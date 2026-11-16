Fórmula 1 GP de Las Vegas
Zak Brown recuerda el "ambiente muy tóxico" que había en McLaren F1 cuando llegó
El director general de McLaren afirma que la mayoría de los 1.200 empleados del equipo de Woking no eran el problema.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 16 nov 2026, 19:26
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Zak Brown, McLaren
Foto de: Clive Mason/Getty Images
El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, ha descrito el equipo al que se incorporó en 2016 como "un entorno muy tóxico", y ha achacado los años de malos resultados, tanto dentro como fuera de la pista, a la constante rotación de dirigentes.
El estadounidense llegó a McLaren hace una década, después de que los accionistas del equipo se deshicieran de Ron Dennis, y lideró su recuperación desde la parte trasera de la parrilla hasta los campeonatos de constructores de 2024 y 2025.
En declaraciones a 'RACER', Brown afirmó que no se había dado cuenta de la magnitud de los problemas cuando llegó por primera vez. "Era un ambiente muy tóxico. Todo empezó con una falta real de coordinación entre los dirigentes, así como con una falta de liderazgo. Hubo cinco jefes diferentes en seis años", explicó Brown.
"Esa es una receta para el desastre en cualquier negocio. Si hay una puerta giratoria a nivel directivo, el equipo no sabe a quién seguir. Eso genera falta de confianza y fomenta un ambiente tóxico dentro de la organización".
Añadió que el efecto sobre el equipo era evidente: "Todo el mundo estaba en modo de 'salvar el pellejo' y de echar la culpa a los demás. Era un ambiente terrible. Eso se tradujo en pésimos resultados en pista, falta de patrocinadores, falta de implicación de los aficionados y una plantilla muy insatisfecha".
Zak Brown y Eric Boullier, McLaren en el garaje
Foto de: McLaren
Brown admitió que, en un principio, se había creído la explicación del propio equipo de que su socio de motores era el principal problema. Cuando la escudería de Woking sustituyó a Honda por Renault, pasó del noveno puesto en el Mundial de Constructores en 2017 al sexto en 2018, pero señaló que eso solo demostraba lo profundos que eran realmente los problemas.
"Sabía que, de las 1.200 personas con las que contábamos en aquel momento, probablemente solo necesitábamos cambiar a unas 20. No me cabía ninguna duda de que contábamos con 1.100 personas que habían ganado muchas carreras y campeonatos. Lo que hacía falta era renovar el equipo directivo", afirmó.
Después de que McLaren ganara el título de constructores tanto en 2024 como en 2025 y de que Lando Norris se hiciera con el campeonato de pilotos en 2025, esta temporada ha sido más complicada para el equipo dirigido por Brown. McLaren ocupa el cuarto puesto en la general, a 17 puntos de Red Bull, aunque Norris ha ganado tres carreras.
"El hecho de que ganáramos en 2024 y 2025 y de que hayamos ganado carreras este año, no nos da derecho a nada en 2027. Tenemos que ganárnoslo", afirmó Brown de manera tajante para cerrar.
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