Así será el circuito urbano de la IndyCar en Washington D.C.

Se ha revelado el trazado del circuito urbano para el Gran Premio Freedom 250, una cita de la IndyCar que se disputará en Washington D. C. este verano. El campeonato americano recorrerá las calles de la capital de Estados Unidos los días 22 y 23 de agosto de 2026, lo que supondrá la primera vez que se celebre una carrera alrededor del National Mall o Explanada Nacional (la American Le Mans Series corrió en D.C. en 2002, pero no alrededor del mencionado monumento).

El evento formará parte de la celebración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El emblemático fin de semana será gratis, abierto al público para todos lo aficionados.

El trazado del circuito urbano de Washington D.C.

El circuito urbano tendrá una longitud de 2,7 kilómetros y siete curvas, e incluirá una vuelta alrededor del National Mall con algunos de los monumentos más históricos e emblemáticos de Estados Unidos como telón de fondo.

Todo comenzará con una recta de unos 650 metros a lo largo de Pennsylvania Avenue, enmarcada por el Monumento a Washington y el Capitolio de los Estados Unidos, con una zona de boxes adyacente a la pista entre las curvas 1 y 2. Los coches y las estrellas del principal campeonato de monoplazas de Norteamérica también correrán junto al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, la Galería Nacional de Arte y los Archivos Nacionales, como parte del desafiante y pintoresco trazado del circuito.

"Este circuito no se parece a ninguna otra pista urbana que hayamos visto", afirmó Josef Newgarden, dos veces campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, que tuvo la oportunidad de recorrer el trazado el lunes por la mañana.

"Hay un tramo de alta velocidad en Pennsylvania Avenue que premiará el compromiso y la precisión, mezclado con curvas técnicas alrededor de la calle 9 que exigirán respeto. Correr por el corazón de la historia de Estados Unidos, con esos increíbles monumentos a lo largo del recorrido, va a ser increíblemente emocionante. Estoy deseando volver aquí para correr y celebrar el cumpleaños de Estados Unidos en el Gran Premio Freedom 250".

El Gran Premio Freedom 250 se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado a principios de este año por el presidente Donald Trump, titulado 'Celebrando la grandeza estadounidense con las carreras de motor estadounidenses'. La primera carrera callejera alrededor del National Mall cuenta con el apoyo clave de la jefa de protocolo de los Estados Unidos, la embajadora Monica Crowley, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser.

"La historia de Estados Unidos es una historia de visión, coraje, perseverancia y velocidad", afirmó la embajadora Monica Crowley, presidenta y representante de Trump para el 250º aniversario de Estados Unidos. "¡Qué mejor manera de mostrar nuestro excepcional espíritu estadounidense que organizando el Gran Premio en la capital de nuestra nación durante el año de nuestro 250º aniversario! Los presidentes Washington y Jefferson lo celebraron con emocionantes carreras de caballos; la carrera Freedom 250 llevará esa tradición histórica al siglo XXI y renovará un tremendo sentido de orgullo patriótico".

Newgarden, el embajador Crowley, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, y el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, se unieron a la alcaldesa de Washington D. C. Muriel Bowser, junto con el director ejecutivo de la Freedom 250, Keith Krach, el fundador, presidente y socio gerente de Monumental Sports & Entertainment, Ted Leonsis, el director ejecutivo y productor ejecutivo de FOX Sports, Eric Shanks, y el presidente del Gran Premio Freedom 250, Bud Denker, para desvelar el diseño del circuito.

"¡La libertad no suena, ruge! El Gran Premio Freedom 250 mostrará el ingenio estadounidense en ingeniería y tecnología con nuestra histórica capital como telón de fondo, en un espectáculo que dejará al mundo boquiabierto", afirmó Duffy. "El presidente Trump y nuestros socios de la IndyCar están preparando una celebración histórica, digna del 250º aniversario de Estados Unidos. El diseño de esta pista única y competitiva ofrecerá una experiencia emocionante y segura para que millones de estadounidenses disfruten y celebren".

Burgum añadió: "Bajo la presidencia de Donald J. Trump, el 250º aniversario de Estados Unidos será diferente a cualquier otro momento de la historia de nuestra nación. Las carreras de IndyCar siempre han capturado el espíritu estadounidense: innovación audaz, impulso incansable hacia adelante y determinación para liderar, y el Departamento del Interior se enorgullece de ayudar a llevar esta histórica carrera totalmente estadounidense a las calles de Washington D. C., que dieron forma a nuestra gran nación".

"El Gran Premio Freedom 250 marcará un hito en la historia estadounidense y se erigirá como un momento decisivo de la celebración del 250º aniversario, dando vida en la capital de nuestra nación a las cualidades que hacen que Estados Unidos sea verdaderamente excepcional: ambición, velocidad, resiliencia y la libertad individual de cada estadounidense para trazar su propio camino hacia el futuro".

La construcción del circuito comenzará a finales de este verano, y se espera que las carreteras cercanas al Capitolio de los Estados Unidos y alrededor del National Mall permanezcan abiertas y accesibles durante la mayor parte de la creación de la pista.

"Estamos muy emocionados por acoger el Gran Premio Freedom 250 en la capital deportiva", afirmó Bowser. "Queremos que la gente planifique ya sus viajes a Washington D. C. Vengan al Freedom 250 y quédense para disfrutar de nuestros monumentos y museos , nuestros hermosos parques, restaurantes y hoteles de primera categoría, y toda la cultura y el entretenimiento que nos convierten en la mejor ciudad del mundo".

En el evento también se reveló el diseño del logotipo del Gran Premio Freedom 250, que muestra un coche de IndyCar situado frente a la cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, representado con los colores patrióticos estadounidenses: rojo, blanco y azul.

El coche del evento también hizo su debut el lunes, con una decoración personalizada en rojo, blanco y azul creada específicamente para honrar los 250 años de la independencia estadounidense. El coche se exhibirá en lugares destacados de la región del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia durante los próximos meses, sirviendo como embajador rodante de la cita a medida que se acerque la fecha.

El Gran Premio Freedom 250, que se ha añadido a última hora como la 18ª carrera del calendario de este año, se retransmitirá en directo por FOX, en abierto para todo el territorio estadounidense, como el resto de la campaña.

El Gran Premio Freedom 250 de Washington D. C. también cuenta con el apoyo de Monumental Sports & Entertainment (MSE), que será el socio oficial de marketing, patrocinios y ventas de hospitalidad corporativa del evento, aprovechando su plataforma integrada de deportes, medios de comunicación y recintos para conectar la IndyCar con los aficionados, los socios y la comunidad local. MSE es propietaria de los Washington Capitals (NHL), los Washington Wizards (NBA) y los Washington Mystics (WNBA), y la empresa organiza cada año cientos de eventos de gran repercusión en toda la región.

Harbinger, una empresa líder en la producción de eventos en directo con sede en Washington, es también socio oficial del Gran Premio Freedom 250. Con una amplia lista de clientes que incluye empresas de la lista Fortune 500, el gobierno federal, las principales oficinas de turismo y muchos más, coordinará la logística y la experiencia de los aficionados durante el fin de semana de celebración de la independencia de Estados Unidos.