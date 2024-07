Rowland elogia a Nissan en el final más bonito e inesperado

Londres.- Todos los focos en la última carrera de la temporada 2024 de Fórmula E, en el ePrix de Londres, estaban puestos en los tres pilotos que se jugaban el título, pero a la manera Nissan, sin demasiado ruido pero con efectividad, Oliver Rowland se llevó una gran cuota de protagonismo con la victoria final.

El británico no se pudo clasificar para los duelos, y desde la última parte del top 10 avanzó hasta la cuarta plaza, donde primero pasó al piloto que llegaba líder a Londres, Nick Cassidy, luego al que era líder antes de la última carrera, Pascal Wehrlein, y por último al que era en ese momento virtual campeón, Mitch Evans.

Ese fue un broche de oro a una genial temporada, con dos victorias y otros cinco podios para ser cuarto en el mundial de pilotos.

"Es increíble", dijo resumiendo la carrera y su año. "Creo que para esta temporada teníamos claro que íbamos a intentar construir un equipo fuerte. Teníamos un montón de gente nueva que eran bastante inexpertos en algún área. Se trataba de ponerlos al día. Y, para ser sincero, si me hubieran dicho a principios de año lo que hemos conseguido, nunca lo habría creído".

"Queríamos ser constantes y lograr buenos resultados, y lo hemos conseguido".

El domingo además fue una redención de un sábado donde tuvo un incidente con Antonio Felix da Costa donde destrozó su alerón y además fue penalizado. "Creo que ayer estaba un poco decepcionado conmigo mismo, y con el resultado que obtuvimos, nunca tuve suerte aquí", dijo sobre correr en su país. Y es que la victoria llegó en casa

"Esta vez he esperado un poco mi momento, he aprovechado mis oportunidades cuando he podido", continuó antes de resumir cómo afrontó enfrentarse a los líderes. "Cuando llegué a la cuarta posición, realmente no quería involucrarme en absoluto en la batalla, porque lo último que quería hacer era influir en lo que estaba pasando".

"Creo que los tres chicos que estaban entre los tres primeros habían sido los mejores, y creo que se merecían luchar de manera justa, así que me quedé ahí y observé, y casi me mantuve a una distancia segura a veces. Entonces, obviamente, lo que pasó con Nick fue bastante desafortunado para él, pero me las arreglé para conseguir la posición, y luego los otros dos chicos obviamente todavía no habían activado su Modo de Ataque y luego estaba la cuestión de Safety Car".

"Pero sí, súper agradecido con el equipo y ha sido un año increíble y algo sobre lo que edificar el próximo año".

El cuarto puesto puede incluso saber algo agridulce teniendo en cuenta que Rowland se perdió por enfermedad las dos carreras de Portland. Y cuando se las recordaron, así como el problema que le robó el triunfo en la segunda carrera de Misano, dijo: "No pienso en eso, en absoluto. Obviamente estaba muy decepcionado porque tras no correr en Portland no esperaba llegar aquí con una oportunidad [antes del fin de semana era uno de los siete pilotos aún con opciones matemáticas de título]. Al no poder estar allí asumí que se había acabado en ese momento".

"Pero de cara a este fin de semana, se trataba simplemente de intentar construir, de intentar tener un buen fin de semana. Y no me arrepiento de nada. Es lo que hay. Tú tienes que hacer las cosas, como dice Pascal, y a veces va a tu favor, a veces va en tu contra. Obviamente ha sido un conjunto de circunstancias bastante extraño, pero creo que hemos venido aquí y hemos conseguido lo que queríamos conseguir y podemos estar muy orgullosos de ello", remató.

