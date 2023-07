Wolff señala "sed de venganza" de Verstappen sobre Hamilton

Lewis Hamilton y Max Verstappen revivieron, el sábado en el GP de Austria de F1, un duelo que recordó al de la temporada 2021, cuando lucharon de manera titánica por el título rivalizando incluso durante sesiones de entrenamientos libres.

En la SQ1, la primera ronda de la clasificación sprint, el de Mercedes obstaculizó a un Verstappen que aun así mejoró su tiempo y, tras cruzar la meta, el holandés estorbó adrede al inglés, que tenía que marcar una vuelta después de que le borraran la anterior, y que finalmente cayó eliminado en esa SQ1. Los incidentes no se anotaron, y no hubo sanción para ninguno de ellos en el Red Bull Ring.

Cuando se le preguntó al director de Mercedes, Toto Wolff, no dudó en asumir que había sido un fallo de su equipo no avisar a Hamilton de que el Red Bull venía en vuelta rápida. Sin embargo, tiene claro que luego Verstappen se vengó. "El error ocurrió de nuestro lado, en la comunicación entre nosotros y Lewis. No le dimos la información correcta para apartarse del camino de Max. Y nadie quiere estar en la trazada de nadie porque si molestas, te penalizan. Así que ese no era el objetivo", comentó.

"Por otro lado, lo de la curva 1 fue con deseo de venganza. Solo quería arruinar su vuelta. Así que una de las dos acciones no fue intencionada y la otra sí".

Wolff fue sarcástico sobre la falta de sanción para el campeón: "¿A quién le importa? Al final lo miramos, pero ¿iba a cambiar una sanción para él nuestra carrera?". Una penalización a Verstappen no le habría dado a Hamilton una mejor posición de salida para la carrera sprint (18º), y tampoco a George Russell, que solo acabó 15º en esa clasificación sprint tras problemas técnicos.

"Pero creo que van a hablar de eso en la reunión informativa de los pilotos la próxima semana", aseguró.

Por su parte, Verstappen negó ganas de venganza, y de hecho asegura que él en esa segunda vuelta también quería buscar un tiempo: "Pero me quedé sin espacio con los dos coches. Fue un poco una pena".

Y sobre lo que había hecho Hamilton con él, declaró: "Me bloqueó en la última curva, así que tuve que frenar más y perdí unas tres décimas. Así que no fue lo ideal ni lo correcto, creo".

