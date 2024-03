Da Costa pide explicaciones por los "penosos" criterios de la FIA

El portugués era tercero en las últimas vueltas de la carrera inaugural de la Fórmula E en Japón, tras haber remontado desde la octava posición de la parrilla y disputarle el segundo puesto a Oliver Rowland.

Antonio Felix da Costa se lanzó por la línea exterior antes de la curva 15 mientras Rowland se defendía, e intentó completar el adelantamiento por el exterior de la curva de izquierdas.

Da Costa afirma que tuvo que frenar para evitar el muro exterior y que, a pesar de que no hubo toque entre él y Rowland, el incidente merecía una investigación por parte de los comisarios.

"Llevo muchos años compitiendo y conozco el riesgo de ir por el exterior, pero no puedes empujar a alguien contra el muro y si no freno le doy al muro seguro", dijo Da Costa a Motorsport.com.

"Sólo necesito que la FIA me diga si eso está bien, porque si está bien, correré así yo también, pero un día está bien y otro no. Me arrinconó al 100%, mi rueda delantera estaba en su rueda delantera y me empujó completamente contra el muro".

"Estoy un poco decepcionado porque la FIA siempre dice que no penaliza por las consecuencias, pero sí lo hace porque sé que si llego a tocar el muro en ese momento Oliver habría recibido una penalización".

"Y como yo evité el toque, él no recibe la penalización, así que casi veo que necesito golpear el muro para que la FIA le penalice, lo que realmente es penoso".

Esa pérdida de impulso permitió a Jake Dennis adelantar a da Costa y hacerse con la última plaza del podio, mientras que Rowland terminó finalmente segundo por detrás de Maximilian Guenther.

Cuando se le preguntó por el incidente, Rowland respondió: "Por fuera, era un suicidio".

Oliver Rowland, del equipo Nissan de Fórmula E, en la parrilla de salida. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Da Costa cree que de haber adelantado a Rowland tenía potencial para disputarle la victoria a Guenther, mientras que el cuarto puesto final seguía siendo positivo tras un complicado inicio de año.

"Estos chicos están gestionando su energía, sentí que tenía un poco de ventaja en eso", dijo. "Parecía que éramos súper eficientes como siempre con el tren motriz de Porsche, lo que es genial".

"Nadie puede decir [si habría ganado], pero sin duda lo habría intentado porque no soy de los que se sientan a mirar, pero a veces esto es lo que hay".

"Es decepcionante, pero por otro lado creo que en Sao Paulo y aquí hemos demostrado un buen ritmo, aprovechando el impulso que yo quería".

"Terminé cuarto hoy, debería haber subido al podio, en Sao Paulo terminamos sextos, así que empezamos a coger impulso para el resto de la temporada", concluyó.