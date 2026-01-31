Qué espera la IndyCar de su carrera urbana en Washington D.C.

Roger Penske cree que la carrera urbana de la IndyCar en la capital de Estados Unidos, el 'Gran Premio Freedom 250', supondrá un importante beneficio económico para Washington D.C.

El pasado viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con el fin de llevar una carrera de IndyCar a la zona, incluyendo el National Mall, como parte de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. La carrera está prevista para el fin de semana del 21 a 23 de agosto.

Aunque varios aspectos, como el trazado del circuito, se darán a conocer "en las próximas semanas", según un representante del campeonato americano, algunos detalles se han revelado a través del anuncio.

Tras la firma de la orden ejecutiva, Roger Penske, propietario de la IndyCar, del Indianapolis Motor Speedway y del Team Penske, compartió sus opiniones sobre la celebración de una carrera en la capital del país.

Foto: Annabelle Gordon / AFP a través de Getty Images

"Para nosotros, como empresa, apoyar el 250 aniversario del país y llevar el automovilismo y la velocidad a la zona de Washington D. C., además de tener la oportunidad de competir aquí con nuestros coches de IndyCar... No hay una mejor manera", afirmó Penske.

"Somos propietarios del Indianapolis Motor Speedway y vamos a aprovechar esa historia de más de 100 años, la velocidad y lo que ha tenido lugar allí con los diferentes fabricantes. Lo traeremos aquí para esta carrera. Será increíble. Sin duda, la Freedom 250, si lo piensas bien, es solo un subproducto de lo que el presidente ha hecho este año, y este evento será en agosto, lo que marcará una gran diferencia. Estamos emocionados de que la gente lo vea. La mayor parte del recinto [las gradas] será gratuito. Va a ser un beneficio económico para la zona, para la ciudad".

Penske fue uno de los pocos que estuvieron en el Despacho Oval junto al presidente Trump, junto con el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy; el secretario de Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum; el presidente de Penske Corp., Bud Denker, y el director ejecutivo de FOX Sports, Eric Shanks.

"Y, obviamente, nuestro socio de FOX, Eric Shanks, será nuestro socio mediático", comentó Penske. "Créanme, lo que hicieron por nosotros en Indianápolis el año pasado... Van a aprovechar eso y lo van a potenciar al máximo, de verdad, y lo van a llevar al siguiente nivel".

Foto de: Alex Wong/Getty Images

Duffy, que ayudó a avivar el interés en la cita con un vídeo generado por IA en el que se promocionaban las expectativas del evento, presentado en las redes sociales y respaldado por el presidente Trump hace una semana, compartió cómo se gestó esta aventura con la IndyCar.

"El presidente nos dio a todos una directiva, por la que estoy muy agradecido", dijo Duffy. "Vamos a celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos, y nos pidió a todos que pensáramos de forma creativa. ¿Cómo podemos hacer que sea histórico y atractivo? En el Departamento de Transporte estábamos trabajando en este concepto. No sabíamos que Penske también estaba trabajando en el mismo proyecto. Así que nos hemos unido, y pensar que vamos a ver coches a 190 millas por hora por Pennsylvania Avenue va a ser una locura".

"La última vez que tuvimos una carrera en la capital fue una carrera de caballos en 1801. Hay mucho trabajo detrás de esto. No podríamos estar más emocionados. Una vez más, quiero repetir que es gratis para los estadounidenses, que pueden venir al Capitolio de su país y ver una gran carrera. Libertad, Estados Unidos, velocidad y carreras, no hay nada más estadounidense que eso".

Por su parte, Burgum destacó la historia de las 500 Millas de Indianápolis como "un icono de nuestro país", al mismo tiempo que señaló los avances del evento de Washington. "Fusionar la historia y la tradición de nuestro Capitolio con la velocidad y la innovación de la IndyCar Series es increíble", dijo Burgum. "Hubo 81 reuniones con la administración Trump y, en una semana, tuvimos una carrera... No habrá disponibilidad de hoteles en la ciudad ese fin de semana".