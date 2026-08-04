IndyCar - El Gran Premio Freedom 250 amplía su distancia para un mayor simbolismo

Los responsables de la IndyCar han anunciado una importante ampliación de la distancia del Gran Premio inaugural «Freedom 250», aumentando el número de vueltas de 125 a 147 para crear una competición completa de 250 millas en honor al 250º aniversario de Estados Unidos.

Esa carrera histórica tendrá lugar en Washington el domingo 23 de agosto de 2026, y los pilotos competirán en un circuito urbano de 1,7 millas y siete curvas que serpentea por la capital del país, recorriendo la Avenida de Pensilvania, pasando por lugares emblemáticos y rodeando el National Mall. Ese evento estrella será el eje central de un festival gratuito de automovilismo de dos días de duración, que celebrará los 250 años desde la dependencia del país.

La ampliación de la distancia total en casi un 18% añade mucha más acción en pista, al tiempo que plantea complejos retos tácticos para los pilotos y los ingenieros de carrera. Se espera que la mayor longitud obligue a realizar una parada en boxes extra en comparación con el trazado original, lo que exigirá a los equipos gestionar cuidadosamente la estrategia de combustible y ajustar las decisiones relativas al desgaste de los neumáticos Firestone. Además, las vueltas adicionales ofrecen a los pilotos más oportunidades para preparar adelantamientos y realizar maniobras audaces en el estrecho trazado urbano de Washington D.C.

Bud Denker, presidente del Gran Premio de «Freedom 250», declaró que la ampliación a una carrera de 250 millas es un homenaje adecuado a los 250 años de libertad e innovación estadounidenses.

"Dado que Estados Unidos celebra en 2026 sus 250 años de libertad e innovación, resulta muy apropiado que el Gran Premio de Freedom 250 sea una auténtica carrera de 250 millas", afirmó Bud Denker.

"El aumento en el número de vueltas creará aún más oportunidades para la estrategia, la acción en pista y el suspense en los últimos compases de la carrera, al tiempo que ofrecerá a nuestros aficionados un valor añadido y aún más oportunidades para disfrutar de este evento histórico".

La distancia añadida también amplía la franja de emisión nacional de FOX, socio televisivo exclusivo de IndyCar, lo que permitirá una narración más detallada y un análisis estratégico en tiempo real a lo largo de toda la tarde. La retransmisión nacional en directo desde Washington, D.C. comenzará con un programa previo a la carrera ampliado a las 11:30 a. m. ET del domingo 23 de agosto las 17:30h de España), que culminará con la salida de la bandera verde poco después de la 1:00 p. m. ET (sobre las 19:00h de España).