F2 Abu Dhabi: Dürksen repite victoria en la última del año; Invicta se corona en equipos
El paraguayo Joshua Dürksen se hizo con la última victoria del año 2025 en la F2 en Abu Dhabi, mientras Invicta se coronaba campeón por equipos.
Segundo clasificado Joshua Durksen, AIX Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Joshua Dürksen se llevó la última carrera de la F2 2025 en Abu Dhabi, como ya había hecho 12 meses atrás, aprovechando un gran ritmo y las batallas de los pilotos que le precedían para terminar por todo lo alto la temporada.
"¡Es realmente increíble ganar aquí! AIX Racing ha hecho un trabajo increíble. Estoy muy agradecido por estos dos años juntos. Quería ganar esta carrera por ellos", dijo un emocionado Durksen al bajars del coche.
Junto a él en el podio estuvo Roman Staněk, cuyo segundo puesto y por supuesto todos los puntos del campeón Leonardo Fornaroli que esta vez fue undécimo, dio el título por equipos a Invicta Racing. Y tercero fue Gabriele Mini, con una actuación bastante silenciosa pero exitosa con el Prema, favorecido por la sanción a Dino Beganovic por exceder la velocidad permitida en el pitlane.
Resultados de la F2 en Abu Dhabi
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|33
|
-
|1
|25
|2
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|33
|
+5.500
5.5
|5.500
|1
|18
|2
|3
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|33
|
+6.000
6.0
|0.500
|1
|15
|4
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|33
|
+6.300
6.3
|0.300
|1
|12
|5
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|33
|
+12.300
12.3
|6.000
|1
|10
|6
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|33
|
+16.100
16.1
|3.800
|1
|8
|7
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|33
|
+16.800
16.8
|0.700
|1
|6
|8
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|33
|
+17.400
17.4
|0.600
|1
|4
|9
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|33
|
+24.400
24.4
|7.000
|1
|2
|10
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|33
|
+25.700
25.7
|1.300
|2
|1
|1
|11
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|33
|
+26.600
26.6
|0.900
|1
|12
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|33
|
+30.700
30.7
|4.100
|1
|13
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|33
|
+33.700
33.7
|3.000
|1
|14
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|33
|
+37.300
37.3
|3.600
|1
|15
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|33
|
+38.400
38.4
|1.100
|1
|16
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|33
|
+42.900
42.9
|4.500
|1
|17
|
T. Inthraphuvasak Trident
|23
|33
|
+52.400
52.4
|9.500
|1
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|8
|
25 laps
|Abandono
|dnf
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|1
|
32 laps
|Abandono
|dnf
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|1
|
32 laps
|Abandono
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|1
|
32 laps
|Abandono
|dns
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|0
|
|Ver resultados
Resumen de la carrera de F2 en Abu Dhabi
La última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 2 tuvo cierta dosis de lío desde el principio. En la salida, Stanek se mantuvo en cabeza desde la pole con Crawford detrás, pero Dino Beganovic pasó a Fornaroli para ser tercero. SIn embargo, en la vuelta 2 Alex Dunne y Victor Martins se tocaron en la curva 6 y ambos trompearon, mientras que Cian Sheilds no les pudo esquivar y acabó impactando contra el Rodin, haciendo salir por primera vez el Safety Car.
La prueba se relanzó en la vuelta 6, y en la 7 el líder Stanek paró, con Beganovic, segundo clasificado, pegado a él, pero el de Invicta se mantuvo delante. Sin embargo, en la vuelta 8 el de Hitech le pasó, convirtiéndose en nuevo líder virtual. Pronto se vio que esa batalla les costó tiempo cuando, tras hacer su parada en la vuelta 9, Joshua Dürksen volvió a pista por delante.
Pronto duró la paz cuando Sebastian Montoya acabó fuera en la salida de la curva 14, y aunque la situación se iba a resolver con Virtual Safety Car, acabó siendo un Safety Car completo para retirar el coche del colombiano. Los ocho primeros clasificados en ese momento, Fornaroli, Lindblad, Bennett, Verschoor, Crawford, Tsolov, Stenshorne e Inthraphuvasak aún tenían que entrar.
Hubo de nuevo bandera verde en la vuelta 15, y poco después se anunciaron 5 segundos de sanción a Beganovic y Luke Browning por exceso de velocidad en el pitlane. Lindblad empezó a atacar a Fornaroli por la primera plaza, y detrás, en la lucha por el liderato real, Dürksen adelantó a Stenshorne para meter un coche entre él y Beganovic. La lucha entre Lindblad y Fornaroli se intensificó, llegando a tocarse, y en la vuelta 22 por fin el futuro piloto de Racing Bulls en F1 adelantó al nuevo protegido de McLaren F1.
Ahí no acabaron las malas noticias de Fornaroli, al que Jak Crawford adelantó en la vuelta 26 para robarle el segundo lugar.
Cuando todos los de delante hicieron sus paradas, Joshua Dürksen no tuvo problemas para dominar hasta ver la bandera a cuadros y repetir la victoria que ya había logrado en Abu Dhabi en 2024 (cuando se coronó campeón Bortoleto) y cerrar el curso de la mejor manera.
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Así termina el Mundial de F1 2025: puntos y posiciones
Lando Norris se proclama campeón de la F1 2025; su primer título
Norris, campeón del mundo de F1; insuficiente triunfo de Verstappen en Abu Dhabi
La estrategia en Abu Dhabi: ¿Cómo influirán los neumáticos en el título 2025?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios