Fórmula 1 GP de Las Vegas

McLaren mejorará el coche en Las Vegas, su circuito más complicado, pensando en 2027

McLaren nunca ha tenido éxito en el GP de Las Vegas de F1, pero las próximas actualizaciones podrían ser de ayuda, con la vista puesta en 2027

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publicado: 14 nov 2026, 12:46

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El equipo McLaren presentará mejoras en su MCL40 en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, con unas nuevas piezas que se han calificado como "la base del monoplaza del año que viene".

El equipo presentó en Brasil su concepto de alerón delantero para 2027, que el director del equipo, Andrea Stella, describió como una mejora en cuanto a manejabilidad y previsibilidad. Los de Woking recuperaron su mejor estado de forma en Interlagos, donde Lando Norris se hizo con la pole y la victoria en condiciones de lluvia. Esto puso fin a una racha de cinco carreras sin subir al podio, la peor del equipo desde la primera mitad de la temporada 2023.

"Tras las mejoras en Hungría, fue alentador que estuviéramos en condiciones de ganar; la verdad es que deberíamos haber vencido en Madrid", afirmó Stella, refiriéndose al desafortunado momento en que se activó el coche de seguridad virtual en España, lo que probablemente le costó la victoria a Norris en Madring.

"Pero después de eso, otros equipos incorporaron mejoras y perdimos esa posición. Creo que también pagamos el precio de no haber tenido buenas sesiones de clasificación. Habría sido interesante ver a Lando salir desde la primera posición en carreras como las de Austin o México; sin duda habría estado en una lucha por el podio".

"Pero es gracias a estas mejoras que ahora estamos en condiciones de luchar por la victoria. Y estas mejoras, en primer lugar, se complementarán con algunas piezas más que llegarán en Las Vegas. Y constituyen la base de lo que será el monoplaza del año que viene. Por lo tanto, es alentador para la trayectoria de McLaren que parezcamos capaces de transformar nuestro desarrollo en rendimiento en pista".

Las Vegas no ha sido un terreno propicio para el equipo papaya. Allá por 2023, McLaren se había convertido en un aspirante constante al podio, pero ambos coches quedaron eliminados en la Q1 en la cita estadounidense; Oscar Piastri sumó un único punto, mientras que Norris tocó fondo y sufrió un fuerte accidente en la tercera vuelta.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al año siguiente, el que acabaría siendo campeón del mundo de constructores se clasificó en sexta y octava posición, y terminó la carrera sin incidentes en sexto y séptimo lugar, a 27 segundos de los cinco primeros.

La temporada pasada, Norris sí consiguió la pole; él y Piastri mantuvieron la segunda y cuarta posición en una carrera en la que se impuso su rival por el título, Max Verstappen, pero ambos monoplazas fueron descalificados debido al excesivo desgaste de los bloques antideslizantes traseros de los MCL39.

Teniendo en cuenta las características específicas del MCL40, Stella no espera necesariamente que el circuito de Nevada favorezca este año a un McLaren con el acelerador a fondo en el tramo del Strip, de casi 2 kilómetros.

"El trazado de Las Vegas es muy diferente; tiene largas rectas", comentó el italiano. "Sabemos —lo hemos visto en Monza, en Bakú— que cuando lo que se requiere es desarrollar velocidad máxima, no necesariamente el McLaren es el mejor coche. Sabemos que esto también tiene que ver, de alguna manera, con nuestras relaciones de cambio [más cortas], que no son ideales cuando hay que superar un cierto nivel de velocidad máxima".

"Pero dicho esto, afrontamos Las Vegas con cierto optimismo porque el coche es más rápido ahora. Esta carrera nos dará —y no solo a nosotros, sino a todos, creo— una idea de cómo utilizar los neumáticos y de en qué aspectos el coche es bueno, y en cuáles sel de la competencia o el nuestro lo es menos. Así que también hay información que aprovechar de cara a Las Vegas".

"Lo vemos con cierto optimismo. Además, en Las Vegas queremos ir y conseguir un buen resultado, porque probablemente haya sido, de todas las carreras del calendario, aquella en la que más hemos sufrido. E incluso en 2025, cuando hicimos una buena carrera, nos complicamos la vida con el problema que tuvimos con el derrape. Esperamos con ilusión Las Vegas, conseguir un buen resultado allí y, por fin, hacer las paces con este circuito", cerró.

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