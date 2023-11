Grosjean, consciente del abuso online tras fichar por Juncos en IndyCar

Romain Grosjean se unirá a Agustín Canapino, sensación argentina en el campeonato nacional de Turismos y en su primera temporada en la IndyCar, en el equipo Juncos Hollinger Racing.

El piloto sudamericano se mantendrá en el Chevrolet #78 del equipo para su segunda campaña en el campeonato estadounidense, después de conseguir un 12º puesto en St. Petersburg, Texas y Toronto como mejores resultados en su impresionante año de debut.

Después de un incidente en Long Beach entre Canapino y su ya antiguo compañero de equipo, Callum Ilott, muchos de los aficionados del argentino fueron a las redes sociales, no solo para lanzar críticas sobre la situación en pista, sino que algunos llegaron a enviar amenazas de muerte contra el británico y su familia.

Cuando se le preguntó si estaba al tanto de la situación, que se produjo una segunda vez después de que Canapino e Ilott tuvieran otro incidente en la cita final de Laguna Seca, Grosjean dijo a Motorsport.com: "Sí, lo he visto. Esperemos que todo vaya bien, pero soy consciente de lo que pasó con Callum [Ilott]. No fue lo ideal. Lo sentí por él".

"Si me pasa a mí, simplemente no salgo [en el sentido de usar] en las redes sociales, sigo haciendo mis cosas. Es una pena que pasen este tipo de cosas. Hay una afición apasionada en Sudamérica, y con esa pasión a veces se hacen comentarios que no deberían hacerse".

"Así que creo que es importante que mantengamos una buena relación [con Canapino] para evitar cualquier situación. Pero si ocurre, tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible. Creo que soy bastante resistente al odio", continuó.

Grosjean dice que quedó impresionado con la temporada de 'rookie' de Canapino, que llegó directamente de los turismos argentinos a la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos, y está deseando trabajar junto a él en un equipo que solo lleva un par de temporadas en la IndyCar.

"Agustín [Canapino] es un tipo impresionante, y estoy deseando pasar más tiempo con él", dijo el que fuera piloto de Haas en la Fórmula 1. "Creo que es lo mismo que [la ex estrella de los Supercars australianos] Scott McLaughlin, es muy impresionante cuando ves de dónde vienen, y esos dos chicos tienen una gran mentalidad".

"Creo que [Canapino] es un piloto con mucho talento y una carrera única. Estoy deseando pasar algún tiempo con él. Además, cuando piensas en cómo aprendió inglés tan rápido para hablar con los mecánicos, y está claro que es un piloto con mucho talento. ¡Estoy practicando mi español por él! Así que quiero pasar tiempo con él y ver qué puedo aprender, porque sin duda ha hecho grandes cosas este año", finalizó.