Parrilla de las 24 Horas de Daytona 2026: lista completa de inscritos

El Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar reveló su lista de inscritos para la Rolex 24 de Daytona del próximo mes, con un total de 61 participantes listos para la batalla.

Es el quinto año consecutivo que IMSA alcanza el número máximo de participantes. Todos los coches participarán en la Roar Before the 24 del 16 al 18 de enero en el Daytona International Speedway, y el fin de semana de la carrera clásica de resistencia será del 22 al 25 de enero.

Los participantes de las 24 Horas de Daytona 2026 son 11 GTP (Grand Touring Prototype), 14 LMP2 (Le Mans Prototype 2), 15 GTD Pro (Grand Touring Daytona Pro) y 21 GTD (Grand Touring Daytona). Doce fabricantes (Acura, Aston Martin, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche) participan en el evento.

Además de un buen número de marcas, hay, como es habitual, una amplia red de pilotos de todos los deportes de motor para el clásico de las dos vueltas al reloj. Mira a continuación la lista completa y después, nuestro repaso a los pilotos de otras categorías que estarán en Daytona.

Pilotos, equipos y coches de las 24 Horas de Daytona 2026

nº EQUIPO COCHE PILOTOS GTP - 11 coches 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Laurens Vanthoor Kevin Estre Matt Campbell 7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr Julien Andlauer Laurin Heinrich 10 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R Ricky Taylor Filipe Albuquerque Will Stevens 23 Aston Martin THOR Team Aston Martin Valkyrie Ross Gunn Roman De Angelis Alex Riberas Marco Sorensen 24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Sheldon van der Linde Dries Vanthoor Robin Frijns Rene Rast 25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 Raffaele Marciello Philipp Eng Marco Wittmann Kevin Magnussen 31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R Jack Aitken Earl Bamber Frederik Vesti TBD 40 Cadillac Wayne Taylor Racing DEX Cadillac V-Series.R Jordan Taylor Louis Deletraz Colton Herta 60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06 Tom Blomqvist Colin Braun Scott Dixon AJ Allmendinger 85 JDC-Miller MotorSports Porsche 963 Nico Pino Bryce Aron Tijmen van der Helm 93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06 Renger van der Zande Nick Yelloly Alex Palou TBD LMP2 - 14 coches 2 United Autosports USA ORECA 07 Phil Fayer Ben Hanley Hunter McElrea Mikkel Jensen 04 CrowdStrike Racing by APR ORECA 07 George Kurtz Alex Quinn Toby Sowery Malthe Jakobsen 8 Tower Motorsports ORECA 07 John Farano Sebastien Bourdais Sebastian Alvarez TBD 11 TDS Racing ORECA 07 Tobi Lutke Mathias Beche David Heinemeier Hansson Charles Milesi 18 Era Motorsport ORECA 07 Naveen Rao Ferdinand Habsburg James Roe Logan Sargeant 22 United Autosports USA ORECA 07 Daniel Goldburg Paul Di Resta Rasmus Lindh Grégoire Saucy 37 Intersport Racing ORECA 07 Jon Field Oliver Jarvis Job Van Uitert Seth Lucas 43 Inter Europol Competition ORECA 07 Tom Dillmann Bijoy Garg Jeremy Clarke TBD 52 Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen ORECA 07 Misha Goikhberg Ben Keating Parker Thompson TBD 61 Team Tonis ORECA 07 TBD TBD TBD TBD 73 Pratt Miller Motorsports ORECA 07 Pietro Fittipaldi Manuel Espirito Santo Chris Cumming Enzo Fittipaldi 88 AF Corse USA ORECA 07 Francois Perrodo Nicklas Nielsen Dylan Murry Matthieu Vaxiviere 99 AO Racing ORECA 07 PJ Hyett Dane Cameron Jonny Edgar Christian Rasmussen 343 Inter Europol Competition ORECA 07 Jakub Smiechowski George Kolovos Nolan Siegel TBD GTD Pro - 15 coches 1 Paul Miller Racing BMW M4 GT3 EVO Neil Verhagen Connor De Phillippi Max Hesse Dan Harper 3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R Antonio Garcia Alexander Sims Marvin Kirchhöfer 4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R Tommy Milner Nicky Catsburg Nico Varrone 9 Pfaff Motorsports Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Andrea Caldarelli Sandy Mitchell Mirko Bortolotti TBD 14 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Ben Barnicoat Kyle Kirkwood 033 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo James Calado Riccardo Agostini Alessio Rovera TBD 48 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 Scott Noble Jason Hart Maxime Martin Luca Stolz 59 RLL Team McLaren McLaren 720S GT3 Evo Max Esterson Juri Vips Dean MacDonald TBD 62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo Daniel Serra Davide Rigon Alessandro Pier Guidi 64 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 Ben Barker Dennis Olsen Mike Rockenfeller 65 Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 Christopher Mies Frederic Vervisch Sebastian Priaulx 69 GetSpeed Mercedes-AMG GT3 Anthony Bartone Maximilian Goetz Jules Gounon Fabian Schiller 75 75 Express Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul Maro Engel Will Power TBD 77 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992) Nick Tandy Harry King Alessio Picariello 911 Manthey Porsche 911 GT3 R (992) Thomas Preining Klaus Bachler TBD TBD GTD - 21 coches 12 Vasser Sullivan Racing Lexus RC F GT3 Aaron Telitz Benjamin Pedersen Frankie Montecalvo Esteban Masson 13 13 Autosport Corvette Z06 GT3.R Orey Fidani Matthew Bell Lars Kern Ben Green 16 Myers Riley Motorsports Ford Mustang GT3 Sheena Monk Felipe Fraga Jenson Altzman Romain Grosjean 19 van der Steur Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo Rory van der Steur Valentin Hasse Clot 21 AF Corse USA Ferrari 296 GT3 Evo Simon Mann Lilou Wadoux Tommaso Mosca TBD 023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Evo Kenton Koch Robert Megennis Yifei Ye TBD 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo Zacharie Robichon Mattia Drudi TBD TBD 28 RS1 Porsche 911 GT3 R (992) Eric Zitza Jan Heylen TBD TBD 34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3 Evo Albert Costa Lorenzo Patrese Thierry Vermeulen TBD 36 DXDT Racing Corvette Z06 GT3.R TBD TBD TBD TBD 44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Evo John Potter Spencer Pumpelly Nicki Thiim Madison Snow 45 Wayne Taylor Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Danny Formal Trent Hindman Graham Doyle TBD 57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Lucas Auer 66 Gradient Racing Ford Mustang GT3 Jake Walker Till Bechtolsheimer Corey Lewis Joey Hand 70 Inception Racing Ferrari 296 GT3 Evo Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy David Fumanelli 80 Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 Scott Andrews Lin Hodenius Ralf Aron TBD 81 DragonSpeed Corvette Z06 GT3.R Henrik Hedman Giacomo Altoè Casper Stevenson Matteo Cairoli 96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 EVO Patrick Gallagher Robby Foley Jens Klingmann TBD 120 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Adam Adelson Elliott Skeer Tom Sargent Callum Ilott 123 Muehlner Motorsports America Porsche 911 GT3 R (992) Peter Ludwig Ryan Yardley TBD TBD 912 Manthey 1st Phorm Porsche 911 GT3 R (992) Ryan Hardwick Riccardo Pera Richard Lietz Morris Schuring

Otras estrellas del automovilismo

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

La IndyCar está bien representada con varios talentos, encabezados por el cuatro veces campeón de la categoría y vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis Alex Palou, que compartirá el Acura ARX-06 #93 en la clase GTP junto a Renger van der Zande y Nick Yelloly. El seis veces campeón de la IndyCar y ganador de la Indy 500 en 2008, Scott Dixon, compañero de equipo de Palou en la IndyCar, pilotará el coche hermano del Acura #60, compartiendo asiento con la estrella de la NASCAR AJ Allmendinger.

El bicampeón de la IndyCar Series y de la Indy 500 2018 Will Power también participará en su primera Daytona 24, conduciendo el Mercedes AMG GT3 #75 para 75 Express en GTD Pro. El ex ganador de la Indy 500 , Marcus Ericsson, también está entre los inscritos y Kyle Kirkwood, cinco veces ganador de la IndyCar, también vuelve con el equipo Lexus de Vasser Sullivan en GTD Pro.

La Fórmula 1 también está representada con los pilotos reservas Frederik Vesti (Mercedes-AMG) y Colton Herta (Cadillac) en el #31 Whelen y #40 Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.Rs, respectivamente. El ex piloto de F1 Kevin Magnussen también participa en el evento, al volante del #25 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8.

Allmendinger, Dixon y Herta ya han conseguido victorias en la general o en su categoría en las 24 Horas de Daytona.

La victoria general en la última década ha visto una relativa consistencia, ya que Cadillac se ha llevado cuatro seguidas de 2017 a 2020, mientras que Acura encabezó las tres siguientes de 2021 a 2023, y Porsche se hizo con los últimos dos años.

La clase GTD Pro ha sido el lugar de la paridad: Porsche se llevó una victoria en 2022, Mercedes-AMG en 2023, Ferrari en 2024 y Ford en 2025. Cada uno de los cuatro fabricantes mencionados tiene al menos un participante en 2026.

Una de las novedades más singulares de la categoría es "Rexy", de AO Racing, que ahora cuenta con Nicky Tandy, el vigente ganador absoluto de la Daytona 24 con Porsche Penske Motorsport. Comparte el Porsche 911 GT3 R # 77 con Harry King y Alessio Picariello.

En total, otros cinco fabricantes siguen buscando su primera victoria en GTD Pro Rolex.

Con más de 20 coches en GTD, esa clase también ha visto rotación de ganadores.

En los últimos cuatro años han ganado Porsche (2022), Aston Martin (2023), Mercedes-AMG (2024) y Chevrolet (2025).

AWA, los defensores del título, han cambiado su nombre por el de 13 Autosport, pero continúan con una alineación letal con tres de los cuatro pilotos que ganaron hace un año: Orey Fidani, Matt Bell y Lars Kern. El recién llegado Ben Green también se sube a bordo del Corvette Z06 GT3.R #13.

Además, el nuevo Ford Mustang GT3 #16 de Myers Riley Motorsports incluye al ex piloto de F1 e IndyCar Romain Grosjean entre sus pilotos.

Entre los 21 participantes, ningún fabricante tiene más de cuatro coches (Ferrari y Porsche tienen cuatro cada uno), por lo que ninguna marca tiene demasiadas cartas sobre la mesa.