una broma", dijo McLaughlin. "Pienso que necesitamos resalir en la línea de meta. Por lo tanto, no se [debería] poder pasar hasta ahí. Siempre vas a tener estas banderas amarillas, y aestos grupos que causan banderas rojas y nos hacen ver como..."

"No hay ritmo. Una vez que hay una bandera amarilla en un circuito urbano, es una batalla campal. La gente enloquece. Si queremos [podemos] tener una carrera pura, podríamos haber tenido un mano a mano de 10 vueltas Kyle y yo, al final. En cambio, estaremos reiniciando y parando, reiniciando y parando [otra vez]. Simplemente no tenemos carrera", siguió el de Penske.

McLaughlin restó importancia a que exista un pacto de caballeros entre pilotos para no saltarse las resalidas, algo de lo que también se quejó Alexander Rossi tras las 500 Millas de Indianápolis de este año.

"Creo que cuando vuelve la bandera verde, hay kamikazes detrás y [a ellos] no les importa", opinó el #3. "Están en su derecho de tirarse. No pasa nada. Pero tenemos este terrible final de carrera amateur, parando y reiniciando. Sólo tenemos que [resalir] en la última curva o en la línea de smeta. Hacer un punto en el que no se pueda adelantar. Lo he hecho en Supercars. La Fórmula 1 lo hace".

La zona de reinicio en Nashville se trasladó entre las curvas 9 y 10 en este 2023, pero McLaughlin no se mostró sorprendido por el cambio.

Provocó una resalida desordenada después de la primera bandera amarilla, cuando Pato O'Ward tocó por detrás al propio McLaughlin, y Colton Herta acabó perdiendo posiciones. La penúltima reanudación fue aún más caótica, con Herta tocando el muro antes de que Felix Rosenqvist, Agustín Canapino y Benjamin Pedersen chocaran entre sí, lo que provocó la bandera roja.

"Voy a hablar con Jay [Frye, presidente de la IndyCar] al respecto y con [Kyle] Novak [director de carrera]", añadió. "Movemos [las zonas de] reinicio, hacemos esto, hacemos lo otro. Nada funciona hasta que lo controlemos. Me cabrea, de verdad", finalizó.