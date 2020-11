Da Costa: "¿Pagar por correr? Nadie paga por jugar en el Real Madrid"

El vigente campeón de Fórmula E probó un IndyCar por primera vez en el Barber Motorsports Park, con Rahal Letterman Lanigan-Honda. Motorsport.com pudo hablar con él tras el test, y se mostró encantado: “Me encantaría correr en IndyCar. Siempre he sido un gran admirador de Estados Unidos y de cómo se dedican al deporte y lo comprometidos que son con los aficionados".

“Pero siempre he sido fan de la IndyCar en particular. Muchos amigos y rivales con los que he competido en el pasado han estado aquí, personas a las que respeto mucho, y siempre me divierto viendo las carreras por televisión".

“Así que siempre he querido venir aquí. Y después de este test, vuelvo a casa con más curiosidad por disputar una carrera. Así que sí, lo tengo en mente. Obviamente estoy comprometido con la Fórmula E en este momento y la nueva temporada comienza en enero. Pero es tan fácil volar por todo el mundo, que estoy seguro de que si queremos, podríamos planear algo".

En esa jornada, Da Costa brilló. Como único representante del equipo Rahal Letterman Lanigan-Honda, tenía la casi obligación de no solo trabajar para adaptarse, sino también completar el programa de pruebas de un equipo cuyos pilotos, Graham Rahal y Takuma Sato, fueron sexto y séptimo en la temporada 2020 de la IndyCar.

Fue 12° (ante un total de 21 coches), y no solo superó a los cuatro Team Penske-Chevrolet, sino que también acabó a apenas siete décimas del más rápido del día, Rinus VeeKay, con el Ed Carpenter Racing.

“Había pasado tiempo desde mi último test y tenía la sensación de que estaba fuera de mi zona de confort y tenía que ponerme al día en poco tiempo", explicó el piloto portugués de 29 años, que además de la Fórmula E, ha corrido este año con Jota Sport en la clase LMP2 del WEC, donde actualmente es tercero en el campeonato. “Y ese es un sentimiento asombroso. Han pasado varios años desde que piloté un coche de F1 y pasé por una sensación como esta, así que me volví a sentir como un niño, lo cual fue genial".

Da Costa fue tercero en las GP3 Series 2012 y tercero en la Fórmula Renault 3.5 2013, pero también es uno de los nueve pilotos en la historia que ha ganado el GP de Macao de Fórmula 3 más de una vez. Está acostumbrado a los circuitos urbanos, a los ruteros y a los permanentes, pero dijo que también le gustaría probar en los óvalos de la IndyCar.

“Por lo que escucho a estos chicos decir, es una de las carreras más emocionantes y divertidas que puedes tener. Es muy rápido y es una ciencia completamente nueva. Así que si IndyCar es muy nuevo para mí en términos de coches y pistas, las carreras ovaladas serían algo aún más nuevo y diferente para mí. Pero siempre estoy buscando desafíos y salir completamente de mi zona de confort".

Sin embargo, Da Costa avisa de que no pagaría por estar en la IndyCar.

“Eso sería un problema”, confirmó. “Me interesaría una situación en la que todos ganan si hay una empresa que quiere patrocinar a un piloto y el piloto puede aportar eso al equipo. Eso es beneficioso para ambos, para el piloto y el equipo".

"Pero no quiero estar en una posición en la tenga que llamar a las puertas de las empresas para intentar competir. He sido piloto profesional durante los últimos siete años. Nadie pagaría dinero por jugar en el Real Madrid: si quieren a ese jugador, tienen que pagarle para que vaya a jugar allí. Así es como lo veo: esto sigue siendo un deporte, los pilotos están jugándose la vida para montar un espectáculo, no deberían tener que pagar por ello".

(Antes de seguir leyendo, recuerda esta carrera entre pilotos de F1 y futbolistas en karting)

Max Verstappen, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Dida en un kart 1 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Dida en un kart 2 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images El futbolista Louis Saha en un kart 3 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Dida en un kart 4 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Force India, compite contra el futbolista Michel Salgado en kart 5 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing en un kart 6 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Force India, compite contra el futbolista Michel Salgado en kart 7 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Force India, compite contra el futbolista Michel Salgado en kart 8 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon, Force India, en un kart 9 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Force India, compite contra el futbolista Michel Salgado en kart 10 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 11 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Force India, en un kart 12 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 13 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Esteban Ocon, Force India, en un kart 14 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 15 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 16 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 17 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 18 / 64 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 19 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 20 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 21 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 22 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 23 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 24 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 25 / 64 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 26 / 64 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Karting 27 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting y Sir Jackie Stewart 28 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, corre contra el futbolista Francesco Toldo en kart 29 / 64 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images David Coulthard corre contra el futbolista Christian Karembeu en kart 30 / 64 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Karting bandera verde 31 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 32 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 33 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 34 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 35 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting y Charlie Whiting, delegado de la FIA 36 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 37 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 38 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting y Charlie Whiting, delegado de la FIA 39 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 40 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, en un kart 41 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pista de Kart la meta y la recta principal 42 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Go karts 43 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, en un kart 44 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jugador de fútbol Francesco Toldo en un kart 45 / 64 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Karting 46 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Karting 47 / 64 Foto de: Sutton Motorsport Images Ambiente del desfile en Milán 48 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, firma autógrafos en el desfile de Milán 49 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Chase Carey, jefe de Formula One, en el desfile de Milán 50 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Ferrari, en el desfile de Milán 51 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ambiente previo al desfile de Milán 52 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Chase Carey, jefe de Formula One, en el desfile de Milán 53 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Ferrari, en el desfile de Milán 54 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ambiente previo al desfile de Milán 55 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, McLaren, en el desfile de Milán 56 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Williams, en el desfile de Milán 57 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Sauber, en el desfile de Milán 58 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los fans esperan en el desfile de Milán 59 / 64 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Bugatti T35, en el desfile de Milán 60 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Ferrari, en el desfile de Milán 61 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team, en el desfile de Milán 62 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Williams, en el desfile de Milán 63 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Team en el desfile de Milán 64 / 64 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Hablando de riesgo y seguridad, da Costa, muy acostumbrado a correr con el Halo en la Fórmula E, se mostró impresionado con el aeroscreen de la IndyCar. "Cerca del final de la prueba, con la puesta de sol justo en tu cara, era una superficie adicional que se puede añadir al reflejo, pero no es un gran problema en absoluto. Con el Halo, me siento mucho más seguro en el coche que antes, y esta pantalla es un paso más allá".

“Es curioso cómo al principio todo el mundo dice que estas piezas son feas y a nadie le gusta, pero lo cierto es que el Halo ya ha salvado a varios pilotos de lesiones mucho más graves. Así que no me importa si tiene un feo aspecto: si puede salvar la vida de alguien, entonces es el camino a seguir".

Por último, Da Costa dijo que también estaría interesado en el IMSA WeatherTech SportsCar si surge la oportunidad, ya que busca seguir con un calendario de carreras completo.

"Por supuesto, cada año me gusta correr con tres o cuatro tipos de coches", admitió. "Estos últimos años he estado pilotando LMP2 del WEC, Fórmula E y también GTE en el WEC con BMW".

“Y sí, cuando competía con los BMW GTE pedía que me mandaran al IMSA, porque las carreras aquí en Estados unidos son muy divertidas. Creo que el WEC e IMSA van camino de volver a ser grandes. Ahora están en transición a LMDh y los Hypercars y tardará uno o dos años, pero creo que las reglas combinadas serán un gran paso adelante", concluyó.

Vídeo relacionado