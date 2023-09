Cómo lo mejor y lo peor de la F1 sirvió para crear el nuevo coche de F2

Sin embargo, los 18 meses transcurridos desde el comienzo de la nueva era de monoplazas con efecto suelo no han sido un camino de rosas, y los grandes premios han sido irregulares. En el lado positivo, los coches parecen más capaces de seguirse unos a otros que con respecto a la antigua generación, lo que ha permitido batallas más reñidas de lo que se esperaba.

Sin embargo, también se han producido quebraderos de cabeza, sobre todo cuando los equipos y los responsables del reglamento han tenido que sufrir el grave porpoising que asoló las primeras carreras con los nuevos vehículos. Eso dice mucho de los aspectos buenos de la nueva normativa de la Fórmula 2 para 2024, quienes han aprendido las lecciones del Gran Circo.

En lugar de optar por ceñirse a una simple evolución de su fórmula de diseño actual, de eficiencia aprobada, en su siguiente reglamento se acercan mucho más a la máxima categoría con el efecto suelo, conceptos de alerón similares [excluyendo el llamativo DRS] y elementos de seguridad.

Y todo ello, con el único objetivo de producir un monoplaza que permita competir bien, y como dijo el director técnico de la antesala de la Fórmula 1, Didier Perrin: "Con la aerodinámica del coche, nos hemos centrado en la capacidad de adelantamiento, la posibilidad de que un coche siga a otro".

Por su parte, el director técnico de la FIA, Tim Goss, que trabaja en todas las categorías, tiene claro que las lecciones positivas extraídas de la Fórmula 1 desde el inicio de 2022 sirvieron para crear el nuevo vehículo. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre la transferencia de un campeonato a otro, dijo: "El coche de Fórmula 1 de 2022 supuso un gran paso adelante en cuanto a la proximidad de los monoplaza en las curvas.

"Eso se consiguió prestando mucha atención a los detalles en dos cosas, la forma de la estela que se genera desde la parte trasera del coche de Fórmula 1, pero también cómo la parte delantera del monoplaza hace frente al flujo perturbado", explicó. "Lo que tomamos como punto de partida para el coche de Fórmula 2 fue que la FIA había desarrollado una base de la Fórmula 1, el nombre en código real del coche era 'Uniforme', y lo transformamos en un coche del tamaño de un Fórmula 2 con neumáticos del tamaño de un Fórmula 2, etc.".

"Entonces lo que tuvimos que hacer fue, como no podíamos simplemente tener ese monoplaza con el que seguir adelante, tuvimos que respetar las cifras de rendimiento que estábamos apuntando en la Fórmula 2, y también el hecho de que teníamos que eliminar la complejidad para mantener un bajo coste".

El alerón trasero con el DRS

No ha sido un simple ejercicio de copiar y pegar, y la FIA y la Fórmula 2 han optado por tomar algunas medidas adicionales para garantizar que el monoplaza siga ayudando a generar buenas carreras. Nada lo demuestra mejor que el llamativo alerón trasero, que cuenta con un enorme elemento con el DRS en forma de abanico que provocará una enorme diferencia de velocidad cuando se utilice.

Tim Goss explicó que el diseño surgió del deseo de asegurarse de que el DRS fuera muy eficaz: "Lo que buscábamos era un delta de DRS de un margen determinado, por lo que hay que asegurarse de tener suficiente potencia. Es fácil reducir el DRS, se puede hacer con la longitud de las zonas, el número de zonas, etc., pero hay que asegurarse de tener suficiente importancia".

"Para ser sincero, uno de los mayores retos con la parte trasera del coche y el alerón posterior era poner un alerón al estilo de la Fórmula 1 con los bordes enrollados, que son buenos para el rendimiento del rebufo, teniendo en cuenta el coste y la simplicidad en el mundo real", continuó el ingeniero. "Creo que lo que Dallara ha conseguido es una solución fantástica en términos de rendimiento, estética y DRS".

Peligro con el porpoising

El paso a un coche con efecto suelo ha planteado inevitablemente la posibilidad de que la Fórmula 2 sufra del mismo modo que hizo la Fórmula 1 con el porpoising. Sin embargo, Tim Goss insistió en que, aunque a todos en la parrilla les pilló por sorpresa el rebote a principios de 2022, el conocimiento de ese factor ahora está ayudando a los equipos para evitarlo.

Esas mismas lecciones se están aplicando al coche de Fórmula 2, por lo que cree que la categoría puede evitar caer en la misma trampa que el Gran Circo: "Éramos muy conscientes de ello cuando nos pusimos a crear este coche, porque justo en el momento en que estábamos estableciendo los requisitos con el promotor, la Fórmula 1 estaba en problemas al experimentar un porpoising bastante significativo".

"Obviamente, nosotros mismos sabíamos bastante sobre el tema y, al determinar las especificaciones del coche y lo que queríamos conseguir para mejorar, también queríamos asegurarnos de que, aunque estábamos pasando a un incremento del efecto suelo, no estábamos sobrecargando el fondo, y no lo estábamos exigiendo demasiado", explicó Tim Goss. "Era muy importante para nosotros que, en términos de aerodinámica del coche, la solución generara carga aerodinámica a mayor altura, y que no hubiera necesidad de bajar la puesta a punto y tener problemas de porpoising".

Y aunque la prueba de lo bien que el coche de Fórmula 2 ha evitado el porpoising solo se sabrá cuando empiecen las pruebas en pista a finales de este mes, los jefes del campeonato son optimistas al respecto: "Evidentemente, no esperamos que se genere porpoising porque hemos trabajado con la FIA en la definición del coche. Nos hemos beneficiado de la experiencia de la FIA y de la Fórmula 1".

"Lo comprobaremos, y obviamente será una de las primeras cosas en las que nos fijaremos, que no nos afecta el porpoising. Confiamos en que no ocurra", añadió Didier Perrin.

El coche de nueva generación de la Fórmula 2 es un gran ejemplo de cómo las lecciones aprendidas en una categoría se aplican a otra, y del efecto positivo que los conocimientos del Gran Circo pueden tener en otros campeonato. No obstante, las cosas no se detendrán ahí, puesto que la FIA espera que todo lo aprendido sobre lo que se necesita para fabricar buenos coches de carreras puedan aplicarse al monoplaza de Fórmula 3 que llegará en 2025.

Como dijo Goss: "Lo que intentamos hacer es aprovechar todas las lecciones aprendidas de la Fórmula 1 y la Fórmula 2 para ofrecer grandes carreras. Ese es el objetivo, intentar hacer grandes carreras, y eso va más allá de hacer adelantamientos con DRS en las rectas, así que trasladaremos eso a la Fórmula 3".

