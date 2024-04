Mortara y su descalificación a "15 metros" del final en el ePrix de Tokio

El piloto de Mahindra realizó su mejor carrera de la temporada 2024 de la Fórmula E durante el inaugural ePrix de Tokio, tras clasificarse tercero. Después de adelantar en la salida a Maximilian Gunther, quien después acabó en lo más alto del podio, Edoardo Mortara fue cayendo poco a poco para ver la bandera a cuadros en la sexta posición y sumó sus primeros puntos del año y de la escudería.

Sin embargo, el suizo fue descalificado después de que los comisarios determinaran que "la energía total utilizada superaba el máximo de 32 kWh", y dijo a Motorsport.com: "Desafortunadamente, al cruzar la línea de meta tuvimos un problema con el software por un uso excesivo de la energía".

"Normalmente, deberíamos tener una reducción de potencia una vez que han alcanzado la capacidad máxima de la batería, y esa función no fue bien, y acabamos consumiendo más de la cuenta", explicó. "Creo que fue quince metros antes de la meta, así que no habría cambiado nada [en el resultado], pero sigue siendo culpa nuestra, las reglas son las mismas para todos, y creo que la descalificación es, tengo que decirlo, algo merecida, lo asumimos, pero debemos mejorar esas cosas".

Mira cómo fue la carrera del ePrix de Tokio de la Fórmula E en 2024: Fórmula E E-Prix de Tokio: Guenther resiste la presión de Rowland para ganar

Las estrechas y reviradas curvas del trazado urbano japonés hicieron que las oportunidades de adelantamiento fueran escasas, lo que favoreció los intentos de Edoardo Mortara de mantenerse al frente, pero el lento ritmo de carrera hizo que el pelotón se mantuviera agrupado, lo que le puso en riesgo de perder posiciones cuando activara el modo de ataque.

"Ha sido un día difícil, estaba intentando mantenerme con los coches de cabeza, y estamos sufriendo con la eficiencia durante las carreras, debemos ser bastante creativos para asegurarnos de que podemos sumar algunos buenos puntos", indicó el suizo. "Desgraciadamente, fue complicado porque [Oliver] Rowland, que iba delante, decidió no apretar, y eso hizo que el pelotón se mantuviera muy compacto. Esas son las peores carreras para nosotros, somos muy vulnerables frente a nuestros rivales, pero, de todos modos, creo que hicimos una buena carrera".

Su compañero, Nyck de Vries, sufrió también después de empezar en el medio de la parrilla, antes de que un toque le obligara a retirarse: "Hoy no me ha salido del todo bien, me he enredado en una colisión, pero eso pasa cuando estás en esa zona del pelotón y en pistas tan estrechas. Espero que podamos seguir con la tendencia positiva y sumar puntos en el futuro".

