Parrilla de las 24 Horas de Daytona 2026: lista completa de inscritos
El Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar reveló su lista de inscritos para la Rolex 24 de Daytona del próximo mes, con un total de 61 participantes listos para la batalla.
Es el quinto año consecutivo que IMSA alcanza el número máximo de participantes. Todos los coches participarán en la Roar Before the 24 del 16 al 18 de enero en el Daytona International Speedway, y el fin de semana de la carrera clásica de resistencia será del 22 al 25 de enero.
Los participantes de las 24 Horas de Daytona 2026 son 11 GTP (Grand Touring Prototype), 14 LMP2 (Le Mans Prototype 2), 15 GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) y 21 GTD (Grand Touring Daytona). Doce fabricantes (Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche) participan en el evento.
Además de un buen número de marcas, hay, como es habitual, una amplia red de pilotos de todos los deportes de motor para el clásico de las dos vueltas al reloj. Mira a continuación la lista completa y después, nuestro repaso a los pilotos de otras categorías que estarán en Daytona.
Pilotos, equipos y coches de las 24 Horas de Daytona 2026
|nº
|EQUIPO
|COCHE
|PILOTOS
|
GTP - 11 coches
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Laurens Vanthoor
Kevin Estre
Matt Campbell
|7
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|
Felipe Nasr
Julien Andlauer
Laurin Heinrich
|10
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Will Stevens
|23
|Aston Martin THOR Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Ross Gunn
Roman De Angelis
Alex Riberas
Marco Sorensen
|24
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Sheldon van der Linde
Dries Vanthoor
Robin Frijns
Rene Rast
|25
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Raffaele Marciello
Philipp Eng
Marco Wittmann
Kevin Magnussen
|31
|Cadillac Whelen
|Cadillac V-Series.R
|
Jack Aitken
Earl Bamber
Frederik Vesti
TBD
|40
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|
Jordan Taylor
Louis Deletraz
Colton Herta
|60
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Tom Blomqvist
Colin Braun
Scott Dixon
AJ Allmendinger
|85
|JDC-Miller MotorSports
|Porsche 963
|
Nico Pino
Bryce Aron
Tijmen van der Helm
|93
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
Renger van der Zande
Nick Yelloly
Alex Palou
TBD
|LMP2 - 14 coches
|2
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Phil Fayer
Ben Hanley
Hunter McElrea
Mikkel Jensen
|04
|CrowdStrike Racing by APR
|ORECA 07
|
George Kurtz
Alex Quinn
Toby Sowery
Malthe Jakobsen
|8
|Tower Motorsports
|ORECA 07
|
John Farano
Sebastien Bourdais
Sebastian Alvarez
TBD
|11
|TDS Racing
|ORECA 07
|
Tobi Lutke
Mathias Beche
David Heinemeier Hansson
Charles Milesi
|18
|Era Motorsport
|ORECA 07
|
Naveen Rao
Ferdinand Habsburg
James Roe
Logan Sargeant
|22
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Daniel Goldburg
Paul Di Resta
Rasmus Lindh
Grégoire Saucy
|37
|Intersport Racing
|ORECA 07
|
Jon Field
Oliver Jarvis
Job Van Uitert
Seth Lucas
|43
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
TBD
|52
|Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen
|ORECA 07
|
Misha Goikhberg
Ben Keating
Parker Thompson
TBD
|61
|Team Tonis
|ORECA 07
|
TBD
TBD
TBD
TBD
|73
|Pratt Miller Motorsports
|ORECA 07
|
Pietro Fittipaldi
Manuel Espirito Santo
Chris Cumming
Enzo Fittipaldi
|88
|AF Corse USA
|ORECA 07
|
Francois Perrodo
Nicklas Nielsen
Dylan Murry
Matthieu Vaxiviere
|99
|AO Racing
|ORECA 07
|
PJ Hyett
Dane Cameron
Jonny Edgar
Christian Rasmussen
|343
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Jakub Smiechowski
George Kolovos
Nolan Siegel
TBD
|GTD Pro - 15 coches
|1
|Paul Miller Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|
Neil Verhagen
Connor De Phillippi
Max Hesse
Dan Harper
|3
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Antonio Garcia
Alexander Sims
Marvin Kirchhöfer
|4
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Tommy Milner
Nicky Catsburg
Nico Varrone
|9
|Pfaff Motorsports
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Andrea Caldarelli
Sandy Mitchell
Mirko Bortolotti
TBD
|14
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|033
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
James Calado
Riccardo Agostini
Alessio Rovera
TBD
|48
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Noble
Jason Hart
Maxime Martin
Luca Stolz
|59
|RLL Team McLaren
|McLaren 720S GT3 Evo
|
Max Esterson
Juri Vips
Dean MacDonald
TBD
|62
|Risi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Daniel Serra
Davide Rigon
Alessandro Pier Guidi
|64
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Ben Barker
Dennis Olsen
Mike Rockenfeller
|65
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Christopher Mies
Frederic Vervisch
Sebastian Priaulx
|69
|GetSpeed
|Mercedes-AMG GT3
|
Anthony Bartone
Maximilian Goetz
Jules Gounon
Fabian Schiller
|75
|75 Express
|Mercedes-AMG GT3
|
Kenny Habul
Maro Engel
Will Power
TBD
|77
|AO Racing
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Nick Tandy
Harry King
Alessio Picariello
|911
|Manthey
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Thomas Preining
Klaus Bachler
TBD
TBD
|GTD - 21 coches
|12
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Aaron Telitz
Benjamin Pedersen
Frankie Montecalvo
Esteban Masson
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Orey Fidani
Matthew Bell
Lars Kern
Ben Green
|16
|Myers Riley Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Sheena Monk
Felipe Fraga
Jenson Altzman
Romain Grosjean
|19
|van der Steur Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Rory van der Steur
Valentin Hasse Clot
|21
|AF Corse USA
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Simon Mann
Lilou Wadoux
Tommaso Mosca
TBD
|023
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Kenton Koch
Robert Megennis
Yifei Ye
TBD
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Zacharie Robichon
Mattia Drudi
TBD
TBD
|28
|RS1
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Eric Zitza
Jan Heylen
TBD
TBD
|34
|Conquest Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Albert Costa
Lorenzo Patrese
Thierry Vermeulen
TBD
|36
|DXDT Racing
|Corvette Z06 GT3.R
|
TBD
TBD
TBD
TBD
|44
|Magnus Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
John Potter
Spencer Pumpelly
Nicki Thiim
Madison Snow
|45
|Wayne Taylor Racing
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Danny Formal
Trent Hindman
Graham Doyle
TBD
|57
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
Lucas Auer
|66
|Gradient Racing
|Ford Mustang GT3
|
Jake Walker
Till Bechtolsheimer
Corey Lewis
Joey Hand
|70
|Inception Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
David Fumanelli
|80
|Lone Star Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Andrews
Lin Hodenius
Ralf Aron
TBD
|81
|DragonSpeed
|Corvette Z06 GT3.R
|
Henrik Hedman
Giacomo Altoè
Casper Stevenson
Matteo Cairoli
|96
|Turner Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|
Patrick Gallagher
Robby Foley
Jens Klingmann
TBD
|120
|Wright Motorsports
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Adam Adelson
Elliott Skeer
Tom Sargent
Callum Ilott
|123
|Muehlner Motorsports America
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Peter Ludwig
Ryan Yardley
TBD
TBD
|912
|Manthey 1st Phorm
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Ryan Hardwick
Riccardo Pera
Richard Lietz
Morris Schuring
Otras estrellas del automovilismo
Alex Palou, Chip Ganassi Racing
Foto de: Penske Entertainment
La IndyCar está bien representada con varios talentos, encabezados por el cuatro veces campeón de la categoría y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis Alex Palou, que compartirá el Acura ARX-06 #93 en la clase GTP junto a Renger van der Zande y Nick Yelloly. El seis veces campeón de la IndyCar y ganador de la Indy 500 en 2008, Scott Dixon, compañero de equipo de Palou en la IndyCar, pilotará el coche hermano del Acura #60, compartiendo asiento con la estrella de la NASCAR AJ Allmendinger.
El bicampeón de la IndyCar Series y de la Indy 500 2018 Will Power también participará en su primera Daytona 24, conduciendo el Mercedes AMG GT3 #75 para 75 Express en GTD Pro. El ex ganador de la Indy 500 , Marcus Ericsson, también está entre los inscritos y Kyle Kirkwood, cinco veces ganador de la IndyCar, también vuelve con el equipo Lexus de Vasser Sullivan en GTD Pro.
La Fórmula 1 también está representada con los pilotos reservas Frederik Vesti (Mercedes-AMG) y Colton Herta (Cadillac) en el #31 Whelen y #40 Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.Rs, respectivamente. El ex piloto de F1 Kevin Magnussen también participa en el evento, al volante del #25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8.
Allmendinger, Dixon y Herta ya han conseguido victorias en la general o en su categoría en las 24 Horas de Daytona.
La victoria general en la última década ha visto una relativa consistencia, ya que Cadillac se ha llevado cuatro seguidas de 2017 a 2020, mientras que Acura encabezó las tres siguientes de 2021 a 2023, y Porsche se hizo con los últimos dos años.
La clase GTD Pro ha sido el lugar de la paridad: Porsche se llevó una victoria en 2022, Mercedes-AMG en 2023, Ferrari en 2024 y Ford en 2025. Cada uno de los cuatro fabricantes mencionados tiene al menos un participante en 2026.
Una de las novedades más singulares de la categoría es "Rexy", de AO Racing, que ahora cuenta con Nicky Tandy, el vigente ganador absoluto de la Daytona 24 con Porsche Penske Motorsport. Comparte el Porsche 911 GT3 R # 77 con Harry King y Alessio Picariello.
En total, otros cinco fabricantes siguen buscando su primera victoria en GTD Pro Rolex.
Con más de 20 coches en GTD, esa clase también ha visto rotación de ganadores.
En los últimos cuatro años han ganado Porsche (2022), Aston Martin (2023), Mercedes-AMG (2024) y Chevrolet (2025).
AWA, los defensores del título, han cambiado su nombre por el de 13 Autosport, pero continúan con una alineación letal con tres de los cuatro pilotos que ganaron hace un año: Orey Fidani, Matt Bell y Lars Kern. El recién llegado Ben Green también se sube a bordo del Corvette Z06 GT3.R #13.
Además, el nuevo Ford Mustang GT3 #16 de Myers Riley Motorsports incluye al ex piloto de F1 e IndyCar Romain Grosjean entre sus pilotos.
Entre los 21 participantes, ningún fabricante tiene más de cuatro coches (Ferrari y Porsche tienen cuatro cada uno), por lo que ninguna marca tiene demasiadas cartas sobre la mesa.
