12H de Sebring 2024: Derani, pole en un doblete de Cadillac

Pipo Derani pilotó de forma muy hábil por el circuito de Sebring para conseguir una vuelta rápida de 1:48.152 y hacerse con la pole en el Cadillac V-Series.R #31 de Action Express Racing. Sébastien Bourdais fue capaz, por su parte, de impulsar al Cadillac de Chip Ganassi Racing hasta la segunda posición, a 114 milésimas. Así, le dieron un doblete a la marca de General Motors.

El BMW M Hybrid V8 #24 de Philipp Eng se hizo con la tercera plaza, a sólo 261 milésimas. Phil Hanson marcó un mejor tiempo de 1:51.441 con el Porsche 963 #85 de JDC-Miller MotorSports, hasta que una bandera roja obligó a detener brevemente la sesión. Hanson quedó luego cuarto, a 1.220 segundos.

El Porsche Penske 963 #6 de Matheiu Jaminet, que participaba en su primera clasificación, sufrió una salida de pista importante después de que su rueda trasera derecha se fuera más allá del piano en la salida de la curva 1, lo que provocó que acabara golpeando el morro contra el muro. El incidente provocó la detención y dejó cuatro minutos y cuatro segundos de competición en la 'qualy'.

Wayne Taylor Racing, con el Acura ARX-06 #40 de Andretti, y que se perdió los entrenamientos del jueves por la noche debido a un cambio de motor, se clasificó en séptima posición. Aunque Ricky Taylor, en el WTR Andretti, marcó el mejor tiempo en GTP, recibió trabajo extra en el coche durante la bandera roja, lo que anuló su tiempo de 1:48.038.

Clasificación de LMP2 en las 12 Horas de Sebring de la IMSA 2024

PJ Hyett marcó un tiempo de 1:52.142 para conseguir su primera pole al volante de 'Spike', el ORECA LMP2 07 #99 de AO Racing. "Sí, me he quedado sin palabras con lo que está pasando aquí", dijo Hyatt. "Sebring es uno de los mejores circuitos del mundo, y conseguir la pole en un LMP2 es un sueño hecho realidad. No me lo puedo creer. Sinceramente, no me lo puedo creer". El ORECA 07 #22 de United Autosports de Daniel Goldburg se acercó a la cabeza, pero al final se quedó a 171 milésimas del tiempo de Hyatt.

Después de ponerse primero brevemente a falta de 10 minutos para el final de la clasificación de la categoría, Ben Keating tuvo un derrape al entrar en la curva 3 que hizo que la parte trasera de su United Autosports #2 se saliera y se detuviera lo suficiente como para quedar alineado con la salida de la curva. Fue capaz de continuar y terminó a medio segundo, en tercera posición

El ORECA 07 MKD #20 de High Class Racing, pilotado por Dennis Andersen, se detuvo en pista justo a la salida de la curva 7 para provocar la bandera roja en el último minuto y poner fin prematuramente a la sesión de esta clase.

Clasificación de GTD y GTD Pro en las 12 Horas de Sebring de la IMSA 2024

Jack Hawksworth hizo una vuelta rápida de 1:58.714 para hacerse con la pole de GTD Pro en el Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan. La vuelta se produjo cuando quedaban unos seis minutos para el final, con lo que aventajó en 550 milésimas al Aston Martin Vantage GT3 Evo #23 de Marco Farnbacher, del equipo Heart of Racing, donde también está el español Alex Riberas.

Seb Priaulx, de AO Racing, fue tercero con el Porsche 911 GT3 R (992) #77 en GTD Pro, a 732 milésimas del tiempo de Hawksworth. El Corvette #3, con Antonio García y Dani Juncadella, terminó en cuarta posición.

Philip Ellis, de Winward Racing, lideró GTD con una vuelta de 1:58.778 en el Mercedes AMG GT3 #57, a sólo 64 milésimas de la marca establecida por Hawksworth. Antonio Fuoco, al volante del Ferrari 296 GT3 #47 de Cetilar Racing, se quedó a 236 milésimas del tiempo marcado por Ellis y fue segundo en GTD. Parker Thompson puso el GTD para Vasser Sullivan tercero en su clase con el Lexus #12.

Resultados de la clasificación de las 12 Horas de Sebring de la IMSA 2024