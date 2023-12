Fórmula 2 y F3 2024, alineaciones: ¿qué piloto estará en cada equipo?

Theo Pourchaire ganó el Campeonato de F2 de 2023, pero no volverá a la categoría en 2024, ya que pasará a la Super Fórmula de Japón y además de seguir siendo piloto reserva de Sauber F1.

El subcampeón de la F2 en 2023, Frederik Vesti, tampoco parece que vaya a volver, y otros jóvenes talentos como Jack Doohan y Ayumu Iwasa también se dirigen a su próxima aventura en el automovilismo fuera de la escalera de la F2.

Así pues, ¿quién estará en la parrilla de F2 cuando comience la temporada 2024 en Bahrein a finales de febrero? Lo repasamos

¿Dónde correrá la Fórmula 2 en 2024?

Prueba Circuito Fecha 1 Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir, Bahrein 29 de febrero - 2 de marzo 2 Circuito Yedah Corniche, Yedah, Arabia Saudí 7-9 de marzo 3 Circuito Albert Park, Melbourne, Australia 22-24 de marzo 4 Circuito de Imola, Imola, Italia 17-19 de mayo 5 Circuito de Mónaco, Mónaco 24-26 mayo 6 Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, España 21-23 de junio 7 Red Bull Ring, Spielberg, Austria 28-30 de junio 8 Circuito de Silverstone, Silverstone, Reino Unido 5-7 de julio 9 Hungaroring, Mogyorod, Hungría 19-21 julio 10 Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica 26-28 julio 11 Circuito de Monza, Monza, Italia 30 de agosto - 1 de septiembre 12 Circuito urbano de Bakú, Bakú, Azerbaiyán 13-15 septiembre 13 Circuito Internacional de Losail, Losail, Qatar 29 de noviembre - 1 de diciembre 14 Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, Emiratos Árabes 6-8 de diciembre

¿Quién competirá en la Fórmula 2 en 2024? Pilotos y equipos

Alineación de pilotos del Gran Premio ART de 2024

Pourchaire dio ART su primer campeonato de pilotos desde el de Nyck de Vries en 2019, y el conjunto francés se llevó un doble título al superar a Prema por equipos. ART tiene una rica historia en las ctegorías junior, ya que George Russell, Alex Albon, Nico Rosberg y Lewis Hamilton han pilotado anteriormente para el equipo.



- Piloto 1: Zak O'Sullivan (Reino Unido): El ganador del Premio Aston Martin Autosport BRDC al Mejor Joven Piloto del Año 2021 pasará a la F2 tras terminar segundo en el campeonato de F3 de 2023. O'Sullivan tuvo un año sólido con más victorias en carrera -cuatro- que cualquiera de sus rivales, pero la mayor regularidad de Gabriel Bortoleto le costó el título. O'Sullivan sustituirá a Pourchaire y espera mejorar su posición en el equipo Williams F1 tras pilotar en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi para la escudería británica.

- Piloto 2: Por confirmar. ART aún no ha anunciado quién será el compañero de equipo de O'Sullivan, pero se espera que Victor Martins repita por segundo año en la categoría. El junior d Alpine completó los test post-temporada con el equipo en Abu Dhabi, después de que el campeón de la F3 2022 terminara quinto como compañero de equipo de Pourchaire, siendo la victoria en Silverstone su resultado más destacado.

Alineación de pilotos de Prema Racing 2024

Prema se quedó a las puertas de su tercer título en cuatro años, pero el de 2023 fue un éxito que mejoró su cuarto puesto de 2022. Ahora que Vesti ha dejado el equipo, Prema tiene un gran vacío que llenar con sus nuevos jóvenes talentos que esperan hacer precisamente eso, alcanzar la gloria.

- Piloto 1: Andrea Kimi Antonelli (Italia): El joven prodigio de 17 años es conocido como uno de los mejores talentos jóvenes del momento, lo que queda patente en su paso la F2. El júnior de Mercedes llegará a la categoría tras ganar el Campeonato de Europa de Fórmula Regional 2023, lo que significa que pasa por alto la F3.

- Piloto 2 : Por confirmar. Prema aún no ha confirmado el compañero de equipo de Antonelli, pero se espera que sea Ollie Bearman, que regresará por segundo año a la F2. El júnior de Ferrari impresionó durante su campaña de novato terminando sexto en la clasificación y sólo su compañero Vesti ganó más carreras que él. Otro punto destacado del año de Bearman fue pilotar para Haas en la FP1 en los GP de México y Abu Dhabi, por lo que será uno de los favoritos para la corona de la F2 de 2024, mientras que el joven de 18 años tiene los ojos puestos en un futuro asiento en la F1.

Alineación de pilotos de Rodin Carlin 2024

Rodin Carlin dio un paso atrás en 2023, cuando consiguió su puntuación más baja desde que el campeonato se rebautizó como F2 en 2017. Enzo Fittipaldi logró la única victoria del equipo para terminar séptimo en el campeonato, tres puestos por encima de su compañero de equipo Zane Maloney. Rodin Carlin terminó tercero en el campeonato de equipos tras haber acabado segundo en 2022.

- Piloto 1: Zane Maloney (Barbados): El subcampeón de la F3 en 2022 tuvo una temporada de debut en la F2 con altibajos, ya que terminó 10º en el campeonato, pero logró cuatro podios. No obstante, seguirá por segundo año consecutivo, pero con un compañero de equipo diferente, ya que Fittipaldi ha dejado Carlin.

- Piloto 2: Ritomo Miyata (Japón): El vigente campeón de la Super Fórmula correrá fuera de Asia Oriental por primera vez en su carrera, y se ha pasado a la F2 para 2024. Miyata, de 24 años, se impuso a Liam Lawson en la Super Fórmula, y también ganó el campeonato Super GT 2023 en un año excepcional para el piloto japonés.

Alineación de pilotos DAMS 2024

DAMS ha sido recientemente uno de los equipos favoritos gracias a la competitividad de Iwasa, que ganó cinco carreras en 2022 y 2023. Sin embargo, como se pasa a la Super Fórmula, DAMS pasa a una alineación de pilotos totalmente nueva, ya que el compañero de equipo de Iwasa, Arthur Leclerc, tuvo problemas en 2023 al terminar 15º, 11 puestos por debajo del junior de Red Bull.

- Piloto 1: Jak Crawford (EE.UU.): El piloto de 18 años cambiará de equipo en 2024. Crawford terminó 13º en su primera temporada en F2, con una victoria en la carrera sprint de Austria como mejor resultado con Hitech. Sin embargo, completará su segunda temporada en la categoría sin el apoyo de Red Bull, ya que Crawford abandonó recientemente el equipo junior después de cuatro años.

- Piloto 2: Por confirmar. El segundo piloto aún no se ha confirmado, pero Juan Manuel Correa es un candidato, después de haber probado para el equipo en Abu Dhabi. Correa ha completado su primera temporada completa en F2 a pesar de debutar en 2019, ya que ese año sufrió graves lesiones en un accidente en Spa-Francorchamps que se cobró la vida de Anthoine Hubert.

Alineación de pilotos de Virtuosi Racing 2024

Virtuosi mejoró a finales de 2023 tras un difícil comienzo de año. El equipo consiguió sólo dos podios en los primeros ocho fines de semana, antes de que Jack Doohan ganara tres carreras en las últimas cinco rondas del curso. Sin embargo, el equipo no podrá contar con el joven piloto de Alpine en 2024, que terminó tercero en el campeonato, mientras que Virtuosi también se ha desprendido de Amaury Cordeel, que fue 20º.

- Piloto 1: Gabriel Bortoleto (Brasil): Bortoleto ganó el campeonato de F3 de 2023 en su temporada de debut, lo que le valió el ascenso a F2. Se unió al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren poco después de ganar el campeonato y correrá con Virtuosi en 2024. ¿Conseguirá dos títulos consecutivos?

- Piloto 2: Kush Maini (India): Maini se ha unido a Virtuosi después de pilotar para Campos en la temporada 2023 de F2, donde el junior de Alpine terminó 11º en el campeonato, al tiempo que consiguió un podio en Australia. Está listo para su segundo año en la categoría y continuará bajo la atenta mirada de su mentor y dos veces campeón del mundo de F1 Mika Hakkinen.

Alineación de pilotos de MP Motorsport 2024

MP Motorsport realizó una decepcionante defensa de su título de F2 y fue sexto en la clasificación de 2023. Sin embargo, el equipo holandés subió a lo más alto del podio gracias a la victoria de Dennis Hauger en las carreras al sprint de Australia y Hungría. Hauger seguirá en el equipo en 2024, junto a un nuevo compañero de equipo, ya que Jehan Daruvala se ha pasado a la Fórmula E.



- Piloto 1: Dennis Hauger (Noruega): Hauger fue octavo la temporada pasada, lo que supuso su mejor posición final en la categoría. Disputará su tercera temporada de F2 en 2024, aunque será sin el apoyo de Red Bull tras la salida de Hauger del equipo junior en octubre.

- Piloto 2: Franco Colapinto (Argentina): Colapinto debutó en la F2 en el final de la temporada 2023 en el circuito de Yas Marina pilotando junto a Hauger para MP. Terminó 19º en la carrera sprint, pero se retiró de la carrera principal, por lo que está listo para su primera temporada completa en F2. Llega después de terminar cuarto en la clasificación de la F3 2023, donde ganó las carreras al sprint de Silverstone y Monza. Cumplió el "sueño de su vida" debutando en F1 en el test postemporada con Williams.

Alineación de pilotos de Van Amersfoort Racing 2024

Van Amersfoort consiguió su primera victoria en su segunda temporada de F2, cuando Richard Verschoor ganó la carrera principal de Austria. Sin embargo, no volverá al equipo holandés en 2024 y tampoco lo hará Correa, lo que significa que será una alineación de pilotos totalmente nueva la de Van Amersfoort en 2024, cuando el equipo intentará mejorar su séptimo puesto de 2023.

- Piloto 1: Enzo Fittipaldi (Brasil): Van Amersfoort sólo ha anunciado a Fittipaldi hasta ahora, después de que completara los test postemporada para el equipo. El brasileño afronta su tercera temporada completa en la F2, pero nunca ha terminado por encima del séptimo puesto. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿podrá el piloto de 22 años estar luchando en lo más alto en 2024?

- Piloto 2: Por confirmar. Se espera que el debutante Rafael Villagomez fuera el compañero de Fittipaldi en la temporada 2024, pero el mexicano aún no ha sido confirmado. Si entra en la F2, lo hará después de pilotar tres temporadas en la F3 -dos de ellas con Van Amersfoort-, donde Villagomez no pudo terminar por encima del puesto 25º de la clasificación.

Alineación de pilotos de Hitech Pulse Eight 2024

Hitech Pulse Eight cayó en 2023 registrando su peor posición en el campeonato -octavo- desde que se unió a la F2 en 2020. Sin embargo, su piloto Crawford consiguió una victoria en la carrera sprint de Austria, pero tanto él como su compañero Isack Hadjar dejan el equipo.



- Piloto 1: Paul Aron (Estonia): Aron debutará en F2 después de terminar tercero en su temporada de novato en F3 en 2023. Sin embargo, pilotará en 2024 sin el respaldo de Mercedes tras el reciente fin de su asociación.

- Piloto 2: Amaury Cordeel (Bélgica): El piloto de 21 años tuvo un segundo año difícil en la F2 con sólo dos carreras en los puntos. Sin embargo, ha conservado su plaza para 2024, donde pasará de Virtuosi a Hitech.

Campos Racing 2024 alineación de pilotos

Ralph Boschung logró en la sprint de Bahrein la primera victoria de Campos desde 2019, a pesar de que 2023 fue un año decepcionante para el equipo en general. La escudería española terminó novena en el campeonato y abandonará su anterior pareja de pilotos formada por Boschung y Maini para formar un nuevo dúo en 2024.



- Piloto 1: Isack Hadjar (Francia): El junior de Red Bull regresará para una segunda temporada en F2 después de terminar 14º en la clasificación de 2023, con un podio en Austria como mejor resultado. Sin embargo, el momento más destacado de Hadjar fue pilotar para AlphaTauri y Red Bull en la FP1 de los GP de México y Abu Dhabi, respectivamente.

- Piloto 2: Pepe Martí (España): Martí debutará en la F2 después de un año sensacional en la F3, donde logró tres victorias y terminó quinto en el campeonato. El protegido de Fernando Alonso, que ahora es junior de Red Bull, continuará su viaje con Campos Racing después de unirse al equipo en 2021 para el Campeonato de España de F4.

Alineación de pilotos de Trident 2024

Trident tuvo un gris año 2023, pero el equipo logró una sorprendente victoria en la carrera principal en Zandvoort. Allí, Clement Novalak se benefició de los abandonos de varios pilotos y de las intervenciones del coche de seguridad para conseguir su primera victoria en la categoría desde la 13ª posición de la parrilla. A pesar de ello, Trident terminó 10º en el campeonato y aún no ha confirmado su alineación de pilotos para 2024.

- Piloto 1: Por confirmar. Novalak no volverá para otra temporada en F2 después de realizar recientemente una test de novatos para el equipo del Campeonato del Mundo de Resistencia Inter Europol Competition. Se espera que su sustituto sea Verschoor, que pilotó para Trident en el campeonato de 2022 y terminó noveno con Van Amersfoort en 2023.

- Piloto 2 : Por confirmar. Aún no está claro quién podría ser el compañero de Verschoor después de que el compañero de Novalak en 2023, Roman Stanek, se ausentara de los test postemporada. Sin embargo, todavía podría volver, mientras que Christian Mansell - que terminó 12º en la clasificación de la F3 2023 - también probó para el equipo en el circuito de Yas Marina.

Alineación de pilotos de PHM Racing para 2024

PHM Racing tuvo una decepcionante temporada de debut en la F2, ya que el equipo alemán no consiguió ningún punto, algo casi histórico. Roy Nissany y Josh Mason terminaron el año con PHM, pero su futuro no está claro, ya que el equipo ya ha firmado un nuevo piloto para 2024.

- Piloto 1: Josh Duerksen (Paraguay): Duerksen está listo para su primera temporada en el campeonato después de que el piloto de 20 años pilotara en FRECA (Fórmula Regional Europea by Alpine) en 2023, donde terminó 19º, lo que significa que se salta la F3 para llegar a la F2.

- Piloto 2: Por confirmar. Mason fue compañero de Duerksen en los test post-temporada, pero no ha sido anunciado para 2024. No está claro por quién optará el equipo, pero si es Mason, podría ser su primera temporada completa en F2 tras sustituir a Brad Benavides a mediados de 2023.

¿Dónde correrá la Fórmula 3 en 2024?

Ronda Circuito Fecha 1 Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir, Bahrein 29 de febrero - 2 de marzo 2 Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia 22-24 de marzo 3 Circuito de Imola, Imola, Italia 17-19 de mayo 4 Circuito de Mónaco, Mónaco 24-26 mayo 5 Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, España 21-23 de junio 6 Red Bull Ring, Spielberg, Austria 28-30 de junio 7 Circuito de Silverstone, Silverstone, Reino Unido 5-7 de julio 8 Hungaroring, Mogyorod, Hungría 19-21 de julio 9 Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica 26-28 julio 10 Circuito de Monza, Monza, Italia 30 de agosto - 1 de septiembre

¿Qué pilotos correrán en Fórmula 3 en 2024 y qué hicieron en 2023?

Prema Racing

-Piloto 1: Dino Beganovic - sexto en F3 con Prema, campeón de la FRECA en 2022

-Piloto 2: Arvid Lindblad - tercero en el Campeonato Italiano de F4 con Prema

-Piloto 3: Gabriele Mini - séptimo en F3 con Hitech Pulse Eight

Tridente

- Piloto 1: Leonardo Fornaroli - 11º en F3 con Trident

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

MP Motorsport

- Piloto 1: Por confirmar

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

Gabriel Bortoleto, Trident, Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight y Gregoire Saucy, ART Grand Prix al inicio de la carrera

Campos Racing

- Piloto 1: Oliver Goethe - octavo en F3 con Trident

- Piloto 2: Mari Boya - 17º en F3 con MP Motorsport

- Piloto 3: Sebastian Montoya - 16º en F3 con Hitech

Hitech Pulse-Eight

- Piloto 1: Luke Browning - Ganador del GP de Macao 2023, 15º en F3 el año pasado y 2022 Ganador del premio BRDC de Aston Martin Autosport

- Piloto 2: Martinius Stenshorne - Segundo en FRECA con R-ace GP

- Piloto 3: Por confirmar

Jenzer Motorsport

- Piloto 1: Charlie Wurz - Campeón del Campeonato Regional de Oceanía de Fórmula

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

Van Amersfoort Racing

- Piloto1 : Por confirmar

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

Gran Premio ART

- Piloto 1: Laurens Van Hoepen - 10º en FRECA con ART

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

PHM Racing

- Piloto 1: Por confirmar

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar

Rodin Carlin

- Piloto 1 :Por confirmar

- Piloto 2: Por confirmar

- Piloto 3: Por confirmar