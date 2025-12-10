Todos

IMSA

Parrilla de las 24 Horas de Daytona 2026: lista completa de inscritos

There are 61 entries set to compete in the 64th edition of the endurance classic

Joey Barnes Rachit Thukral
Editado:
The #81 DragonSpeed Ferrari 296 GT3 of Albert Costa, Davide Rigon, Miguel Molina, and Thomas Neubauer races with #64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3: Mike Rockenfeller, Sebastian Priaulx, Austin Cindric

El Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar reveló su lista de inscritos para la Rolex 24 de Daytona del próximo mes, con un total de 61 participantes listos para la batalla. 

Es el quinto año consecutivo que IMSA alcanza el número máximo de participantes. Todos los coches participarán en la Roar Before the 24 del 16 al 18 de enero en el Daytona International Speedway, y el fin de semana de la carrera clásica de resistencia será del 22 al 25 de enero. 

Los participantes de las 24 Horas de Daytona 2026 son 11 GTP (Grand Touring Prototype), 14 LMP2 (Le Mans Prototype 2), 15 GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) y 21 GTD (Grand Touring Daytona). Doce fabricantes (Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche) participan en el evento.

Además de un buen número de marcas, hay, como es habitual, una amplia red de pilotos de todos los deportes de motor para el clásico de las dos vueltas al reloj. Mira a continuación la lista completa y después, nuestro repaso a los pilotos de otras categorías que estarán en Daytona.

Pilotos, equipos y coches de las 24 Horas de Daytona 2026

EQUIPO COCHE PILOTOS

GTP - 11 coches
6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Laurens Vanthoor

Kevin Estre

Matt Campbell
7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963

Felipe Nasr

Julien Andlauer

Laurin Heinrich
10 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

Ricky Taylor

Filipe Albuquerque

Will Stevens
23 Aston Martin THOR Team Aston Martin Valkyrie

Ross Gunn

Roman De Angelis

Alex Riberas

Marco Sorensen
24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Sheldon van der Linde

Dries Vanthoor

Robin Frijns

Rene Rast
25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8

Raffaele Marciello

Philipp Eng

Marco Wittmann

Kevin Magnussen
31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R

Jack Aitken

Earl Bamber

Frederik Vesti

TBD
40 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R

Jordan Taylor

Louis Deletraz

Colton Herta
60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

Tom Blomqvist

Colin Braun

Scott Dixon

AJ Allmendinger
85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963

Nico Pino

Bryce Aron

Tijmen van der Helm
93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06

Renger van der Zande

Nick Yelloly

Alex Palou

TBD
LMP2 - 14 coches
2 United Autosports USA ORECA 07

Phil Fayer

Ben Hanley

Hunter McElrea

Mikkel Jensen
04 CrowdStrike Racing by APR ORECA 07

George Kurtz

Alex Quinn

Toby Sowery

Malthe Jakobsen
8 Tower Motorsports ORECA 07

John Farano

Sebastien Bourdais

Sebastian Alvarez

TBD
11 TDS Racing ORECA 07

Tobi Lutke

Mathias Beche

David Heinemeier Hansson

Charles Milesi
18 Era Motorsport ORECA 07

Naveen Rao

Ferdinand Habsburg

James Roe

Logan Sargeant
22 United Autosports USA ORECA 07

Daniel Goldburg

Paul Di Resta

Rasmus Lindh

Grégoire Saucy
37 Intersport Racing ORECA 07

Jon Field

Oliver Jarvis

Job Van Uitert

Seth Lucas
43 Inter Europol Competition ORECA 07

Tom Dillmann

Bijoy Garg

Jeremy Clarke

TBD
52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen ORECA 07

Misha Goikhberg

Ben Keating

Parker Thompson

TBD
61 Team Tonis ORECA 07

TBD

TBD

TBD

TBD
73 Pratt Miller Motorsports ORECA 07

Pietro Fittipaldi

Manuel Espirito Santo

Chris Cumming

Enzo Fittipaldi
88 AF Corse USA ORECA 07

Francois Perrodo

Nicklas Nielsen

Dylan Murry

Matthieu Vaxiviere
99 AO Racing ORECA 07

PJ Hyett

Dane Cameron

Jonny Edgar

Christian Rasmussen
343 Inter Europol Competition ORECA 07

Jakub Smiechowski

George Kolovos

Nolan Siegel

TBD
GTD Pro - 15 coches
1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO

Neil Verhagen

Connor De Phillippi

Max Hesse

Dan Harper
3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

Antonio Garcia

Alexander Sims

Marvin Kirchhöfer
4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R

Tommy Milner

Nicky Catsburg

Nico Varrone
9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Andrea Caldarelli

Sandy Mitchell

Mirko Bortolotti

TBD
14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

Jack Hawksworth

Ben Barnicoat

Kyle Kirkwood
033 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

James Calado

Riccardo Agostini

Alessio Rovera

TBD
48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

Scott Noble

Jason Hart

Maxime Martin

Luca Stolz
59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 Evo

Max Esterson

Juri Vips

Dean MacDonald

TBD
62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

Daniel Serra

Davide Rigon

Alessandro Pier Guidi
64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

Ben Barker

Dennis Olsen

Mike Rockenfeller
65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3

Christopher Mies

Frederic Vervisch

Sebastian Priaulx
69 GetSpeed Mercedes-AMG GT3

Anthony Bartone

Maximilian Goetz

Jules Gounon

Fabian Schiller
75 75 Express Mercedes-AMG GT3

Kenny Habul

Maro Engel

Will Power

TBD
77 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992)

Nick Tandy

Harry King

Alessio Picariello
911 Manthey Porsche 911 GT3 R (992)

Thomas Preining

Klaus Bachler

TBD

TBD
GTD - 21 coches
12 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3

Aaron Telitz

Benjamin Pedersen

Frankie Montecalvo

Esteban Masson
13 13 Autosport Corvette Z06 GT3.R

Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern

Ben Green
16 Myers Riley Motorsports Ford Mustang GT3

Sheena Monk

Felipe Fraga

Jenson Altzman

Romain Grosjean
19 van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

Rory van der Steur

Valentin Hasse Clot
21 AF Corse USA Ferrari 296 GT3 Evo

Simon Mann

Lilou Wadoux

Tommaso Mosca

TBD
023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo

Kenton Koch

Robert Megennis

Yifei Ye

TBD
27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo

Zacharie Robichon

Mattia Drudi

TBD

TBD
28 RS1 Porsche 911 GT3 R (992)

Eric Zitza

Jan Heylen

TBD

TBD
34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3 Evo

Albert Costa

Lorenzo Patrese

Thierry Vermeulen

TBD
36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R

TBD

TBD

TBD

TBD
44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo

John Potter

Spencer Pumpelly

Nicki Thiim

Madison Snow
45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Danny Formal

Trent Hindman

Graham Doyle

TBD
57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3

Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje

Lucas Auer
66 Gradient Racing Ford Mustang GT3

Jake Walker

Till Bechtolsheimer

Corey Lewis

Joey Hand
70 Inception Racing Ferrari 296 GT3 Evo

Brendan Iribe

Frederik Schandorff

Ollie Millroy

David Fumanelli
80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3

Scott Andrews

Lin Hodenius

Ralf Aron

TBD
81 DragonSpeed Corvette Z06 GT3.R

Henrik Hedman

Giacomo Altoè

Casper Stevenson

Matteo Cairoli
96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO

Patrick Gallagher

Robby Foley

Jens Klingmann

TBD
120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992)

Adam Adelson

Elliott Skeer

Tom Sargent

Callum Ilott
123 Muehlner Motorsports America Porsche 911 GT3 R (992)

Peter Ludwig

Ryan Yardley

TBD

TBD
912 Manthey 1st Phorm Porsche 911 GT3 R (992)

Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz

Morris Schuring
Apunta:

Otras estrellas del automovilismo

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

La IndyCar está bien representada con varios talentos, encabezados por el cuatro veces campeón de la categoría y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis Alex Palou, que compartirá el Acura ARX-06 #93 en la clase GTP junto a Renger van der Zande y Nick Yelloly. El seis veces campeón de la IndyCar y ganador de la Indy 500 en 2008, Scott Dixon, compañero de equipo de Palou en la IndyCar, pilotará el coche hermano del Acura #60, compartiendo asiento con la estrella de la NASCAR AJ Allmendinger.

El bicampeón de la IndyCar Series y de la Indy 500 2018 Will Power también participará en su primera Daytona 24, conduciendo el Mercedes AMG GT3 #75 para 75 Express en GTD Pro. El ex ganador de la Indy 500 , Marcus Ericsson, también está entre los inscritos y Kyle Kirkwood, cinco veces ganador de la IndyCar, también vuelve con el equipo Lexus de Vasser Sullivan en GTD Pro.

La Fórmula 1 también está representada con los pilotos reservas Frederik Vesti (Mercedes-AMG) y Colton Herta (Cadillac) en el #31 Whelen y #40 Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.Rs, respectivamente. El ex piloto de F1 Kevin Magnussen también participa en el evento, al volante del #25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8. 

Allmendinger, Dixon y Herta ya han conseguido victorias en la general o en su categoría en las 24 Horas de Daytona.

La victoria general en la última década ha visto una relativa consistencia, ya que Cadillac se ha llevado cuatro seguidas de 2017 a 2020, mientras que Acura encabezó las tres siguientes de 2021 a 2023, y Porsche se hizo con los últimos dos años. 

La clase GTD Pro ha sido el lugar de la paridad: Porsche se llevó una victoria en 2022, Mercedes-AMG en 2023, Ferrari en 2024 y Ford en 2025. Cada uno de los cuatro fabricantes mencionados tiene al menos un participante en 2026.

Una de las novedades más singulares de la categoría es "Rexy", de AO Racing, que ahora cuenta con Nicky Tandy, el vigente ganador absoluto de la Daytona 24 con Porsche Penske Motorsport. Comparte el Porsche 911 GT3 R # 77 con Harry King y Alessio Picariello.

En total, otros cinco fabricantes siguen buscando su primera victoria en GTD Pro Rolex.

Con más de 20 coches en GTD, esa clase también ha visto rotación de ganadores.

En los últimos cuatro años han ganado Porsche (2022), Aston Martin (2023), Mercedes-AMG (2024) y Chevrolet (2025).

AWA, los defensores del título, han cambiado su nombre por el de 13 Autosport, pero continúan con una alineación letal con tres de los cuatro pilotos que ganaron hace un año: Orey Fidani, Matt Bell y Lars Kern. El recién llegado Ben Green también se sube a bordo del Corvette Z06 GT3.R #13. 

Además, el nuevo Ford Mustang GT3 #16 de Myers Riley Motorsports incluye al ex piloto de F1 e IndyCar Romain Grosjean entre sus pilotos. 

Entre los 21 participantes, ningún fabricante tiene más de cuatro coches (Ferrari y Porsche tienen cuatro cada uno), por lo que ninguna marca tiene demasiadas cartas sobre la mesa.

