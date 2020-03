Los planes frustrados de Alonso por el coronavirus

Fernando Alonso sigue dando ejemplo estos días de la necesidad de quedarse en casa ante la pandemia del coronavirus que ha cancelado múltiples eventos del mundo del motor y que mantiene en jaque las 500 millas de Indianápolis 2020. Este es el único reto conocido del bicampeón del mundo de Fórmula 1 para esta temporada, después de confirmar su presencia con el equipo Arrow McLaren SP.

No obstante, el piloto español también dejó abierta la puerta hace unas semanas a participar en alguna cita más de la IndyCar 2020. Pero esos planes se han visto truncados por el brote de coronavirus que está asolando el planeta.

El miércoles por la tarde Alonso habló de ello en una videollamada en directo en Instagram con su amigo Rubens Barrichello.

–Es un placer y muchas gracias por estar con nosotros, Brasil te quiere oir. ¿Cómo estás sin carreras?– arrancó el brasileño.

–Pues yo también en casa, llevo ya 12 días aquí. Me encuentro bien, estoy bien, después de tantos viajes no esta mal parar un poco la intensidad. Yo también tengo verde [jardín], tengo más espacio, y no me puedo quejar. Somos unos privilegiados de estar con ciertas comodidades. Rezando para que pase pronto y vuelva la normalidad lo antes posible para todos.

Barrichello preguntó a Alonso por cómo ha pasado los meses después de su gran reto del Dakar 2020 con Toyota y Marc Coma, y el piloto español explicó cómo se han truncado sus planes de las próximas semanas.

"Yo hago mucho menos que tú. Después del Dakar, estuve de vacaciones un mes esquiando, en la montaña, tiempo para pasar con la familia. Ahora estaba empezando los preparativos para Indy, tenia ya simulador, tenia previsto ir a Barber [donde se iba a celebrar el GP de Alabama, del 3-5 de abril] para ver cómo funcionaba el equipo, pero ahora esta todo parado. Es lo mismo para todos y es la misma situación para todos", apuntó.

Ahora la Indy 500 (24 de mayo) figura como la primera cita del calendario 2020 de la IndyCar, que ha tenido que aplazar todos sus eventos hasta finales de abril, como el de San Petersburgo, que iba a abrir la temporada el pasado 15 de marzo.

Barrichello también contó que le han invitado a correr el Rally dos Sertoes en Brasil (programado del 14 al 23 de agosto y puntuable para el Mundial FIM de Cross Country) después del impacto mediático de Alonso en el Dakar.

"Por tu culpa me han invitado a hacer el Rally dos Sertoes, lo corría con un buggy. Pero me gusta mucho, porque pasas por ciudades que están mal y con este rally se ayuda a los chicos para mejorar su salud. Yo con mi fundación también ayudamos a mucha gente", contó el brasileño, que tenía estos meses carreras de Stock Car en Brasil y una cita en Argentina en el TC2000 con Toyota.

El piloto brasileño, ex de la F1, también le preguntó a Alonso cómo está llevando estos días de cuarentena desde casa y qué hace para mantenerse en forma.

"Aquí está prohibido el salir a hacer deporte, pero tengo un pequeño gimnasio con maquina de correr, elíptica y pesas y clásicos. Intento buscar una hora y media al día para obligarme a hacerlo. Me pude llevar la cinta de correr al garaje y abro la puerta y al menos así veo un poco el sol mientras hago ejercicio. Van a ser muchas semanas así, no creo que solo sean 10 días más", aseguró el asturiano.

"Estamos todos igual ahora y es el momento de estar en casa, apoyarnos unos a otros y tomarlo en serio. Cuanto antes lo atajemos, antes pasaremos el problema, sabiendo lo de China, Italia, España, espero que en Brasil esté controlado".

