Cómo gestionó Palou el final de carrera para ganar el Indy GP

El español tuvo detrás a sus rivales después de vacilar en su salida desde la pole position, pero recuperó la ventaja con un overcut en la segunda ronda de paradas en boxes que le impulsó a la cabeza en la vuelta 45. Sin embargo, en el giro 68 hubo un reinicio en el que se vio obligado a defenderse de Will Power: "Hizo una muy buena salida, tenía una primera marcha más corta, así que su salida fue mejor que la mía".

Mira cómo fue la carrera de IndyCar: IndyCar IndyCar IndyGP: Palou gana con brillantez estratégica y llega líder a las 500

"Además, tenía mi rebufo, lo vi venir y tuvo que defenderme, no quería devolverle el liderato", aseguró Alex Palou, que también señaló cómo la trazada de la curva no tenía el agarre ideal, una sensación similar que también le afectó al perder el liderato en el reinicio de la prueba: "Especialmente con toda la [goma] recogida que teníamos al final de la carrera".

"Incluso al principio, en la salida, he tenido algunos rebufos que quizá no me ayudaron a la frenada", dijo. "Tuve mucho y me tomó hasta la séptima curva para sacar todo de la parte delantera derecha".

Alex Palou, nuevo líder de la IndyCar 2024

Al sumar en esta prueba, el catalán se puso al frente del campeonato con una ventaja de doce puntos con respecto a Will Power. Cuando Motorsport.com le preguntó durante la rueda de prensa posterior a la cita y si sentía que él y el equipo dieron un paso adelante en comparación a su estado de forma del 2023, sonrió y aportó algunas ideas.

"Según ellos [su equipo], cada vez que pregunto, han dado un paso adelante", comentó. "Espero que podamos tener un poco más de velocidad en el coche, han estado trabajando muy, muy duro, e incluso yo mismo que no entiendo mucho de mecánica, puedo ver las diferencias del coche".

"Dicho eso, creo que mucha gente se ha puesto al día y ha dado grandes pasos", explicó Alex Palou. "Centrándonos en nosotros, hemos trabajado mucho, y creo que tendremos un monoplaza más rápido, pero al mismo tiempo, creo que hay otros equipos que nos alcanzarán".

