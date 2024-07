Un exitoso fin de semana para DS Penske en Portland

Las condiciones de la pista el domingo por la mañana eran ligeramente diferentes a las del día anterior, ya que tras la primera carrera llovió, así que la temperatura era bastante baja. Durante la sesión de entrenamientos libres todos tuvieron cuidado, pero el agarre era relativamente bueno, y los dos DS E-TENSE FE23 se mantuvieron al margen durante la primera mitad de la práctica, pero subieron el ritmo hacia el final.

Una bandera amarilla en la undécima curva por la resbaladiza superficie llevó a toda la parrilla a adoptar un enfoque más cauteloso, posponiendo la clasificación. A las 09:40 hora local, el primer grupo salió a la pista para decidir la parrilla de salida, con Jean-Éric Vergne rindiendo bien de inmediato, y se clasificó para los cuartos de final al marcar el segundo mejor tiempo de su grupo, a solo doce milésimas del Envision de Robin Frijns.

A continuación, Stoffel Vandoorne demostró el excelente rendimiento de su DS E-TENSE FE23, y fue quinto en su grupo, a una décima del Porsche de Pascal Wehrlein, para que después su compañero realizara una gran vuelta contra el Jaguar de Nick Cassidy, lo que le permitió pasar de ronda y alcanzar las semifinales.

El galo se enfrentó entonces a Robin Frijns, al que batió para llegar a la final. Esta vez era Antonio Félix Da Costa contra quien luchaba por la pole position. Al final de la final, Jean-Éric Vergne consiguió su 17ª pole position de su vida en Fórmula E, convirtiéndose así en el piloto con más de toda la historia de la categoría eléctrica.

"Me lo he creído hasta la última curva, lo he dado todo en esa vuelta. Ahora tendremos que hacer una carrera inteligente para conseguir el mayor número de puntos posible para el equipo", declaró tras terminar la sesión.

El arte de la gestión de la energía en la Fórmula E

La carrera estaba programada a una vuelta menos que el día anterior, y con 26 en lugar de 27, la estrategia con la energía resultó ser muy diferente. La prueba empezó con un ritmo más rápido y una acalorada batalla en el pelotón, mientras que el francés consiguió mantener su posición en el grupo de cabeza, pero su compañero en el DS Penske, Stoffel Vandoorne, se quedó fuera de los diez primeros.

En ese circuito tan rápido, los adelantamientos eran muy frecuentes, y la naturaleza de la pista hizo que las posiciones cambiasen constantemente. En solo cuatro giros desde el inicio de la carrera hubo nada menos que cuatro cambios de liderato, aunque el secreto para intentar ganar era mantenerse entre los tres primeros, pero ahorrando energía para tomar la delantera en el momento adecuado.

También era posible intentar una escapada, pero con el riesgo de quedarse sin armas por falta de batería o por la salida de un coche de seguridad. Eso es lo que ocurrió a menos de diez giros para el final, cuando el Safety Car entró en el asfalto para retirar restos de los monoplazas, con lo que todo se alargó una vuelta y alteró las estrategias de los líderes.

El final destacó la actuación de los Porsche y los Jaguar, así como del DS Penske de Jean-Éric Vergne, que cruzó la meta en quinto lugar. Como siempre desde el inicio de la temporada, DS Automobiles sigue siendo el único fabricante capaz de hacer sombra a los equipos alemanes y británicos, y las próximas carreras de Fórmula E, y las finales, tendrán lugar los días 20 y 21 de julio en Londres.

