Las 500 millas de Indianápolis en mayo, prioridad absoluta de la IndyCar

Tras anunciar la cancelación de las cuatro primeras rondas de la temporada 2020 de la IndyCar debido al brote de coronavirus, el plan actual es empezar el campeonato con el Gran Premio de Indianápolis y después celebrar la 104ª edición de las 500 millas.

“Estamos absolutamente concentrados en mayo", dijo Miles en una teleconferencia. "Todavía seguimos todos en St. Petersburg (Florida), estoy con Doug Boles [presidente del IMS] y vamos a volver a casa a seguir haciendo lo que hacíamos y estar listos para el programa normal".

"Evaluaremos todo cada día y haremos los cambios que tengamos que hacer, pero nuestra mentalidad y nuestros esfuerzos están completamente enfocados en ser capaces de ofrecer un gran espectáculo".

El campeonato dejó una brecha de un mes en el calendario este verano –las dos últimas semanas de julio y las primeras dos de agosto– para permitir que su operador de televisión NBC cubra los Juegos Olímpicos de Tokio. Dado que la cita actualmente está en duda, si las leyes locales prohibieran disputar cualquier carrera de Indy en mayo, trasladar las 500 millas a ese hueco sería una opción factible.

"Creo que son preguntas que no se pueden responder", explicó Miles. “Haremos todo lo posible para disputar las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio en mayo. Si de alguna manera eso no fuera factible, analizaremos todas las otras posibilidades. Nadie sabe las respuestas, incluida la posibilidad de que los Juegos Olímpicos no se celebren".

“Queremos correr, queremos una temporada tan completa como podamos. Queremos competir en todas las ciudades. La conclusión es que no tenemos información suficiente en este momento para saber qué es posible y cuándo. Lo que podemos hacer es monitorizar la situación sin cesar y estar en contacto con todos nuestros promotores y funcionarios locales y centrarnos en eso".

“Desde nuestra perspectiva, nuestra esperanza, nuestra visión, nuestro plan es comenzar en mayo y y con el mayor número de eventos posibles. Sé que nuestros promotores también evaluarán su situación individualmente. Seguiremos todos los días hablando con colaboradores, con el paddock, con nuestros patrocinadores, nuestros organismos de radiodifusión y promotores, y haremos un espectáculo tan grande como sea posible este año”.

MotoGP planteó la posibilidad de celebrar grandes premios dobles y Miles admitió que también es una idea valorada por la IndyCar.

"Sí, es una idea que estamos al tanto, algo que tendremos en cuenta", respondió. “Todas las consideraciones deben tenerse en cuenta cuando hagamos el plan de futuro. ¿Qué puede cubrir un operador? ¿Qué pueden hacer los promotores? ¿Qué va bien a Honda, Chevy y nuestros proveedores? Haremos lo que sea posible para celebrar la mejor temporada”.

Apoyo de equipos y patrocinadores

Miles señaló que los socios y proveedores de la IndyCar han sido totalmente comprensivos con la decisión de suspender las carreras y la incertidumbre sobre el futuro de la temporada 2020.

"Estamos en contacto con todos nuestros socios y no podríamos estar más agradecidos por el apoyo de NBC, NTT, Firestone, Honda y Chevrolet", afirma Miles. “Todo es un negocio y cada uno se ocupa de la situación como un empresario y un empleador con sus clientes, incluidos nosotros, por lo que hay mucha empatía y apoyo".

“Roger Penske [propietario de Penske Entertainment y nuevo propietario de IndyCar e IMS] y yo llamamos a todos los propietarios de equipo, y lo mismo. Quieren competir y nosotros queremos competir, realmente odiamos no poder ofrecerle a nuestros seguidores lo que quieren en este momento, pero hay una gran sensación en el paddock de la IndyCar de que estamos haciendo lo correcto, lo que tenemos que hacer ahora mismo".

En cuanto al destino de los equipos más pequeños y débiles financieramente, Miles comentó: "Creo que estamos preocupados por todo nuestro ecosistema, pero todos están evaluando la situación y se resolverá. No escuché a nadie decir que se iba a quedar fuera".

“Estaremos en contacto regularmente con ellos. Creo que si hay algo sobre los equipos de IndyCar que se ha demostrado, es su capacidad de recuperación y cómo saben administrarse. Se preocupan por su gente. Ahora mismo, más que pensar en su negocio, creo que incluso están pensando más en sus empleados para mantenerlos seguros".

"Por lo tanto, tenemos verdadera admiración por los propietarios de equipos y estoy seguro de que lo superarán".