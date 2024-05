Juncos revela sus decoraciones especiales para la Indy 500

Juncos Hollinger Racing tendrá decoraciones especiales para las 500 millas de Indianápolis 2024, la 108ª edición de una de las carreras más importantes del panorama internacional, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de mayo.

Romain Grosjean, que sobrevivió a un aparatoso accidente en su última carrera en la Fórmula 1 en 2020, fue bautizado como "El Fénix" tras lo ocurrido. Chocó contra un guardarraíl durante la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin, y su Haas estalló en llamas. Tras unos momentos de tensión, salió del incendio con heridas leves.

La decoración del piloto nacido en Ginebra para las 500 millas refleja el diseño de un Fénix mitológico (en la foto de portada). Será la tercera participación de Grosjean en la mítica carrera de Indiana. Las dos veces que lo hizo anteriormente fue con Andretti, pero no pudo terminar en ambos casos. Su mejor resultado fue en 2023, en el 30º puesto.

"El Fénix es cómo tomar una mala experiencia y convertirla en una buena experiencia", dijo Grosjean, que conduce el monoplaza #77 para Juncos. "Obviamente, mi experiencia fue en el fuego, pero 'The Phoenix' es una forma de decir a la gente que pueden hacerlo. Sólo porque pases por algo brutal, no significa que no puedas volver de ello, levantarte y alcanzar un mejor nivel. Eso es lo que me gusta del concepto de Fénix: no es el fuego, sino el resurgir después de él".

Decoración especial de Juncos para Canapino en la Indy 500 2024

El coche #78, de Agustín Canapino, también tendrá un diseño basado en su propio apodo, "El Titán" (en la foto de arriba). El piloto argentino se ganó el sobrenombre en su país natal, ya que se convirtió en un héroe nacional a través de su carrera deportiva en las categorías nacionales de turismos. Debutó en las 500 Millas de Indianápolis en 2023, en las que terminó 26º tras sufrir un accidente en los últimos compases de la carrera.

"Estoy increíblemente orgulloso de representar al pueblo de Argentina, y aún más del apodo que me han otorgado", dijo Canapino en un comunicado del equipo. "El título de El Titán ha crecido conmigo, ya que he pasado más de una década peleando y ganando campeonatos, y me siento bien honrando a mi nación personificando el nombre durante el mayor espectáculo dentro de las carreras", finalizó.