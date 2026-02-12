La IndyCar anuncia un acuerdo multianual histórico con Chevrolet y Honda

La IndyCar ha terminado con la especulación y ha anunciado un acuerdo multianual por el que Chevrolet y Honda seguirán siendo los principales fabricantes de los equipos (OEM) oficiales de la categoría estadounidense, encargándose de los motores.

El nuevo acuerdo comenzará en 2027, y tendrá una duración de "varios años", según el comunicado de prensa emitido. Ambos fabricantes también participarán en el desarrollo del motor, y en las normas de competición que se aplicarán con el nuevo coche, previsto para la temporada 2028.

"Este es un día memorable para la IndyCar, impulsado por un compromiso histórico y de gran envergadura por parte de dos de nuestros mejores y más fiables socios", declaró el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles. "Chevrolet y Honda han trabajado sin descanso con nosotros durante los últimos 12 meses para llegar a este punto, y ambos han dejado muy claro que están plenamente comprometidos, y que han invertido en mantener el impulso positivo que la categoría generó en 2025".

Además de los compromisos adquiridos en materia de desarrollo y suministro de motores, y de promoción de la categoría, cada fabricante tendrá derecho a poseer una licencia 'charter', una plaza en la parrilla, que podrá utilizar a partir de 2028.

"Como participantes con licencia [charter] en 2028, Chevrolet y Honda tienen ahora una nueva y emocionante oportunidad de aprovechar su increíble legado en las carreras de la IndyCar, al mismo tiempo que continúan sus sólidas relaciones con nuestra actual lista de equipos y ayudan a ofrecer un nuevo coche innovador y líder en el sector en 2028", afirmó Boles.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Foto: Jake Galstad / Lumen vía Getty Images

Para Honda, que comenzó su andadura en la IndyCar en 1994, el anuncio supone la continuación como proveedor de motores durante más de 30 años, incluidas seis temporadas desarrollando esa labor de manera exclusiva. El fabricante japonés viene de conseguir su undécimo título de fabricantes en la competición, el quinto en los últimos ocho años.

"A nuestros estimados aficionados, clientes y socios de Honda, nos complace anunciar nuestra participación continua en la IndyCar", declaró David Salters, presidente de Honda Racing Corporation USA. "Con un profundo respeto por la historia y el espíritu competitivo de las carreras de IndyCar, estamos orgullosos de continuar nuestra participación después de más de 30 años. Este compromiso de larga duración refuerza nuestra capacidad para seguir desarrollando a nuestro personal y nuestra tecnología en la cima de las carreras de monoplazas en Norteamérica".

"La asociación entre IndyCar y FOX sigue creciendo, lo que se traduce en una cobertura excepcional de las carreras y una mejor experiencia para los aficionados de todo el mundo. El futuro de IndyCar parece increíblemente prometedor, y en Honda nos sentimos honrados de desempeñar un papel fundamental en su éxito continuo".

El acuerdo con Chevrolet amplía su participación a 14 temporadas desde su regreso en 2012. Durante ese tiempo, la marca del lazo ha conseguido nueve campeonatos de fabricantes, 16 en total si se incluyen las participaciones anteriores.

"Chevrolet ha disfrutado de una larga y exitosa relación con la IndyCar como fabricante de motores, y esta ampliación allana el camino para que la categoría siga creciendo, y para que nosotros sigamos maximizando la transferencia de tecnología de las carreras a la calle", afirmó Mark Reuss, presidente de General Motors. "La incorporación de un charter permite a Chevrolet unirse a otras partes interesadas para seguir fortaleciendo la categoría. La IndyCar ofrece carreras siempre emocionantes en circuitos ruteros y ovales, y esperamos seguir construyendo sobre nuestro legado y ofrecer un gran espectáculo a nuestros fieles seguidores de Chevrolet".

Los detalles de los parámetros del tren motriz que se utilizarán con el nuevo motor V6 biturbo de 2,4 litros con tecnología híbrida, que se introducirá con el coche de 2028, se darán a conocer en una fecha posterior.

