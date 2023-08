Horarios de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Monza, cómo verlo y cuentas

Junto al GP de Italia de F1, el fin de semana del 1 al 3 de septiembre se disputa la penúltima cita de la temporada 2023 de Fórmula 2 y la última de la Fórmula 3 en el circuito de Monza. Mira a qué hora son los entrenamientos la clasificación, la carrera sprint del sábado y la carrera principal del domingo de la F2 y F3 en Italia.

Con esta acabará la temporada 2023 de Fórmula 3 y tras esta solo quedará una ronda más de la temporada 2023 de Fórmula 2, la que se disputará en casi tres meses, a finales de noviembre, en Abu Dhabi.

Horarios de la Fórmula 2 2023 en Monza (Italia)

Entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Monza (Italia): viernes 1 de septiembre a las 11:05h

Clasificación de la Fórmula 2 en Monza (Italia): viernes 1 de septiembre a las 16:00h

Carrera sprint de la Fórmula 2 en Monza (Italia): sábado 2 de septiembre a las 14:15h (21 vueltas)

Carrera principal de la Fórmula 2 en Monza (Italia): domingo 3 de septiembre a las 09:55h (30 vueltas)

Los entrenamientos libres de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 serán el viernes antes que los entrenamientos libres 1 del GP de Italia de Fórmula 1; la clasificación del viernes de la F2 y la F3 en Monza será justo antes de la FP2 de la Fórmula 1; la carrera sprint de la F3 será el sábado por la mañana antes que cualquier sesión de F1; la carrera sprint del sábado de la F2 será entre la FP3 y la clasificación de la F1; y la carrera principal del domingo por la mañana de F2 y F3 en Monza será temprano, horas antes de la carrera de Fórmula 1.

Horarios de la Fórmula 3 2023 en Monza (Italia)

Entrenamientos libres de la Fórmula 3 en Monza (Italia): viernes 1 de septiembre a las 09:40h

Clasificación de la Fórmula 3 en Monza (Italia): viernes 1 de septiembre a las 15:05h

Carrera sprint de la Fórmula 3 en Monza (Italia): sábado 2 de septiembre a las 09:25h (18 vueltas)

Carrera principal de la Fórmula 3 en Monza (Italia): domingo 3 de septiembre a las 08:15h (22 vueltas)

Cómo ver por TV clasificación y las dos carreras de F2 y F3 de Monza (Italia) en España

DAZN posee los derechos de retransmisión de la Fórmula 2 y la Fórmula 1 (y de F1 y MotoGP) en España, y emitirán la clasificación del viernes de F2 y F3 en Monza, así como las carreras del sábado y del domingo, en su canal DAZN F1. Los entrenamientos libres de F2 y F3 en Italia no los podrás ver por televisión en España, no los retransmite DAZN.

¿Cómo llegan los campeonatos de F2 y F3 a Monza (Italia)?

Tras el drama de todos los aspirantes al título en Zandvoort, a Théo Pourchaire le queda una cita menos para ser campeón, y podría serlo este fin de semana si lograse 26 puntos más que un Frederik Vesti al que saca 12 puntos, por lo que parece que todo se decidirá en noviembre en Abu Dhabi. Matemáticamente hasta nueve pilotos todavía tienen opciones, pero probablemente tras este fin de semana solo queden, salvo nueva catástrofe de los punteros, Pourchaire y Vesti.

En la Fórmula 3, como verás a continuación, Gabriel Bortoleto es virtual campeón, y el mismo viernes, solo con la clasificación, ya podría coronarse.

Pos Piloto Puntos 1 GABRIEL BORTOLETO 144 26 32 15 19 19 17 16 - - 2 PAUL ARON 106 6 16 16 16 11 12 17 12 - 3 PEPE MARTÍ 105 19 6 12 31 7 17 8 5 - 4 ZAK O'SULLIVAN 101 - 20 6 15 32 - 28 - - 5 FRANCO COLAPINTO 100 10 - 15 23 12 14 19 7 - 6 DINO BEGANOVIC 94 22 6 18 15 14 - 19 - - 7 GABRIELE MINÌ 87 6 22 28 - 9 12 10 - - 8 OLIVER GOETHE 66 23 - - - - 25 18 - - 9 LEONARDO FORNAROLI 66 3 16 9 8 1 25 2 2 - 10 CAIO COLLET 61 8 - 2 - 23 7 - 21 - 11 GREGOIRE SAUCY 54 16 22 9 - 2 2 2 1 - 12 CHRISTIAN MANSELL 52 - 4 - 1 6 18 5 18 - 13 TAYLOR BARNARD 50 - 2 10 4 - - - 34 - 14 LUKE BROWNING 41 10 4 15 9 - - - 3 - 15 SEBASTIAN MONTOYA 37 3 9 5 6 2 4 - 8 - 16 JONNY EDGAR 30 2 - - - 14 - 7 7 - 17 NIKITA BEDRIN 24 - - - 1 - - 8 15 - 18 HUGH BARTER 14 - - - - 4 5 - 5 - 19 MARI BOYA 13 - - - 12 - - 1 - - 20 ALEX GARCIA 12 - - - - - - - 12 - 21 KAYLEN FREDERICK 11 6 1 - - 4 - - - - 22 SOPHIA FLOERSCH 6 - - - - - - - 6 - 23 NIKOLA TSOLOV 4 - - - - - - - 4 - 24 IDO COHEN 2 - - - - - 2 - - - 25 TOMMY SMITH - - - - - - - - - 26 OLIVER GRAY - - - - - - - - - 27 RAFAEL VILLAGOMEZ - - - - - - - - - 28 FRANCESCO SIMONAZZI - - - - - - - - - 29 HUNTER YEANY - - - - - - - - - 30 ROBERTO FARIA - - - - - - - - - 31 MCKENZY CRESSWELL - - - - - - - - - 32 PIOTR WIŚNICKI - - - - - - - - - 33 MAX ESTERSON - - - - - - - - - 34 MICHAEL SHIN - - - - - - - -

¿Qué necesita Bortoleto para ser campeón de F3 2023 en Monza? ¿Qué opciones tiene Pepe Martí?

Gabriel Bortoleto sólo necesita que el estonio Paul Aron y el español Pepe Martí no logren la pole en la clasificación del viernes. Y si eso pasa y el título de Bortoleto no llega el viernes, su rival que haya hecho la pole position en clasificación tendría que ganar las dos carreras y además añadir algo poco probable: que Bortoleto no puntúe en ninguna de las dos. Casi una utopía.

Por tanto, para que Pepe Martí sea campeón, necesitaría hacer la pole el viernes, ganar la carrera del sábado y la carrera del domingo y que Bortoleto no puntúe en ninguno de las dos carreras.