Wolff vio injusta la sanción a Russell por arruinar la carrera de Sainz

Carlos Sainz logró una brillante pole position el sábado en Austin, pero sus esperanzas de transformarlo en un gran resultado se vieron arruinadas en la primera curva, cuando Russell se le llevó por delante y le hizo trompear.

El madrileño cayó al fondo del pelotón, y logró llevar el Ferrari a boxes, pero el equipo descubrió un fallo en el radiador y tuvo que abandonar. Dirección de carrera no tardó en comunicar una penalización de cinco segundos al piloto británico a sumar en su siguiente pitstop, y ahí comenzó el debate sobre lo adecuado que era ese castigo.

Y mientras es una opinión mayoritaria que quizás resulte barato recibir solo cinco segundos por destrozar la carrera de un rival, en Mercedes consideran que, de hecho, no hacía falta sanción. Así lo defendió Toto Wolff, el director del equipo, que no dudó en calificarlo de lance de carrera.

"Creo que el incidente de la curva 1 es un incidente de carrera en el que tal vez, si yo fuera comisario, pensaría que George dio un frenazo a última hora, sufrió un pequeño latigazo de subviraje y luego Carlos redujo brutalmente, no sé si por algún tema de potencia de Max o no", detalló Wolff. "Así que es una pena, pero tenemos que aceptar los cinco segundos".

A su vez, el austriaco admitió que pensaba que su piloto, como el de Ferrari, tendría que abandonar tras ese accidente. Por el contrario, George Russell solo cayó unas posiciones y continuó, aunque con el coche dañado.

"Por la forma en que lo golpeó nos sorprendió que no fuera un abandono. Vimos el alerón delantero al acabar la carrera y estaba muy dañado. No solo el endplate del alerón delantero, sino también debajo, y esa es la parte aerodinámica más crítica, por lo que a partir de ahí ya tenía un monoplaza que no era capaz de más".

Unas declaraciones que contrastan con las del propio Russell, que se disculpó en redes sociales con Sainz admitiendo que fue un "error de cálculo" propio. Carlos, por su parte, había dicho que Russell había llegado a esa curva "como un loco".

Y cuando se le preguntó por la sanción, Sainz dijo que era justa una penalización, sin querer valorar si la aplicada fue suave o no: "Claro que merecía sanción. Pero i merecía cinco, diez segundos o un stop and go, no lo voy a evaluar".

Russell consiguió un quinto puesto en ese GP de Estados Unidos que le dio 11 puntos, por lo que ahora saca a Sainz 16 en la lucha por el cuarto lugar del mundial de pilotos, una posición que el de Ferrari parecía que iba a alcanzar el domingo.

A su vez, Mercedes aún aspira a ser segundo en el campeonato del mundo de constructores, y aunque la ventaja de Ferrari es de 53 puntos, la lucha sigue viva.