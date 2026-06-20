La explicación de Mari Boya al hundimiento de Prema en F2: "Muchos ingenieros se fueron"

La temporada de Mari Boya en Fórmula 2 está siendo mucho más complicada de lo que cualquiera podía esperar hace apenas unos meses. Después de firmar un brillante 2025 en Fórmula 3, donde terminó tercero en el campeonato y fue uno de los pilotos más fuertes de la segunda mitad del curso, el español dio el salto a la antesala de la Fórmula 1 con Prema, uno de los equipos más exitosos de la historia reciente de la categoría.

Sobre el papel, parecía una combinación destinada a pelear por las primeras posiciones. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

Boya ha sumado pocos puntos en este arranque de campeonato, pero la situación va mucho más allá de sus resultados individuales. Su compañero de equipo, Sebastian Montoya, también está sufriendo para acercarse a las posiciones delanteras, en una temporada marcada por las dificultades de una estructura que históricamente siempre había sido una referencia.

Durante una mesa redonda con medios españoles, el piloto de la academia Aston Martin explicó por primera vez con detalle qué ocurrió dentro de Prema durante el invierno. "Está siendo un principio de año bastante complicado. No esperaba tener este invierno con tanto cambio dentro del equipo", reconoció en una charla con medios españoles donde se encontraba Motorsport.com.

Según Boya, la situación comenzó incluso antes del inicio de la temporada: "Justo antes de empezar el año el jefe se fue y por ello muchos ingenieros fieles a la familia Rosin se fueron del proyecto".

La pérdida de personal clave ha tenido consecuencias importantes en una categoría tan exigente como la Fórmula 2, donde apenas hay tiempo para encontrar soluciones durante los fines de semana. "Tantas carreras en circuitos donde nunca la F2 había estado antes, como Miami o Montreal, llegábamos sin ningún dato a esas carreras y con ingenieros que no habían estado nunca en la categoría llegábamos a clasificación sin tener ninguna conclusión de nada".

Para Boya, uno de los factores más frustrantes es que las sensaciones iniciales fueron muy diferentes a las actuales. "Mi primer día en el coche en Abu Dhabi estaba quinto y súper contento. Considero que el cambio no es tan grande de categoría", explicó, recordando además que varios de los pilotos que actualmente dominan el campeonato fueron sus rivales directos la pasada temporada en Fórmula 3.

PREMA no ha traído ninguna mejora respecto 2025

El español también señaló otro problema que ayuda a explicar la pérdida de competitividad del equipo. "Del año pasado no hemos traído ninguna mejora y los equipos siguen mejorando".

Pese a ello, Boya asegura que dentro de Prema ya se están produciendo movimientos para intentar revertir la situación. "Ahora llegaremos a la gira europea, que es donde más datos hay de años anteriores, y en estos momentos también el equipo está trayendo nuevos ingenieros para intentar darle la vuelta a esta situación".

Aun así, el piloto catalán evita buscar excusas y mantiene la confianza en que el panorama pueda cambiar durante la segunda mitad del campeonato: "Es un momento algo frustrante, pero así es el deporte. Hay que seguir trabajando y la temporada es muy larga".

Mientras tanto, Boya sigue contando con el respaldo de Aston Martin, que continúa apoyando su desarrollo dentro de la academia de jóvenes pilotos de la marca británica. Un apoyo que le permite afrontar con calma una temporada en la que los resultados no están reflejando, por ahora, el potencial que mostró durante su ascenso hacia la Fórmula 2.