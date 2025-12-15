Wolff insiste: los F1 2026 pueden llegar a 400km/h… teóricamente

En agosto, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió que en 2026 los coches de Fórmula 1 podrían alcanzar los 400 km/h.

En 2026, la Fórmula 1 adoptará un nuevo reglamento técnico, con unidades de potencia renovadas que dividirán casi al 50% la potencia de combustión y la eléctrica. Los coches tendrán menos carga aerodinámica y drag (resistencia al avance), lo que, combinado con una aerodinámica activa, significa que mantendrán una alta velocidad en recta.

La teoría de Wolff no deja de sorprender. "Bueno, me pareció que teníamos que darle un empujoncito de marketing a ese motor, porque la gente estaba hablando mal de él y es una pieza increíble", dijo el austriaco al podcast Beyond The Grid.

"Si lo pones todo junto, podríamos alcanzar los 400 km/h o incluso superarlos, pero obviamente te vas a quedar sin energía para la siguiente recta y entonces no serás lo suficientemente rápido".

Concepto F1 Foto de: FIA

El director ejecutivo de Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas, que también participó en el podcast, analizó más a fondo las nuevas unidades de potencia.

Thomas explicó que los coches serán aún más rápidos que la generación anterior al principio de las rectas, pero la gestión de la energía dificultará su velocidad punta final.

"Creo que el rendimiento a principio de recta va a ser muy, muy similar al actual", dijo. "Tenemos el turbocompresor que ya no tiene una máquina eléctrica, por lo que podría haber algo de turbo lag. Vamos a llenar ese retraso del turbo con el eléctrico, potencialmente".

"Así que creo que en términos de arranque, el rendimiento va a ser bastante épico en comparación con lo que tenemos hoy. Pero sabemos que vamos a empezar a derrapar antes en la recta porque no tenemos suficiente energía eléctrica para usarla todo el tiempo."

Por otro lado, tras preguntarle a Toto Wolff si el cambio de chasis, combustible y unidad de potencia al mismo tiempo dejará una Fórmula 1 muy diferente en 2026, explicó: "Creo que fundamentalmente va a aterrizar en un punto donde vamos a decir que es diferente, pero es genial. La historia del combustible es increíble. Puedes ver lo extasiado que se pone un ingeniero cuando ves lo bien que va".

"Y luego los motores. Tendremos un 50% eléctrico y un 50% de combustión. Tendremos que compensar la falta de energía eléctrica en cada vuelta, sobre todo en las rectas largas, y creo que lo que estamos viendo ahora, las estrategias, es casi como un pequeño componente de ajedrez. ¿Dónde va a desplegar su energía el piloto? ¿Quién está mejor preparado? Y creo que a los pilotos de la generación de los simuladores les irá bien".

