El debutante español arrancó 7º tras sorprender a medio mundo en la clasificación de las 104ª 500 millas de Indianápolis la semana pasada y llegaba con confianza de poder luchar por la victoria.

En los primeros compases de la carrera, Palou perdió varias posiciones, cayendo al 12º puesto. Pero las estrategias y las cuatro banderas amarillas de las primeras 100 vueltas le colocaron en disposición de luchar por todo.

De hecho, el español se lanzó a por todas en el reinicio, tras el accidente de Conor Daly y Oliver Askew, llegando a colocarse 9º, marcando vueltas rápidas de manera continua y registrando la segunda más rápida de toda la carrera hasta el momento, solo superado por Hinchcliffe.

Pero en la vuelta 122, el español perdió el control de su Dale Coyne Racing with Team Goh e impactó duramente contra el muro de la curva 1. Aunque salió sin problemas del coche, el golpe supuso el final del sueño del joven español en su primera Indy 500.

"No estoy 100% seguro de qué pasó. Creo que me fui demasiado largo, estaba tratando de completar el releo, pero las ruedas se estaban desgastando y yo seguía metiéndome al interior cada vez más. Es una pena, para ser sincero. Tenía una de los mejores coches ahí fuera. Me estaba divirtiendo mucho y cogiendo mucha confianza. Me estaba preparando para la última parada y esas últimas 22 vueltas y estar en el top 5, lo cual creo que era factible. Aunque ahora estoy muy triste, imagino que después lo veré con otros ojos", comentó nada más bajarse del monoplaza a la NBC.