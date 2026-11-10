Fórmula E

Vandoorne vuelve a la Fórmula E con Jaguar

Jaguar confirmó su alineación para la temporada 2026/2027 de Fórmula E, con el regreso de Stoffel Vandoorne, que será compañero de Antonio Felix da Costa.

Jose Carlos de Celis

Editado: 10 nov 2026, 9:03

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Se acerca cada vez más la temporada 2026/2027, que vivirá la próxima semana sus test en el Circuito del Jarama, aunque es probable que se cancele la primera ronda, el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) que se debería disputar en diciembre. Y a apenas días de arrancar el curso, la parrilla ya ha cobrado su forma casi definitiva.

Una de las últimas piezas del puzle ha sido la de Stoffel Vandoorne, al que Jaguar anunció este lunes como piloto para el nuevo curso, completando así su alineación junto a Antonio Felix da Costa, que llegó el pasado año procedente de Porsche.

Vandoorne, campeón de la Fórmula E en la Season 8 de la categoría eléctrica (temporada 2021/2022) con Mercedes, regresa así al mundial tras un año fuera. El belga de 34 años, expiloto de McLaren en Fórmula 1 y actual piloto reserva de Aston Martin, ha pasado cuatro años con Peugeot en Hypercars en el Mundial de Resistencia, desde 2023 hasta el pasado septiembre, cuando su lugar en la marca del león pasó a ocuparlo Alex Quinn en las dos últimas rondas, en Barcelona y Monza.

Tras su exitoso paso por Mercedes, Vandoorne fichó por DS Penske, donde sin embargo no pudo ni acabar en el top 10 en ninguna de las dos temporadas, con una pole en Sao Paulo 2023 y un podio en Mónaco 2024 como mejores resultados. En 2025 pasó a Maserati, y a pesar del 14º puesto en el mundial, se llevó la victoria en la alocada primera carrera del fin de semana de Tokio. En 2026, Vandoorne fue piloto reserva de Jaguar, y la salida del histórico miembro del equipo Mitch Evans (a Opel) le ha abierto un hueco.

Vandoorne y Da Costa pilotarán el Jaguar I-Type 08 Gen4, que se presenta este martes, y que cambiará de aspecto respecto a lo que era habitual en la firma británica. Hasta ahora, combinaban el blanco y el negro, y así era el prototipo de Gen4 que mostraron en abril.

Sin embargo, el I-Type 08 será azul, como de hecho permite suponer el mono con el que se presentó a Vandoorne.

"Después de pasar un año en Jaguar como piloto reserva y de desarrollo, conozco de cerca el talento, el compromiso y la ambición presentes en todo el equipo", declaró Vandoorne.

"Estoy muy ilusionado por asumir un asiento titular y volver a competir en la Fórmula E. Es un campeonato que amo, un equipo que ahora conozco bien, y estoy deseando ayudar a avanzar a partir de las bases sólidas que construimos juntos".

Por su parte Ian James, jefe de equipo de Jaguar, comentó: "Conozco el nivel de Stoffel como piloto y como persona y, tras trabajar de cerca con él a lo largo del último año en nuestro programa de desarrollo GEN4, todo el equipo puede corroborar esas cualidades".

"Su experiencia, su conocimiento técnico y su capacidad demostrada para competir al más alto nivel hacen de él una elección natural junto a António en esta nueva era de la Fórmula E".

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