Fórmula E

Ticktum seguirá en la Fórmula E con el nuevo equipo Fortescue Zero

Cuando sus posibilidades de seguir en la Fórmula E parecían escasas, Dan Ticktum ha recibido un salvavidas por parte del equipo ahora conocido como Fortescue Zero.

Rachit Thukral

Editado: 22 oct 2026, 11:06

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Dan Ticktum, CUPRA KIRO

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dan Ticktum seguirá en la parrilla de la Fórmula E al inicio de la era Gen4 de la categoría eléctrica, tras firmar un contrato con Fortescue Zero, que ha adquirido la antigua estructura de DS Penske. El dos veces ganador de carreras pilotará para la nueva escudería satélite de Jaguar en 2026-27, formando equipo con Taylor Barnard.

Ticktum había pasado las últimas cinco temporadas compitiendo para Cupra Kiro en sus distintas representaciones, reconstruyendo poco a poco su carrera en la Fórmula E después de que se desvanecieran sus esperanzas de dar el salto a la Fórmula 1.

Aunque impresionó por su velocidad y pese a ganar una carrera en cada una de las dos últimas temporadas, a Ticktum le estaba costando mucho conseguir un asiento en la próxima parrilla.

El británico había afirmado anteriormente que los prejuicios sobre su personalidad le impedían conseguir nuevas ofertas, ya que quedó claro que Kiro no tenía intención de renovarle para el curso que viene. Pero, a menos de un mes del inicio de los test de pretemporada en el Jarama, se ha asegurado un puesto en Fortescue Zero para la primera campaña del equipo en la Fórmula E.

"Lo que me encanta de Fortescue Zero Racing es que quieren hacer las cosas de forma diferente", afirmó Ticktum. "Poder correr y representar a Fortescue Zero Racing en su primera temporada es un gran honor. Formar parte de la creación de un equipo desde cero es emocionante, sobre todo uno que cuenta con una larga trayectoria de competición y victorias".

"Soy muy consciente del apoyo que he recibido para llegar hasta aquí y de la confianza que se ha depositado en mí. Estoy enormemente agradecido y estoy deseando corresponder a esa confianza trabajando con Jim Wright y todo el equipo para que la temporada 2026/27 sea un gran éxito».

Jaguar TCS Racing y Fortescue Zero Racing

Foto: Jaguar Racing

Fortescue Zero, una empresa minera australiana, dio el salto al mundo del automovilismo en 2022 al adquirir la empresa Williams Advanced Engineering, que se fundó como una filial del equipo de F1 del mismo nombre.

La empresa actuó como proveedor técnico de la Fórmula E durante varias temporadas, suministrando baterías y el equipamiento para el sistema de recarga rápida Pit Boost.

El mes pasado se anunció que Fortescue Zero se hará cargo del equipo homónimo de Jay Penske y competirá en la Fórmula E con su propia escudería.

Penske había estado evaluando sus opciones para la era Gen4 después de que la colaboración oficial del equipo con DS Automobiles llegara a su fin la temporada pasada, cuando la empresa matriz, Stellantis, decidió lanzar en su lugar un equipo independiente bajo la marca Opel.

«Dan es un competidor feroz. Es rápido, intrépido, un ganador contrastado en la Fórmula E y no tiene miedo de traspasar los límites. En Fortescue, cuestionar la forma en que siempre se han hecho las cosas forma parte de nuestro ADN», afirmó Jim Wright, director del equipo Fortescue Zero Racing.

«Queremos ese afán de victoria en nuestro box, combinado con la disciplina y el trabajo en equipo necesarios para obtener resultados. Dan aporta al equipo experiencia, fuerza y una personalidad ganadora».

«Dan tiene fama de ser increíblemente rápido y de correr con garra. Como equipo nuevo, tenemos mucho que demostrar y, juntos, podemos mostrar de lo que es capaz Fortescue Zero Racing».

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