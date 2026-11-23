Fórmula E

La Fórmula E reacciona a la decisión de Stellantis sobre Citroen y Opel

La Fórmula E lamenta la decisión de Stellantis de reestructurar sus programas deportivos y buscará una buena salida de Citroen y Opel a finales de 2027.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 nov 2026, 16:04

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Nick Cassidy, Citroen Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Stellantis ha confirmado este lunes que saca a Peugeot del Campeonato del Mundo de Resistencia como parte de su plan de "reorientar sus actividades y recursos en el automovilismo deportivo hacia las carreras para clientes y el desarrollo de vehículos de alto rendimiento". Y además, reveló que Citroen y Opel dejarán la Fórmula E al acabar 2027.

La noticia:

La categoría eléctrica ha emitido un comunicado en reacción, asegurando que toma "nota" del anuncio de Stellantis y refleja que se debe a un gasto de aproximadamente 22.200 millones a principios de este año en el grupo. Además, ha recordado que Citröen podría seguir bajo otra identidad en 2028 y más allá.

"Opel y Citroën seguirán compitiendo durante toda la temporada 2027 de Fórmula E, lo que ofrece seguridad a los equipos, pilotos, socios y aficionados de cara a la próxima temporada. La participación de Citroën corre a cargo de un equipo independiente, que determinará su propio futuro en el campeonato más allá de esta temporada", dice el comunicado.

"La Fórmula E colaborará estrechamente con Stellantis para gestionar una transición ordenada, lo que incluye abordar las obligaciones contractuales y las disposiciones financieras asociadas a una salida anticipada, al tiempo que explora activamente el gran interés mostrado por nuevos fabricantes y equipos que desean incorporarse a la parrilla en futuras temporadas".

Con ello, la Fórmula E recuerda que Stellantis se comprometió para la Gen4, y que por tanto tiene responsabilidades financieras que negociar, si bien probablemente no faltarán pretendientes para hacerse con esos coches.

En el comunicado se trata de explicar que esta decisión se debe más a la salud financiera del grupo Stellantis que a la del mundial, tratando de aclararse por si otras marcas toman el mismo camino: "La decisión refleja una salida del mundo de la competición a nivel de todo el grupo, impulsada por las prioridades corporativas generales de Stellantis más que por la salud del campeonato. La Fórmula E sigue creciendo en los ámbitos deportivo, de retransmisión y comercial, con audiencias globales récord y un rápido crecimiento de su base de aficionados".

En la misma línea fue Jeff Dodds, director ejecutivo de Fórmula E, que admitió: "Nos decepciona el momento en que se produce el anuncio de hoy, ya que Stellantis se retira del automovilismo de fábrica en medio de un periodo de profundos cambios en la industria automovilística".

"Queremos asegurar a nuestros aficionados, socios y a los medios de comunicación que se llevará a cabo una transición clara, de acuerdo con los contratos del campeonato. Opel y Citroën competirán en la próxima temporada 2027, y agradecemos a todo el equipo de Stellantis, Opel y Citroën Racing su compromiso con el campeonato".

"De cara al futuro, la Fórmula E se encuentra en su mejor momento hasta la fecha. La llegada del GEN4, un calendario ampliado y nuestra colaboración global de retransmisión en streaming con Disney+ marcan el inicio de nuestra era más emocionante".

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