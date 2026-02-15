Honda admite "conversaciones" con un equipo para su coche extra en la IndyCar 2028

El nuevo acuerdo multianual por el que Honda y Chevrolet permanecerán en la IndyCar como principales motoristas, pero también con la ventaja de que cada uno recibirá una licencia 'charter' para 2028, es decir, una plaza extra en la parrilla, ya ha dado sus primeros frutos.

Motorsport.com preguntó al presidente de la división de Estados Unidos de Honda Racing Corporation, David Salters, durante una rueda de prensa celebrada el pasado jueves, si tenía a algún equipo concreto en mente para apoyar el esfuerzo de contar con una plaza de fábrica con un solo coche, a lo que él confirmó unas primeras conversaciones con Meyer Shank Racing.

"Estamos en conversaciones con Meyer Shank sobre cómo podríamos correr con ellos", dijo Salters. El dirigente expresó además su familiaridad con la organización, ya que Honda, bajo el nombre de Acura, ya apoya un proyecto de fábrica con la estructura en la IMSA. En la principal categoría de resistencia en América, MSR corre con el Acura ARX-06 #60 en la categoría GTP, y con un coche gemelo, el #93, atendido por la mayoría de los representantes de HRC.

"Ya lo hacemos", dijo Salters. "Sabemos lo que hay que hacer. Corremos con el coche #93 y pensaríamos en un modelo similar para la IndyCar, realmente. Estamos ahí para aprovechar lo que hemos invertido. Estamos ahí para seguir desarrollando a nuestra gente. Funciona muy bien con MSR. En este momento, así es como prevemos proceder, y ese es el tipo de conversaciones que estamos manteniendo".

Bryan Herta con David Salters de HRC Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

El nuevo acuerdo con la IndyCar incluye una cláusula única que establece que tanto Chevrolet como Honda tendrán la oportunidad de presentar un equipo de fábrica con el nuevo coche y motor que debutarán en 2028.

Las normas actuales limitan a los equipos a tres coches, lo que deja a ambos fabricantes buscando o bien un esfuerzo individual por su cuenta, o bien asociarse con un programa con dos o menos monoplazas. Andretti Global, Chip Ganassi Racing y Rahal Letterman Lanigan Racing tienen tres plazas cada uno dentro de la escuadra de Honda, mientras que Meyer Shank Racing y Dale Coyne Racing tienen dos.

Motorsport.com planteó la misma pregunta a Jim Campbell, vicepresidente de General Motors Performance and Motorsports, pero no se pronunció sobre ningún equipo por el momento.