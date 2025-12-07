F2 Abu Dhabi: Dürksen repite victoria en la última del año; Invicta se corona en equipos

Joshua Dürksen se llevó la última carrera de la F2 2025 en Abu Dhabi, como ya había hecho 12 meses atrás, aprovechando un gran ritmo y las batallas de los pilotos que le precedían para terminar por todo lo alto la temporada.

"¡Es realmente increíble ganar aquí! AIX Racing ha hecho un trabajo increíble. Estoy muy agradecido por estos dos años juntos. Quería ganar esta carrera por ellos", dijo un emocionado Durksen al bajars del coche.

Junto a él en el podio estuvo Roman Staněk, cuyo segundo puesto y por supuesto todos los puntos del campeón Leonardo Fornaroli que esta vez fue undécimo, dio el título por equipos a Invicta Racing. Y tercero fue Gabriele Mini, con una actuación bastante silenciosa pero exitosa con el Prema, favorecido por la sanción a Dino Beganovic por exceder la velocidad permitida en el pitlane.

Resultados de la F2 en Abu Dhabi

Resumen de la carrera de F2 en Abu Dhabi

La última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 2 tuvo cierta dosis de lío desde el principio. En la salida, Stanek se mantuvo en cabeza desde la pole con Crawford detrás, pero Dino Beganovic pasó a Fornaroli para ser tercero. SIn embargo, en la vuelta 2 Alex Dunne y Victor Martins se tocaron en la curva 6 y ambos trompearon, mientras que Cian Sheilds no les pudo esquivar y acabó impactando contra el Rodin, haciendo salir por primera vez el Safety Car.

La prueba se relanzó en la vuelta 6, y en la 7 el líder Stanek paró, con Beganovic, segundo clasificado, pegado a él, pero el de Invicta se mantuvo delante. Sin embargo, en la vuelta 8 el de Hitech le pasó, convirtiéndose en nuevo líder virtual. Pronto se vio que esa batalla les costó tiempo cuando, tras hacer su parada en la vuelta 9, Joshua Dürksen volvió a pista por delante.

Pronto duró la paz cuando Sebastian Montoya acabó fuera en la salida de la curva 14, y aunque la situación se iba a resolver con Virtual Safety Car, acabó siendo un Safety Car completo para retirar el coche del colombiano. Los ocho primeros clasificados en ese momento, Fornaroli, Lindblad, Bennett, Verschoor, Crawford, Tsolov, Stenshorne e Inthraphuvasak aún tenían que entrar.

Hubo de nuevo bandera verde en la vuelta 15, y poco después se anunciaron 5 segundos de sanción a Beganovic y Luke Browning por exceso de velocidad en el pitlane. Lindblad empezó a atacar a Fornaroli por la primera plaza, y detrás, en la lucha por el liderato real, Dürksen adelantó a Stenshorne para meter un coche entre él y Beganovic. La lucha entre Lindblad y Fornaroli se intensificó, llegando a tocarse, y en la vuelta 22 por fin el futuro piloto de Racing Bulls en F1 adelantó al nuevo protegido de McLaren F1.

Ahí no acabaron las malas noticias de Fornaroli, al que Jak Crawford adelantó en la vuelta 26 para robarle el segundo lugar.

Cuando todos los de delante hicieron sus paradas, Joshua Dürksen no tuvo problemas para dominar hasta ver la bandera a cuadros y repetir la victoria que ya había logrado en Abu Dhabi en 2024 (cuando se coronó campeón Bortoleto) y cerrar el curso de la mejor manera.