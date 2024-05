IndyCar IndyGP: Lundgaard manda antes de la clasificación, con Palou 11º

Christian Lundgaard se colocó en cabeza de los Libres 2 del GP de Indianápolis de la IndyCar 2024 en los instantes finales de la sesión de 45 minutos, con una vuelta de 1:09.558. Will Power se puso primero temporalmente en el último minuto, antes del empujón del danés, pero su Chevrolet #12 acabó a 131 milésimas.

El piloto del Team Penske no se sorprendió al ver la bajada en los tiempos en comparación con la primera sesión, sobre todo porque las condiciones para el segundo ensayo libre no eran tan frías, y tampoco contaban con los neumáticos más blandos. "Sí, cambió un poco, pero son neumáticos diferentes. Los blandos son mucho más agradables de conducir. No hemos cambiado mucho, pero seguimos cerca de donde estábamos".

Y por eso, el australiano cree que la carrera de 85 vueltas de este sábado dependerá del ritmo que se marque con el neumático alternativo. "Creo que será definitivamente una carrera con blandos. Quiero decir, el compuesto es más duro este año, así que [hay que volver] al viejo estilo de carrera aquí, donde tienes que correr con todas tus gomas blandas".

Más allá de Lundgaard y Power, Alex Palou mejoró con respecto a la primera sesión y acabó undécimo (1:10.073), aunque a medio segundo del mejor registro aún. Su compañero en Ganassi, Scott Dixon, al volante del Honda #9, fue tercero.

Scott McLaughlin, lideró la mayor parte de la sesión, que en un momento dado vio a los cinco primeros separados por menos de una décima. Sin embargo, el empuje de sus rivales en los últimos minutos hizo que el neozelandés quedara cuarto, a 3 décimas. Felix Rosenqvist continuó con su buena forma de principio de temporada y acabó colocando su Honda #60 de Meyer Shank Racing en quinta posición.

Pato O'Ward terminó sexto, por delante de Marcus Armstrong, que sufrió un cambio de motor después de un problema en la primera sesión del día. Agustín Canapino, que fue segundo en la FP1, refrendó su actuación con un octavo puesto en la segunda. Terminó delante de Graham Rahal, que, como Armstrong, tuvo que cambiar el motor al final de la primera sesión. Josef Newgarden cerró el Top 10.

El punto problemático de la sesión fue la curva 10, que sorprendió a pilotos como Tom Blomqvist (Meyer Shank Racing) y Alexander Rossi (Arrow McLaren), entre otros. Pero la única bandera roja se produjo justo después del ecuador de la sesión, cuando Jack Harvey hizo un trompo antes de detenerse en la escapatoria de hierba del interior de la curva. Ninguno de los coches pareció tener problemas de motor, a diferencia de la accidentada sesión de esta mañana.

Resultados de los Libres 2 del GP de Indianápolis de la IndyCar